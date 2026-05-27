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名人保養｜70歲陳美齡胞姐陳曦齡罕現身，網民讚極凍齡曾患乳癌分享養生之道
健康Tips
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名人保養｜70歲陳美齡胞姐陳曦齡罕現身，網民讚極凍齡曾患乳癌分享養生之道

健康解「迷」
健康解「迷」

　　70年代歌手、現年70歲的陳美齡（Agnes）近日為知名填詞人鄭國江於香港舉行的演唱會任嘉賓，活動結束後，她於社交平台曬出與鄭國江的合照，更意外曝光其二姐陳曦齡的身影，陳曦齡既是名醫，亦是本港知名健康產品創辦人。

 

　　為紀念入行半世紀，鄭國江日前於伊利沙伯體育館舉行演唱會，過去鄭國江曾為陳美齡填寫過多首經典名曲，包括《香港、香港》、《蝴蝶戀》及《忘憂草》等，故陳美齡亦專程返港撐場，為其中一位台上演出嘉賓。演出完畢後，陳美齡亦於社交平台分享與眾人後台合照，照片中，她的二姐陳曦齡正站在妹妹的身旁。令人驚訝的是，兩姐妹均凍齡十足，臉上毫無歲月痕跡，因此被網民紛紛大讚「凍齡女神」。

 

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

現年70歲的陳美齡（Agnes）近日為知名填詞人鄭國江於香港舉行的演唱會任嘉賓。(FB圖)

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

陳美齡社交平台曬出與鄭國江的合照，更意外曝光其二姐陳曦齡(右一)的身影，後者既是名醫，亦是本港知名健康產品創辦人。(FB圖)

 

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

陳曦齡是知名的兒科醫生，畢業於香港大學醫學院，同時亦是健康產品公司維特健靈的創辦人。

 

陳曦齡自爆學生時期慘遭排擠

 

　　陳美齡的胞姐陳曦齡是知名的兒科醫生，畢業於香港大學醫學院，同時亦是健康產品公司維特健靈的創辦人。其丈夫更是有「富豪御醫」之稱的謝德富。陳曦齡過去曾透露謝德富原是她大學時的教授，受對方的長情及癡心打動，才決定與他相戀結婚。

 

　　陳曦齡又自揭學生年代，由於常跟隨大姐陳依齡到電視台兼職，因此屢遭同學帶有色眼鏡歧視，曾聽過不少冷嘲熱諷，甚至有一次放學時，單車車胎被人惡意放氣，就連當時的教授也對她帶有偏見。

　　陳美齡曾在07年確診乳癌，她過去曾大方分享養生之道，透過飲食、運動、保持情緒健康等三方面維持健康。

 

1. 家居運動「無影繩」

陳美齡曾表示，自己每天也會抽時間做一點運動，雖然曾有學太極、做瑜珈pilates，但最有恒心的運動始終是跳繩。而她跳繩多數是不用繩，只做跳繩動作，便在家也能跳，而且不會絆繩，可以跳得長時間一點，跳2分鐘都有一定運動量，既可消耗卡路里，又可強心。

 

2. 保持心境開朗

城市人睡眠時間往往不足，陳美齡就曾分享睡多久是因人而異，最重要反而是要睡得好，以及千萬不要給自己太大壓力。演藝行業工作壓力大，陳美齡就經常叫自己看開一點：「就算很不開心都要多些微笑。身心快樂，人才會健康。」她又表示自己的方法是多些感恩。「其實開心的事、幸運的事，通常都比令你煩惱的事多。幫助人都會令自己快樂，所以自己有幾多能力便做幾多。」

 

3. 戒生冷食物着重煲湯

在飲食方面，陳美齡自認嘴饞，愛吃甜及煎炸食物；但若吃得太多，翌日她便會食多些蔬菜作平衡。而長居日本東京的她，卻不愛吃「生冷嘢」，魚生甚至沙律菜都不吃，最重視是煲湯水。秋冬湯水方面，她最常煲的是防秋燥、滋陰補腎的湯水，如蘋果杏仁豬肉湯、淮山杞子煲雞湯及魷魚乾煲豬肉湯。

 

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

 

名人健康丨陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光極凍齡 　揭名醫二姐顯赫背景自爆讀醫曾遭霸凌

 

Tags:#娛樂圈#名人健康#陳美齡#香港#演唱會#社交媒體#陳曦齡#醫學#健康產品#霸凌#癌症倖存者#健康和健康#飲食和運動
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