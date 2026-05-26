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機械人上門做家務成為現實，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢
照顧者

機械人上門做家務成為現實，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　以前看過人形機械人跑半馬拉松、跳舞的影片，對這些科技噱頭感覺不大。直到上星期和好友遊逛深圳文博會，在展覽會場偶然看到一段機械人替長者推輪椅、摺被、洗廁所的短片，似乎機械人開始走進生活和照顧日常，筆者開始感到貼身了。

 

　　更有趣的是，這款機械人一度在深圳「落地」，充當「鐘點工人」，上門打理家務三小時只需149元人民幣。如果有一天它跨過深圳河來到香港，你有興趣一試嗎？

 

　　面對全球人口老化和勞動力短缺，這類主攻家務、護理和陪伴的AI家務及養老機械人，正是大勢所趨。十多年前的陪伴機械人，還只是個會互動的毛公仔，如今在人工智能的加持下，它們具備了更多實用功能。

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

深圳文博會於深圳國際會展中心舉行。筆者於會場遇上家務機械人。

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

深圳文博會會場展出的「量子1號Pro」AI機械人。它一度在深圳「落地」，充當「鐘點工人」上門打理家務。

 

家務養老機械人  歐美vs國產

 

　　歐美市場傾向發展高端消費級別的AI家務機械人。今年正式付運、售價高達兩萬美元（約15.6萬港元）的「NEO」最受矚目。它是人形機械人，身高168厘米，能像真人般雙腿走路，不僅能搬運25公斤重物，還能與人語音對話，掃地開門隨傳隨到。開發NEO 的 1X Technologies，投資者包括Open AI 及三星旗下的創投部門。

 

　　另一款專業醫療級的移位機械人「NIKO」，售價約1.5萬美元（約11.7萬港元），能像輪椅升降機般協助長者移動，大幅減輕了護理人員扶抱的體力負擔。

 

　　至於內地，機械人外觀和功能五花八門。我在深圳文博會上遇到的，是來自「自變量機器人」的產品。它的投資者包括阿里巴巴旗下阿里雲、紅杉中國、美團及字節跳動等。

 

　　會場短片展示了仿人形的「量子2號」，和配備一雙機械臂二指夾爪的「量子1號Pro」，分別能夠推輪椅、陪人打麻雀，分發水果、晾衣服、倒垃圾，清潔馬桶、自取外賣等。能分擔體力勞動又能陪玩，這正中不少照顧者如我的下懷。

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

美國的 NEO 機械人，標榜仿人形設計，主打處理家務和陪伴。(圖：NEO Home Robot 網站短片截圖)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

專業醫療級的移位機械人 NIKO ，取代了傳統的扶抱和吊機移位工作。(圖：ReviMo Niko Mobility ig 專頁)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

曾於深圳上門到民居打掃的「量子1號Pro」AI家務機械人，懂得摺被。(圖：自變量機器人量子系列產品手冊)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

AI機械人打麻雀。(圖：自變量機器人微信影音號短片截圖)

 

深圳實戰入屋做鐘點   三小時149元

 

　　懂得推輪椅和打麻雀的「量子2號」當天待機。不過，也懂得做家務、使用滑輪底座的「量子1號Pro」早前一度於深圳開放預約，真正走入尋常百姓家，打理家頭細務，三小時盛惠149元人民幣。出於好奇，我上網找了它的出勤影片和真實用家評價，想看看它到底是幫到手還是幫倒忙。

 

　　在用家的鏡頭下，它由真人家務助理陪同出勤，有條不紊地完成收拾桌面、摺衣疊被、整理鞋櫃等較機械性的基礎工作。最讓人驚喜的是，它看到污衣籃，竟會自動把內裏衣服逐件放進洗衣機，並開機清洗。不過，它目前還不懂得更換垃圾袋，工作速度也比真人慢得多。至於洗碗抹碟等對手指靈活度要求較高的複雜工作，仍得靠真人代勞。

 

　　也有用家反映它的理解能力有待改善，例如辨識不到杯中有水而打翻了，或者抹枱不夠乾淨，目前還無法聽從用家指揮等。對此，生產商坦承受限於現有技術，機械人的動作確實較慢，並承諾會賠償做家務時損壞的物品。生產商表示會繼續提升系統穩定性，減少意外率，並讓機械人能適應門檻、地毯等不同的家居地形。

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

仿人形的「量子2號」，懂得推輪椅。(圖：自變量機器人量子系列產品手冊)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

機械人清洗廁所。(圖：自變量機器人量子系列產品手冊)

 

分擔體力勞動   提升用家生活質素

 

　　這些產品的最終售價尚未敲定。我想起Tesla的通用機械人Optimus，推動的AI機械人浪潮，想像如果未來真有經濟實惠的AI家務機械人與AI養老機械人面世，分擔了繁重的日常勞動，扶抱護理等，照顧者就能騰出更多心力與長者相處，雙方的生活質素都會大大提升。

 

　　畢竟，機械人無法取代人與人之間的牽絆與心思，卻能緩解繁瑣雜務帶來的生活壓力。只不過，香港寸金尺土，這些機械人若要進駐「蝸居」，恐怕還得先修修身，捨棄佔用空間的滑輪底座才行。

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

 AI機械人打掃家居。(圖：自變量機器人微信影音號短片截圖)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

AI機械人打理園藝。(圖：自變量機器人微信影音號短片截圖)

 

機械人上門做家務，陪打麻雀兼推輪椅 揭示AI護老新趨勢

AI機械人利用夾爪摺衫。(圖：自變量機器人微信影音號短片截圖)

 

Tags:#AI家居護理機械人#人口老化#深圳文博會#家用機械人
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