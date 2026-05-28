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名人健康｜60歲王書麒近況曝光現老態，曾兩度面癱去年被指疑中風
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名人健康｜60歲王書麒近況曝光現老態，曾兩度面癱去年被指疑中風

健康解「迷」
健康解「迷」

　　童星出身、現年60歲的王書麒，早年曾歷兩次面癱，近年鮮有公開亮相。去年他偕妻子許秋怡出席活動時，由於面容繃緊，更一度被網民質疑疑似中風。直到近日，他再次出席圈中好友飯局時，近況又再引起外界關注。

 

　　前港姐鍾慧冰近日於IG分享與多位圈中人的飯局合照，她形容此飯局是三十年一度的朋友聚會，好友是從四方八面湧至，如紐約、溫哥華、澳洲，上海等。照片中除了鍾慧冰本人及其女兒林靜莉、藝人李道洪外，連久未露面的王書麒與妻子許秋怡亦是座上客。

 

　　60歲的王書麒當日身穿黑色上衣、戴着眼鏡與眾人大合照時，雖呈現老態，但精神狀態似乎仍相當不俗。而站在他身旁的太太、55歲的許秋怡則依然一臉童顏。

 

憶拍劇辛酸 頻被掌摑致兩度面癱

 

　　2024年，王書麒與許秋怡夫妻檔曾作客鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」，大談往事及分享近況。王書麒透露，他在2001年確診「面顏神經麻痹」。而他憶述，有次拍劇後收工回家，他亦曾出現面部麻痹的情況。他指當時正拍攝《新紮師兄 1988》，演被林嘉華掌摑的戲份，對方一巴掌打下來，王書麒閃避不及硬食：「我個頭揈咗落膝蓋位」。收工後，王書麒坦言左臉失去知覺。

 

　　王書麒稱，由於兩曾經歷面癱，年紀亦已不輕，自知痊癒機會渺茫：「我心想只要似番個人就得。」冰姐大爆，當年許秋怡很傷心，為老公遍尋名醫，包括針灸、神醫和耳穴師等；許秋怡在節目中憶起往事，更忍不住喊。

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

王書麒10歲出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

年輕時的王書麒十分靚仔。

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

2001年，王書麒因進食期間不慎咬傷口腔內部，以致嘴歪。

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

有人指王書麒的近照變得面目全非。

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

王書麒及許秋怡夫妻曾作客前港姐鍾慧冰的YouTube 節目「冰姐的花樣人生」。許秋怡在節目中憶起往事，更忍不住喊。

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

王書麒與許秋怡在2003年結婚。

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

兩人近年轉戰內地發展，已甚少在香港露面

 

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

二人育有一子，囝囝Cody 獲父母遺傳擁有高顏值。

王書麒面癱︱60歲王書麒兩度面癱近照曝光　去年罕露面被指似中風

前港姐鍾慧冰近日於IG分享與多位圈中人的飯局合照，連久未露面的王書麒與妻子許秋怡亦是座上客。

 

去年罕露面被指似中風

 

　　去年有網民於社交網曾分享「野生捕獲」王書麒以及許秋怡的短片，從片中可見，前TVB男星林俊賢正在與王書麒以及許秋怡聊天，對比太太的凍齡有道，當日的王書麒狀態卻似乎相當令人擔心，有網民指他除了髮量大減外，臉色亦異常慘白，皮膚亦相當繃緊，而且嘴巴笑起來時亦不太自然。因此片段曝光後，有網民質疑王書麒是否曾經中風。

 

夫妻檔密密登台 王書麒患1病淡出幕前

 

　　王書麒10歲出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。長大後加入TVB拍劇，曾在《為人師表》中擔任男主角。可惜之後發展平平，1994年約滿離巢後，曾在亞視拍劇之餘還轉戰影圈，拍過多部三級片。而他與許秋怡於2003年結婚，兩人育有一子王綽枬。兩人近年轉戰內地發展，已甚少在香港露面。有傳他們夫妻檔密密登台，月入近百萬，身家達億元。

 

Tags:#娛樂圈#藝人健康#王書麒#許秋怡#香港娛樂新聞#童星#面癱#香港藝人#無綫電視#香港電視劇
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