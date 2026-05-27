名人保養｜方力申愛女百日宴，凍齡外母曝光與葉萱似姊妹

現年46歲的方力申（Alex）自2025年2月情人節宣佈與細14歲的葉萱（Maple）結婚，同年年底倆口即迎來愛女愛嘉（Isla），一家三口幸福滿瀉。早前剛完成紅館演唱會的方力申，近日便急不及待為愛女於淺水灣大搞百日宴，更將片段公開，令凍齡外母首度曝光於人前。

影片中，方力申與太太葉萱（Maple）全程有女萬事足的表情，作為主角Isla穿了一襲可愛的粉色小紗裙，而作為父母的他們則有默契地分別穿上了淺色的藍色外套及藍白色的間條長裙作陪襯。宴會溫馨感十足，除了有方力申的父母及其律師兼馬主弟弟方圓明到場外，連從未曝光的葉萱的母親也激罕現身。

片中，其中一幕是葉萱抱着愛女與父母同框，只見與女兒葉萱並肩而排的葉媽媽，凍齡感十足，同框的兩人似姐妹，甚於母女。身穿桃紅色套裝裙的葉媽媽氣質亦十分出眾，與站於另一邊的高大威猛的葉爸爸十分合襯。

陪太太走出邪教陰霾 用愛療癒傷痛

2023年小方首次公開與女友葉萱（Maple）的戀情，期間小方與女友經歷攝理教事件。當時身為受害者之一的Maple一直在Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中勇敢公開自己樣貌，揭開韓國4名邪教教主之一——鄭明析的故事，並誓言「在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世。」

Maple隨後接受媒體訪問時指，自《以神之名︰信仰的背叛》播出後，變得難以找工作，即是本來說會聘請她的公司，也指變得難以取錄她。Maple在受訪期間不禁痛哭落淚，在旁的葉爸爸安慰女兒外，又表示：「假如要我說我女兒經歷了甚麼事，我覺得是在侵蝕我的生命，好痛苦，但與此同時，我很尊敬我的女兒，即使她要忍受那麼大的痛苦，她依然有勇氣站起來。」

方力申求婚｜方力申求婚及結婚片段首度公開

Netflix於8月15日發布的《以倖存者之名：深入韓國慘案》第3、4集中，再次訪問方力申太太葉萱，並在片尾播出今年2月方力申在洛杉磯沙灘求婚及舉行簡單結婚儀式的畫面。不少網民笑稱「紀錄片變成戀綜」。

節目公開方力申跪地求婚片段。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

今年2月方力申於美國洛杉機向葉萱求婚。

葉萱在IG的限時動態以英文寫道：「現在一切都真的結束了」。

方力申求婚｜葉萱展開新生活

節目中播出方力申與葉萱的婚禮畫面，葉萱表示：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」她之後在IG限時動態用英文寫道：「現在一切都真的結束了:)，我已繼續前進，過着與 JMS（鄭明析）無關的生活，感謝大家的支持和祝福。祝願所有為真理發聲、為正義而戰的人，都能找到和平與幸福。」

韓國最高法院於去年1月9日駁回鄭明析上訴，確定17年有期徒刑判決。方力申於今年情人節宣布與葉萱結婚，在美國舉行婚禮，並在父親節公布太太懷孕喜訊，兩人即將成為父母。

方力申父親節報喜宣布太太葉萱懷孕（方力申IG）

方力申與太太葉萱情人節宣佈結婚。（方力申IG）