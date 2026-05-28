名人健康｜鄭融經歷分手與喪父嚴重健康困擾，一度臥床郁唔到不停喊

鄭融/健康問題｜近日，鄭融接受好友梁靖琪（Toby）主持的訪問節目《SpotiTalk》專訪，首度在鏡頭前情緒潰堤，揭開自己失蹤樂壇四年的真正原因。

明星近況｜人生經歷巨變 脊椎出事一度躺床

鄭融（Stephanie）在好友梁靖琪（Toby）主持的訪問節目《SpotiTalk》專訪中首度透露自己過去幾年經歷人生低潮期，鄭融憶述當時情況，忍不住落淚：

有啲人話去到40歲，會有大件事情發生……其中一樣嘢係我身體出現問題，都係幾嚴重個問題。

鄭融談及人生低谷，忍不住落淚。（《Spotitalk》截圖）





鄭融爸爸幾年前因病去世，陷進人生低潮。（《Spotitalk》截圖）

鄭融出席活動時曾透露自己當時脊椎出現嚴重問題，導致左邊身完全無力，「手腳好似蕉皮咁軟」。她只能夠全日躺在床上，這種狀況持續了足足幾個月。她在《SpotiTalk》專訪中形容當時的慘況：

我記得瞓喺床，我想轉身，或者輕輕踢隻腳，都覺得張被好重。有段時間，我係躺平瞓喺張床，望住天花板，然後我一直喊，我郁唔到，好辛苦。

明星近況｜經歷連環不幸 8年情斷與父親病逝

鄭融透露自己接連遭遇兩大打擊，與外籍男友分手且痛失父親。早在2020年，她與拍拖8年的外籍男友因生活習慣與性格不合而分手。她坦言自己從前是個害怕改變的人，但經歷巨變後，她已明白「變幻才是正常」。後來在籌備內地巡演期間，她的父親突然確診重病，情況來得非常突然，不久後便離世。作為家中獨生女，鄭融將所有工作叫停，選擇陪伴母親，也是她在樂壇上沉寂幾年的主因。

鄭融爸爸幾年前因病去世，決定停工陪伴母親。（Facebook圖片）





鄭融今年再出發，走出陰霾。（Facebook圖片）

鄭融今年再出發，走出陰霾。（Facebook圖片）

鄭融爸爸幾年前因病去世，陷進人生低潮。（Facebook圖片）

明星近況｜痛失至親後身體出問題 與感情無關

外界曾流傳她的健康問題歸是咎於情傷，鄭融澄清與前男友已分手八年，中間亦曾有過其他感情，身體上的所有不適都是父親離開之後才發生的，兩者並無關聯。

當爸爸健康出現狀況，我發覺能夠安慰自己、陪伴自己，都真係只有你自己。

明星近況｜學會與自己獨處

如今鄭融已逐漸走出陰霾，身體雖仍需調理，但已過了最不適的時期。 回復單身多年的她，心態變得豁達。她感慨，經歷過生離死別，如今非常享受一個人的時光，偶爾看電影、一個人吃飯。她溫暖地呼籲大家：

大家不妨試下，識得做自己嘅朋友，自己陪自己，學會之後自己接受能力都會高好多，身邊好多嘢都會變得OK。