名人健康︱李家鼎近況曝光重展笑容，李泳豪公開施明2大遺願

81歲的李家鼎（鼎爺） 自前妻施明離世及隨之而來的家庭糾紛後，已經長達一個月沒有公開亮相，外界一直擔憂他的身體與精神狀況。直到近日，細仔李泳豪在社交平台上傳父子合照，終於讓鼎爺的最新模樣曝光。

李家鼎近況︱李家鼎近照曝光重展笑容

李泳豪5月25日在IG限時動態上載與父親的合照。兩父子一同飲茶，盡顯溫馨默契。從照片中可以見到，鼎爺戴上格仔帽、身穿牛仔外套，打扮相當有型。他靠在兒子身邊，面帶笑容並用手指向李泳豪，心情似乎比外界預期要好。

不過，鼎爺的身形仍然非常單薄，臉頰明顯凹陷，頸部血管線條清晰，膚色也略顯暗沉。這與李泳豪之前所說的「爸爸已經肥返」有段距離，看來要完全恢復體態還需要一段時間。

李家鼎近況︱李泳豪透露將「父子兵」搵銀

雖然鼎爺外表略顯疲態，但父子互動充滿溫馨。李泳豪在貼文中寫下：「精神！阿爺好快可以同大家見面」，向關心他們的粉絲傳達正面訊息。

隨着《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，李泳豪早前曾透露自己將面臨失業，並計劃全力投入個人YouTube頻道發展。他之前說過，等父親身體再好一點，就會邀請鼎爺一起拍片 — 不論是煮飯、買菜，還是聽鼎爺講述當年的故事，都會記錄下來。這次父子合照的出現，似乎正是為這「父子檔」網上搵銀大計暖身。

李家鼎近況︱李泳豪首透露施明兩大遺願

施明離世後，長子李泳漢與鼎爺、李泳豪之間因金錢問題產生矛盾，家庭風波一度成為熱話。李泳豪近日接受YouTube頻道「威哥會館」訪問，首次公開母親臨終前對他的兩大託付。

李泳豪表示，母親生前叮囑他兩件必須做到的事：

繼續做好你自己嘅事。同埋要照顧爸爸（李家鼎），好好愛你個老婆，做一個負責任嘅男人，睇住個家。你成咗家㗎喇，好多嘢就唔同㗎喇。

李泳豪在訪問中多次提及母親教誨：「你一係就攤喺度乜都唔好做，你一係就繼續行，你揀邊條路？繼續行囉！」他坦言，母親的話他銘記於心，成為他的人生格言，支撐他走過事業與家庭的低谷。即使面對再多的不愉快，傷心過後還是要向前走。而他現在最重要的任務，就是照顧好父親李家鼎。

李家鼎近況︱憶鼎爺父愛往事：向張學友索簽名

除了談及母親，李泳豪還分享了一件與父親及「歌神」張學友有關的溫暖往事。當年李家鼎與張學友合拍電影《追男仔》（1993），戲中鼎爺要怒斥飾演牧師的張學友。趁拍攝空檔，鼎爺特意走過去對張學友說：「我個仔好鍾意聽你啲歌㗎！」 就這樣成功為兒子拿到了張學友《愛火花》的親筆簽名卡式帶。

李泳豪直言，這段回憶非常深刻，是代表著父親對他的愛。