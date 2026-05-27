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名人抗癌｜4語主持施可瑩卵巢癌腫瘤擴散至盲腸，切子宮建人工造口
健康Tips

名人抗癌｜4語主持施可瑩卵巢癌腫瘤擴散至盲腸，切子宮建人工造口

健康解「迷」
健康解「迷」

　　精通粵語、普通話、英語及韓語四種語言的主持施可瑩（Lillian），曾為無數韓星、泰星粉絲見面會擔任司儀，在圈中一向以陽光活潑形象示人。自今年4月起她突然在社交平台「失蹤」，5月24日終發文公開自己不幸確診卵巢癌，且已經擴散至盲腸，目前已經切除全子宮以及建人工造口保命。

 

抗癌戰士︱腫瘤急速擴至17厘米 腹脹如懷胎5個月

 

　　施可瑩（24日）突發文，公開自己患上卵巢癌的消息。她在帖文中透露，早於去年曾因「輸卵管積水11cm再twist咗2圈」，需緊急白車入院接受人生第一次全身麻醉手術。原以為已經雨過天晴，但去年10月她在身體檢查中，竟發現卵巢長有一顆10厘米的巨大腫瘤。

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩患卵巢癌，目前需停工休養。（IG@Lilliansssssss）

 

　　經檢查過後，發現腫瘤在短時間內急速惡化：

 

　　我卵巢有一個10cm嘅腫瘤，睇住佢一個個月大，由10去到13，去到17cm～（等於人地肚入面5個月大嘅BB）。

 

　　面對日益隆起的腹部，施可瑩為了不影響早已排定的工作檔期，只能強忍身體不適，購買新衫遮掩腹部「死撐」開工，非常敬業。

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩當時強忍不適，帶病主持《尋秦記》電影版謝票場。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩當時強忍不適，帶病主持《尋秦記》電影版謝票場。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩當時強忍不適，帶病主持《尋秦記》電影版謝票場。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩曾主持多個韓泰星見面會。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩精通4語，曾任ViuTV主持。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱四語主持施可瑩患卵巢癌擴散至盲腸　切全子宮建人工造口保命　病重腹脹如懷孕仍忍痛開工

施可瑩精通4語，曾任ViuTV主持。（IG@Lilliansssssss）

 

抗癌戰士︱切腫瘤確診卵巢癌 癌細胞已擴散至盲腸

 

　　在完成泰國人氣女星LingOrm見面會及電影《尋秦記》宣傳等既定工作後，施可瑩今年2月因無法再忍受劇痛，轉往私家醫院接受腫瘤切除手術。術後她被意外確診為卵巢癌，且癌細胞已擴散至盲腸，病情比想像中更嚴重。

 

抗癌戰士︱全子宮切除裝人工造口 怕成身邊人負累痛哭崩潰

 

　　原本她打算堅強面對，積極復健規劃未來工作，但今年4月排到公立醫院進行全子宮切除手術時，才發現病情遠比預期嚴重：

 

　　原定做完打6次化療就完事，所以我都仲好積極去準備我未來嘅工作、學業。但手術後發現我原來比想像中再嚴重咗，甚至為咗保命，依家多咗個人工造口。

 

　　一向以「硬淨」見稱的施可瑩坦言，這個突如其來的打擊令她徹底崩潰：

 

　　依件事真係唔係一時三刻可以接受到，一向好硬淨嘅我喊咗勁多晚～對我、另一半、朋友、家人，自己好似變咗做一個負擔咁，好驚冇得再做自己喜愛嘅工作、出街有能力去處理到個造口……

 

抗癌戰士︱圈中好友力撐打氣 停工養病盼回歸

 

　　由於身體狀況不理想，施可瑩無奈需推卻大量工作邀約，宣布全面停工專心接受化療。儘管面對人生巨變，施可瑩仍保持樂觀：

 

　　我一出院就會剪返之前去韓國日本拍咗嘅影片畀大家睇的！希望大家可以一路陪我過依一關啦～

 

同場加映：卵巢癌7類高危人士

 

　　據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

 

卵巢癌7類高危人士

 

1. 45歲以上

2. 從未生育

3. 早來經（即提早發育）

4. 較遲進入更年期

5. 有家族卵巢癌病史

6. 曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7. 體型肥胖（BMI指數超過30）

 

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

 

Tags:#癌症#卵巢癌#化療#手術#副作用#宏福苑#YouTuber#正能量#網絡熱話
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