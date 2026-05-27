中醫美容｜30歲驚覺下頷線消失？針灸3組穴位救回少女線

那天，Ida側著臉坐在我面前，用手指從耳垂劃到下巴。

「譚博士，你看，這條線不見了。」她苦笑，「以前這裏是緊的，現在鬆了，臉和脖子連在一起。我才三十多歲，拍照要修圖，朋友說我像老了十年。下頷線好像是少女的象徵，它不見了，我的心也跟著掉下去了。中醫怎樣看這個問題？」

我看著她的側臉，也看到她手指劃過的地方——那裏原本應該是一條清晰流暢的弧線，現在卻模糊了、下垂了，彷彿青春的分界線消失了。

我答：「中醫看下頷線是身體的地基線。

下頷線這條線，不是皮膚畫出來的，而是肌肉、筋膜、骨骼共同撐起來的邊界。

中醫認為，這條線的清晰與否，跟三個臟腑有關。

一，脾胃。脾主肌肉。下頷線周圍的肌肉有沒有力氣、有沒有彈性，由脾決定。脾氣虛了，肌肉就鬆了、垮了。

二，腎。腎主骨。下頷骨是這條線的支架。腎精虧了，骨頭沒有支撐力，線條自然往下掉。

三，經絡。下頷線經過胃經、大腸經、膽經等多條經脈。經絡堵塞，氣血上不去，皮膚和肌肉就得不到滋養。

經詳細診斷後，Ida你的情況，是脾虛肌肉鬆、腎虛骨架塌、經絡氣血堵三種問題疊在一起。下頷線消失，不是皮膚的問題，是身體地基在下沉。」

Ida 緊張地問：「我知你是針灸美容始創人，針灸可以幫到我嗎？如何獲得效益？」

我答：「針灸可以幫得到忙，是要把地基重新撐起來。

針對消失的下頷線，我會從局部到全身作整體修復。

一：局部提拉——直接作用在下頷線。

選風池、頰車、大迎、地倉等穴，佐以艾灸。

針感會讓下頷區域微微發熱、提升及收緊，像有無形的手在輕輕往上托。

二：健脾補氣——強化肌肉根基。

選足三里、三陰交、氣海、關元等穴，佐以艾灸。

足三里是健脾補氣的第一要穴，脾胃強了，肌肉就有力氣。三陰交調節脾、肝、腎，一次顧三個臟腑。氣海和關元補充全身元氣，是能量的倉庫。

這組穴位像幫地基灌漿，讓承載下頷線的肌肉重新變得結實。

三：補腎填精——鞏固骨架。

選太谿、復溜、腎俞、命門等穴，佐以艾灸。

太谿是腎經原穴，直接補腎精。復溜是腎經經穴，能讓補進去的腎精流動起來。腎俞和命門在後腰，是腎的後門，針刺或艾灸這裏能溫補腎陽。

這組穴位像把鬆動的螺絲鎖緊，讓下頷骨有穩固的支架。

四：疏通經絡——打通氣血通道。

選合谷、太衝、曲池、啞門等穴佐以艾灸。

合谷配太衝是四關穴，打開全身氣機總開關。曲池是手陽明大腸經合穴，大腸經也走過下頷。啞門在後頸，能讓上行的氣血順利到達頭面。

這組穴位像把供水管道全部疏通，讓新鮮氣血能順利送到下頷線。」

Ida問：「針灸和其他方法有甚麼不同？例如做拉提療程會不會更快嗎？與針灸的分別在那裏？」

我答：「拉提療程像用手把下垂的窗簾往上拉，但繩子還是鬆的，過一陣子又掉下來。針灸是去修那條繩子——強化肌肉的力量、補充骨骼的支撐、提升臟腑功能，加強氣血生成，活血化瘀，疏通氣血通道，從而將氣血帶到局部問題之處，從根本去調理。當身體自己能撐住，就不需要一直靠外力。

針灸美容的好處是：它處理的不只是下頷線，而是整個人。你會發現不只臉變緊，精神也變好、消化變順、睡眠變深、整體健康水平都得以提升。」

Ida續問：「有沒有一些日常的保健心得？」

我答：「以下分享兩個日常保健方法：

一、戒掉托腮和低頭。 托腮會壓迫下頷線的肌肉和皮膚。低頭看手機會讓雙下巴跑出來。提醒自己收下巴、挺脖子，讓下頷線保持在伸展的狀態。

二、飲食（黃色養脾）。 黃色食物補脾：小米、南瓜、番薯、栗子。脾氣足了，肌肉就有力氣撐住下頷線。早餐吃一碗小米南瓜粥，是最溫柔的養脾法。（因個體差異，建議進食食療前先諮詢註冊中醫。）

真正的美，是地基穩了，代表青春的線條自然回來。」

Ida進行針灸治療後，拿著鏡子看著自己的下頷線，笑不攏嘴。

她問：「譚博士，這條線真的回來了，可以永久保持嗎？」

我看著她說：「可以。但需要時間，也需要你改變習慣。下頷線不是一條線，是肌肉、骨骼、氣血一起撐起來的『地基』。針灸幫你把鬆掉的地基重新鞏固，生活習慣幫你不再破壞它。

當地基穩了，線條自然會回復過來。那時候，你不只會看到下頷線，還會看到一個從內到外都緊緻、明亮的自己。」

Ida點點頭，把頭抬高，脖子拉長，那條消失的下頷線，很有自信地重新出現。

美的根源，從來不在皮膚表面，而在身體深處。當脾胃強健、腎精充足、經絡通暢，下頷線會像春天的枝芽，自然地、優雅地，再次展現出來。