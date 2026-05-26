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中醫論體質｜不止寒底熱底，教你看懂身體失衡信號精準調理
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中醫論體質｜不止寒底熱底，教你看懂身體失衡信號精準調理

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤

　　「我係寒底，飲凍嘢就肚屙。」

 

　　「我熱底，飲涼茶先舒服。」

 

　　別再被「寒底」、「熱底」框住了！在香港及廣東地區，幾乎人人都習慣用「寒底」、「熱底」來定義自己的體質，並以此決定飲食與調理方向。然而，從中醫陰陽五行及五臟理論來看，這種簡單二分法不僅過度簡化，更可能導致錯誤的養生觀念，甚至加重身體失衡。

 

五臟各有陰陽，絕非「一底定終身」

 

　　中醫辨證，必須落實到具體陰陽、臟腑、氣血。心、肝、脾、肺、腎，每一臟都有其獨立的陰陽氣血狀態，彼此互相影響，卻不必然一致。舉例：

 

●    心腎不交：上熱下寒

 

　　心屬火，居於上；腎屬水，居於下。正常情況下，心火下行溫煦腎水，腎水上濟制約心火。若長期熬夜、思慮過度，耗傷腎陰，則腎水不足，無法上濟心火，導致心火獨亢於上——出現口瘡、失眠、心煩；同時腎陽失去腎陰的涵養，亦可能浮越或虛衰，表現為腰膝冷痛、夜尿多、手腳冰涼。這種人既不是純寒底，也不是純熱底，而是心熱腎寒，治療上以交通心腎為要，絕非清熱或溫補可以單獨解決。

 

●    肝鬱脾虛：寒熱錯雜

 

　　香港人生活壓力大，肝鬱脾虛為最常見的臟腑功能問題。肝氣鬱結日久可化熱，出現口苦、煩躁、頭痛；但脾虛則運化失常，出現腹脹、大便稀、四肢不溫。這種肝熱脾寒的狀態，若用清熱藥，脾更虛；若用溫補藥，肝火更旺。所以，治療上應疏肝清熱與健脾溫中並行，亦非單論寒、熱可解決。

 

中醫論體質 │ 體質點止寒底熱底，中醫教你看懂身體失衡信號精準養生

人體健康的根本，在於陰陽的動態平衡，而人體陰陽會隨著年齡、季節、情緒、飲食、作息不斷變化。

 

陰陽轉化，因人、因時、因臟腑而異

 

　　人體陰陽隨著年齡、季節、情緒、飲食、作息不斷變化。一個年輕人夏天吃燒烤火鍋後出現口瘡、便秘，那是暫時的胃腸實熱，清一清就好，不代表他是「熱底」。同樣地，淋雨受寒後怕冷、腹瀉，那是外寒直中脾胃，溫經驅寒就能恢復，也不代表他是「寒底」。更重要的是，真正的體質辨識，不是貼一個總標籤，而是逐一審視心、肝、脾、肺、腎的陰陽盛衰，找出失衡的關鍵環節。

 

細心觀察身體給出的信號

 

　　與其執著於「寒底」還是「熱底」，不如學習觀察身體的具體信號，並嘗試對應五臟，找出問題根結所在：

 

　　●    心：睡眠如何？是否心煩、口舌生瘡？手掌是否溫暖？

　　●    肝：情緒是否易怒或抑鬱？眼睛乾澀或紅腫？月經是否規律？

　　●    脾：食慾好壞？飯後是否腹脹？大便成形還是稀溏？四肢是否有力？

　　●    肺：是否容易感冒咳嗽？皮膚乾燥或油膩？鼻敏感嚴重嗎？

　　●    腎：腰膝是否痠軟？怕冷還是怕熱？夜尿次數？頭髮是否早白？

 

　　人最好的狀態，不是家財萬千，也不是歲月靜好，正是「陰平陽秘」！中醫經典《黃帝內經》云：「陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀。」人體健康的根本，在於陰陽的動態平衡。所謂「寒底」，本質上是陽氣偏虛、陰寒相對偏盛；「熱底」則是陰液不足或陽氣偏亢。但問題是——人體不是單一均質的容器，不同臟腑的陰陽狀態可以截然不同。學會從陰陽五臟的角度觀察自己，傾聽身體不同部位的聲音，才能真正做到順應自然、因人制宜——這才是中醫養生的核心精髓。

 

Tags:#中醫#養生#體質#寒底#熱底#身體失衡#陰陽氣血#五臟#五行#心#肝#脾#肺#腎#黃帝內經
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