過敏高峰期｜轉季即打噴嚏、流鼻水、鼻塞、皮膚痕癢？用對兩大法寶，雙重守護免疫防線

春末夏初，正值香港過敏性疾病的高峰期。空氣中飄散的花粉、潮濕環境中迅速繁殖的塵蟎與黴菌，加上室內外溫差影響，通通都是誘發過敏的常見元兇。當身體的免疫系統對這些本來無害的外來物質反應過度，便會引發一連串不適反應。你有試過嗎？

常見的過敏症狀有哪些？

常見的過敏症狀會因致敏原與個人體質而異，主要影響皮膚、呼吸道及腸胃系統，以下是一些較為常見的過敏症狀。

● 鼻敏感症狀：連續打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻癢，有時伴隨眼睛痕癢、流眼水及喉嚨不適。

● 皮膚敏感／濕疹症狀：皮膚泛紅、乾燥脫屑、出現丘疹或水泡，嚴重時會滲出組織液，患處極度痕癢，反覆發作更可能導致皮膚增厚粗糙。

● 呼吸道症狀：持續咳嗽、氣喘、胸口有壓迫感，特別在夜間或清晨時分較為明顯。

● 其他全身性反應：部分人可能出現疲勞感、頭暈或難以集中精神，這與身體長期處於慢性發炎狀態有關。

過敏避無可避？從內在調理才是關鍵

完全避開環境中的致敏原幾乎不可能，因此在換季期間，著手強化身體的免疫平衡，才是減少過敏發作的長遠對策。

兩大法寶 雙重守護免疫防線

1. 維他命C

維他命C，學名為抗壞血酸（Ascorbic Acid），是一種強效的抗氧化劑，屬於水溶性維他命，人體無法自行合成，必須依靠日常飲食（尤其是新鮮蔬果）或營養補充劑來攝取，其主要功效包括：

● 紓緩過敏症狀：維他命C有助降低體內過高的組織胺水平，組織胺正是觸發鼻敏感、皮膚痕癢等過敏反應的物質，補充足夠維他命C，有助舒緩過敏症狀。

● 促進膠原蛋白合成：有助修復因炎症受損的皮膚屏障，對濕疹皮膚的復原尤其重要。

● 抗氧化：維他命C能中和自由基，減少因過敏反應引發的細胞氧化損傷，保護呼吸道及皮膚黏膜組織。

● 鞏固免疫系統：提升抵抗力，加速痊癒。醫院管理局資料顯示，建議每天攝取1000毫克的維他命C以增強免疫力。

⇨ 由於維他命C屬水溶性維他命，會經由汗水或尿液排出，因而建議選購長效緩釋之維他命C補充劑，讓身體有足夠時間吸收。

2. 蟲草菌絲體

冬蟲夏草（Cordyceps sinensis），是中國傳統的名貴中藥材、宮廷貴族專屬的滋養補品，屬於麥角菌科真菌。蟲草於醫學上已有一千餘年的歷史，存世最早的《月王藥診》記載蟲草「能治肺部疾病」，《藏本草》記載蟲草「潤肺、補腎」之功效，《本草備要》當中提及蟲草「甘平、保肺益腎，止血化痰、止勞咳」。蟲草功效與人參、鹿茸相近，但藥性溫和，補而不燥，老少病虛者皆宜食用，其主要功效包括：

● 補肺益氣：提高肺活量，防止肺氣腫，同時有助強化呼吸道功能，減少因氣管敏感引致的咳嗽與氣喘。

● 提高免疫力，舒緩鼻敏：顯著增強細胞活性，提升人體抵抗力，減低病毒及細菌的侵害，尤其有效舒緩鼻敏，改善流鼻水及打噴嚏等不適。

● 抗炎抗疲勞：蟲草多醣及蟲草酸具天然抗炎作用，同時提升身體抗壓能力，改善過敏期間的疲乏感。

● 增強腎臟功能：從根本改善腎臟功能，保護腎臟免受化學毒物侵害。

配合服用發揮最強協同效應

維他命C與蟲草菌絲體的組合，能夠中西合壁，從不同層面共同守護身體：

● 維他命C快速降低組織胺水平，即時紓緩過敏不適，同時修復受損黏膜組織。

● 蟲草菌絲體從根源調理肺腎功能，平衡紊亂的免疫系統，逐步改善過敏體質，減少反覆發作。

過敏是身體發出的溫馨提示，提醒我們是時候放慢腳步，好好照顧自己。從每日的飲食與作息中慢慢累積健康基礎，再配合適當的營養補充，能讓身體更從容地面對每次轉季的改變。