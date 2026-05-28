名人健康｜60歲王書麒近況曝光現老態，曾兩度面癱去年被指疑中風

童星出身、現年60歲的王書麒，早年曾歷兩次面癱，近年鮮有公開亮相。去年他偕妻子許秋怡出席活動時，由於面容繃緊，更一度被網民質疑疑似中風。直到近日，他再次出席圈中好友飯局時，近況又再引起外界關注。

前港姐鍾慧冰近日於IG分享與多位圈中人的飯局合照，她形容此飯局是三十年一度的朋友聚會，好友是從四方八面湧至，如紐約、溫哥華、澳洲，上海等。照片中除了鍾慧冰本人及其女兒林靜莉、藝人李道洪外，連久未露面的王書麒與妻子許秋怡亦是座上客。

60歲的王書麒當日身穿黑色上衣、戴着眼鏡與眾人大合照時，雖呈現老態，但精神狀態似乎仍相當不俗。而站在他身旁的太太、55歲的許秋怡則依然一臉童顏。

憶拍劇辛酸 頻被掌摑致兩度面癱

2024年，王書麒與許秋怡夫妻檔曾作客鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」，大談往事及分享近況。王書麒透露，他在2001年確診「面顏神經麻痹」。而他憶述，有次拍劇後收工回家，他亦曾出現面部麻痹的情況。他指當時正拍攝《新紮師兄 1988》，演被林嘉華掌摑的戲份，對方一巴掌打下來，王書麒閃避不及硬食：「我個頭揈咗落膝蓋位」。收工後，王書麒坦言左臉失去知覺。

王書麒稱，由於兩曾經歷面癱，年紀亦已不輕，自知痊癒機會渺茫：「我心想只要似番個人就得。」冰姐大爆，當年許秋怡很傷心，為老公遍尋名醫，包括針灸、神醫和耳穴師等；許秋怡在節目中憶起往事，更忍不住喊。

王書麒10歲出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。

年輕時的王書麒十分靚仔。

2001年，王書麒因進食期間不慎咬傷口腔內部，以致嘴歪。

有人指王書麒的近照變得面目全非。

王書麒及許秋怡夫妻曾作客前港姐鍾慧冰的YouTube 節目「冰姐的花樣人生」。許秋怡在節目中憶起往事，更忍不住喊。

王書麒與許秋怡在2003年結婚。

兩人近年轉戰內地發展，已甚少在香港露面

二人育有一子，囝囝Cody 獲父母遺傳擁有高顏值。

前港姐鍾慧冰近日於IG分享與多位圈中人的飯局合照，連久未露面的王書麒與妻子許秋怡亦是座上客。

去年罕露面被指似中風

去年有網民於社交網曾分享「野生捕獲」王書麒以及許秋怡的短片，從片中可見，前TVB男星林俊賢正在與王書麒以及許秋怡聊天，對比太太的凍齡有道，當日的王書麒狀態卻似乎相當令人擔心，有網民指他除了髮量大減外，臉色亦異常慘白，皮膚亦相當繃緊，而且嘴巴笑起來時亦不太自然。因此片段曝光後，有網民質疑王書麒是否曾經中風。

夫妻檔密密登台 王書麒患1病淡出幕前

王書麒10歲出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。長大後加入TVB拍劇，曾在《為人師表》中擔任男主角。可惜之後發展平平，1994年約滿離巢後，曾在亞視拍劇之餘還轉戰影圈，拍過多部三級片。而他與許秋怡於2003年結婚，兩人育有一子王綽枬。兩人近年轉戰內地發展，已甚少在香港露面。有傳他們夫妻檔密密登台，月入近百萬，身家達億元。