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當造素食譜：蓮藕快炒爽脆甜美 夏日必食推介
素食
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當造素食譜：蓮藕快炒爽脆甜美 夏日必食推介

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　看見菜市場的蓮藕長得不錯，想起已經很久沒吃，於是買了回家去煮菜。沒有特定的想法，一心只想把看來美味清爽的蓮藕吃掉而已。打開冰箱，看見那看起來依然美味的紅蘿蔔，還有心頭最愛的木耳，不知道怎麼樣的，就在沒有甚麼特別想法的情況下，把看見的、把想吃的，通通都放鍋裏煮。

 

　　做菜就是這樣子，不必每一次都費心費神的去處理。Omakase，按心情，按當天的食材來決定。五月正值初夏，正是蓮藕當造的季節，難得看見爽脆甜美的蓮藕，拿它來煮菜，不正正是不時不食？！當心情變得高興，食物變得其次，煮著煮著，就能把美味煮出來，有時候反倒更顯樂趣，更見鮮味。

 

　　有人說，不計算就吃虧；或是，因為生活，偶然的計較必不可少。慢慢地，所有東西好像沒有考量過，沒有精算過，都不太對勁的。可是呢，真正的生活，要數最舒服的，並不是在於計算，而是在於隨心所欲，按直覺走，有時候反而來得俐落清爽，效果往往比精密的計算帶來更多驚喜，你相信嗎？

 

蓮藕快炒（2人份）

 

當造素食譜：蓮藕快炒 爽脆甜美夏日啱食

 

時間：20分鐘

 

材料：

 

當造素食譜：蓮藕快炒 爽脆甜美夏日啱食

 

蓮藕 1節／ 紅蘿蔔 半個／ 乾木耳 6個／ 薑 2束（把）／ 薑 3片

 

調味：

 

鹽 1茶匙 ／ 豉油（醬油）1湯匙／ 糖 半茶匙／ 醋 1湯匙／ 蒜香粉 半湯匙／ 麻油 1湯匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 湯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 易潔鑊（平底不沾鍋）／ 木舀

 

步驟：

 

　　1.    刨走薑藕的皮，切去頭尾，沖洗後，切成片。

 

　　2.    刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清洗後，切半，再切成片（如圖）。

 

當造素食譜：蓮藕快炒 爽脆甜美夏日啱食

 

　　3.    以熱浸泡乾木耳，切去蒂，沖洗後待用。

 

　　4.    切去葱的根部，沖洗後後，切成段。

 

　　5.    將薑的皮刨走後，沖洗乾淨，切成絲。

 

　　6.    以中火預熱易潔鑊（平底不沾鍋），把步驟4和5 放鑊（鍋）裏炒1分鐘（如圖）。

 

當造素食譜：蓮藕快炒 爽脆甜美夏日啱食

 

　　7.    將步驟1-3全放進鑊裏去，倒入已經調好2湯匙清水的調味料。炒拌均勻至醬汁稍為收乾。

 

當造素食譜：蓮藕快炒 爽脆甜美夏日啱食

 

筆記：

 

1.    蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3.    木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#蓮藕快炒#蓮藕#紅蘿蔔#木耳
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