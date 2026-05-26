鼻咽癌篩查｜部分鼻咽癌患者完全沒有病徵，但早期發現存活率可達9成！「鼻咽癌次世代基因檢查」如何增加測試靈敏度？

一般的癌症都是年紀愈大發病率愈高，但鼻咽癌則剛剛相反，甚至是20至44歲男士的「頭號癌症殺手」！很可惜，鼻咽癌同時亦被稱為「隱形殺手」，部分病人完全沒有病徵，8成人發現時更已經是晚期，大大影響存活率。

今集請來耳鼻喉科專科杜永禧醫生，為大家講解鼻咽癌的高危因素，以及如何於早期檢測到鼻咽癌。原來，鼻咽癌EB病毒測試出現假陽性的機會頗高，而近年出現的新技術「次世代基因測試（Next Generation Sequencing／NGS）」，則可以大幅度提高靈敏度，假陽性的機會更跌至0.7%！

另外，次世代基因測試更可以增加找到早期鼻咽癌的機會，臨床篩查研究有7成病人都可以於早期確診鼻咽癌，但歷史紀錄則只有2成。如果可以及早確診，便可以及早醫治，大大增加病人的存活率。