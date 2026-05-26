當造素食譜：蓮藕快炒爽脆甜美 夏日必食推介

看見菜市場的蓮藕長得不錯，想起已經很久沒吃，於是買了回家去煮菜。沒有特定的想法，一心只想把看來美味清爽的蓮藕吃掉而已。打開冰箱，看見那看起來依然美味的紅蘿蔔，還有心頭最愛的木耳，不知道怎麼樣的，就在沒有甚麼特別想法的情況下，把看見的、把想吃的，通通都放鍋裏煮。

做菜就是這樣子，不必每一次都費心費神的去處理。Omakase，按心情，按當天的食材來決定。五月正值初夏，正是蓮藕當造的季節，難得看見爽脆甜美的蓮藕，拿它來煮菜，不正正是不時不食？！當心情變得高興，食物變得其次，煮著煮著，就能把美味煮出來，有時候反倒更顯樂趣，更見鮮味。

有人說，不計算就吃虧；或是，因為生活，偶然的計較必不可少。慢慢地，所有東西好像沒有考量過，沒有精算過，都不太對勁的。可是呢，真正的生活，要數最舒服的，並不是在於計算，而是在於隨心所欲，按直覺走，有時候反而來得俐落清爽，效果往往比精密的計算帶來更多驚喜，你相信嗎？

蓮藕快炒（2人份）

時間：20分鐘

材料：

蓮藕 1節／ 紅蘿蔔 半個／ 乾木耳 6個／ 薑 2束（把）／ 薑 3片

調味：

鹽 1茶匙 ／ 豉油（醬油）1湯匙／ 糖 半茶匙／ 醋 1湯匙／ 蒜香粉 半湯匙／ 麻油 1湯匙

工具：

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 湯碗／ 茶匙／ 湯匙／ 易潔鑊（平底不沾鍋）／ 木舀

步驟：

1. 刨走薑藕的皮，切去頭尾，沖洗後，切成片。

2. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，清洗後，切半，再切成片（如圖）。

3. 以熱浸泡乾木耳，切去蒂，沖洗後待用。

4. 切去葱的根部，沖洗後後，切成段。

5. 將薑的皮刨走後，沖洗乾淨，切成絲。

6. 以中火預熱易潔鑊（平底不沾鍋），把步驟4和5 放鑊（鍋）裏炒1分鐘（如圖）。

7. 將步驟1-3全放進鑊裏去，倒入已經調好2湯匙清水的調味料。炒拌均勻至醬汁稍為收乾。

筆記：

1. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。