歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
五月
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城 尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
商場活動 展覽
尖沙咀海港城｜利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
推介度：
27/05/2026 - 21/06/2026
19
六月
中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026 中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026
節慶活動 商場活動
中環 PMQ 元創方｜「PMQ 玩嘢祭」2026
推介度：
19/06/2026 - 21/06/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中醫美容｜30歲驚覺下頷線消失？針灸3組穴位救回少女線
養生Tips
望聞問切
針灸穴位

中醫美容｜30歲驚覺下頷線消失？針灸3組穴位救回少女線

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Ida側著臉坐在我面前，用手指從耳垂劃到下巴。

 

　　「譚博士，你看，這條線不見了。」她苦笑，「以前這裏是緊的，現在鬆了，臉和脖子連在一起。我才三十多歲，拍照要修圖，朋友說我像老了十年。下頷線好像是少女的象徵，它不見了，我的心也跟著掉下去了。中醫怎樣看這個問題？」

 

　　我看著她的側臉，也看到她手指劃過的地方——那裏原本應該是一條清晰流暢的弧線，現在卻模糊了、下垂了，彷彿青春的分界線消失了。

 

　　我答：「中醫看下頷線是身體的地基線。

 

　　下頷線這條線，不是皮膚畫出來的，而是肌肉、筋膜、骨骼共同撐起來的邊界。

 

　　中醫認為，這條線的清晰與否，跟三個臟腑有關。

 

　　一，脾胃。脾主肌肉。下頷線周圍的肌肉有沒有力氣、有沒有彈性，由脾決定。脾氣虛了，肌肉就鬆了、垮了。

 

　　二，腎。腎主骨。下頷骨是這條線的支架。腎精虧了，骨頭沒有支撐力，線條自然往下掉。

 

　　三，經絡。下頷線經過胃經、大腸經、膽經等多條經脈。經絡堵塞，氣血上不去，皮膚和肌肉就得不到滋養。

 

　　經詳細診斷後，Ida你的情況，是脾虛肌肉鬆、腎虛骨架塌、經絡氣血堵三種問題疊在一起。下頷線消失，不是皮膚的問題，是身體地基在下沉。」

 

　　Ida 緊張地問：「我知你是針灸美容始創人，針灸可以幫到我嗎？如何獲得效益？」

 

　　我答：「針灸可以幫得到忙，是要把地基重新撐起來。

 

　　針對消失的下頷線，我會從局部到全身作整體修復。

 

一：局部提拉——直接作用在下頷線。

 

　　選風池、頰車、大迎、地倉等穴，佐以艾灸。

 

　　針感會讓下頷區域微微發熱、提升及收緊，像有無形的手在輕輕往上托。

 

二：健脾補氣——強化肌肉根基。

 

　　選足三里、三陰交、氣海、關元等穴，佐以艾灸。

 

　　足三里是健脾補氣的第一要穴，脾胃強了，肌肉就有力氣。三陰交調節脾、肝、腎，一次顧三個臟腑。氣海和關元補充全身元氣，是能量的倉庫。

 

　　這組穴位像幫地基灌漿，讓承載下頷線的肌肉重新變得結實。

 

三：補腎填精——鞏固骨架。

 

　　選太谿、復溜、腎俞、命門等穴，佐以艾灸。

 

　　太谿是腎經原穴，直接補腎精。復溜是腎經經穴，能讓補進去的腎精流動起來。腎俞和命門在後腰，是腎的後門，針刺或艾灸這裏能溫補腎陽。

 

　　這組穴位像把鬆動的螺絲鎖緊，讓下頷骨有穩固的支架。

 

四：疏通經絡——打通氣血通道。

 

　　選合谷、太衝、曲池、啞門等穴佐以艾灸。

 

　　合谷配太衝是四關穴，打開全身氣機總開關。曲池是手陽明大腸經合穴，大腸經也走過下頷。啞門在後頸，能讓上行的氣血順利到達頭面。

 

　　這組穴位像把供水管道全部疏通，讓新鮮氣血能順利送到下頷線。」

 

　　Ida問：「針灸和其他方法有甚麼不同？例如做拉提療程會不會更快嗎？與針灸的分別在那裏？」

 

　　我答：「拉提療程像用手把下垂的窗簾往上拉，但繩子還是鬆的，過一陣子又掉下來。針灸是去修那條繩子——強化肌肉的力量、補充骨骼的支撐、提升臟腑功能，加強氣血生成，活血化瘀，疏通氣血通道，從而將氣血帶到局部問題之處，從根本去調理。當身體自己能撐住，就不需要一直靠外力。

 

　　針灸美容的好處是：它處理的不只是下頷線，而是整個人。你會發現不只臉變緊，精神也變好、消化變順、睡眠變深、整體健康水平都得以提升。」

 

　　Ida續問：「有沒有一些日常的保健心得？」

 

　　我答：「以下分享兩個日常保健方法：

 

　　一、戒掉托腮和低頭。 托腮會壓迫下頷線的肌肉和皮膚。低頭看手機會讓雙下巴跑出來。提醒自己收下巴、挺脖子，讓下頷線保持在伸展的狀態。

 

　　二、飲食（黃色養脾）。 黃色食物補脾：小米、南瓜、番薯、栗子。脾氣足了，肌肉就有力氣撐住下頷線。早餐吃一碗小米南瓜粥，是最溫柔的養脾法。（因個體差異，建議進食食療前先諮詢註冊中醫。）

 

　　真正的美，是地基穩了，代表青春的線條自然回來。」

 

　　Ida進行針灸治療後，拿著鏡子看著自己的下頷線，笑不攏嘴。

 

　　她問：「譚博士，這條線真的回來了，可以永久保持嗎？」

 

　　我看著她說：「可以。但需要時間，也需要你改變習慣。下頷線不是一條線，是肌肉、骨骼、氣血一起撐起來的『地基』。針灸幫你把鬆掉的地基重新鞏固，生活習慣幫你不再破壞它。

 

　　當地基穩了，線條自然會回復過來。那時候，你不只會看到下頷線，還會看到一個從內到外都緊緻、明亮的自己。」

 

　　Ida點點頭，把頭抬高，脖子拉長，那條消失的下頷線，很有自信地重新出現。

 

　　美的根源，從來不在皮膚表面，而在身體深處。當脾胃強健、腎精充足、經絡通暢，下頷線會像春天的枝芽，自然地、優雅地，再次展現出來。

 

Tags:#中醫#針灸#穴位#下頷線#美容#養顏#脾胃#腎#經絡#局部提拉#健脾補氣#養腎填精#疏通經絡
Add a comment ...Add a comment ...
富貴包治療｜姿勢不良致氣滯血瘀，中醫針灸+保健3招標本兼治
更多美女中醫文章
富貴包治療｜姿勢不良致氣滯血瘀，中醫針灸+保健3招標本兼治
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處