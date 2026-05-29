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酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C
健康Tips

酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C

健康解「迷」
健康解「迷」

　　酷熱天氣警告現正生效，炎熱天氣下，迷你風扇仔成為人人必備的消暑神器。但就算吹風扇都是熱風，一點都不涼快。有日本醫生指出，在高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致脫水中暑，教用1件神器極速降6°C。

 

香港酷熱天氣警告生效

 

　　酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。5月29日日間極端酷熱，新界氣溫達36、37度，稍後有幾陣驟雨及雷暴，周六（30日）及周日（31日）仍有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。隨後兩三日部分時間有陽光，日間炎熱。

 

醫生教用1神器極速降6°C

 

　　江東病院三浦邦久副院長早前接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。

 

 

　　實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。

 

　　到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部加上1物，就可有效降溫，詳情請看圖輯：

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部圍一條濕毛巾就可以有效降溫

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

頸上有很多血管，再利用毛巾的水分變成涼風。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

僅用風扇時，約34°C。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

用濕毛巾可降溫，約30.9°C。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

吹風扇加用濕毛巾，可降6.6°C至27.4°C。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

切勿將毛巾打結。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

正確做法是將濕毛巾掛在頸上。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

毛巾的水分變成涼風，穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。

 

香港酷熱天氣警告｜35°C用風扇仔反變暖風機　醫生警告恐致脫水中暑　教用1神器極速降6°C

路人表示這樣吹風扇非常涼快。

 

消委會測試18款風扇仔最平$58媲美$339

 

　　天氣炎熱，出門在外少不免會帶一把充電風扇仔,消委會早前測試的18款風扇仔中，4.5星名單內最平一款僅售港幣$58！不妨細閱下文了解更多：

 

　　消委會第585期《選擇》月刊，測試了市面上18款可攜式充電風扇，涵蓋16款手提式及2款掛頸（頸環）式設計。樣本售價分布廣泛，手提式型號價格由$58至$339不等，掛頸式型號則售約$99.9及$239，測試項目包括：

 

安全程度：防過熱保護、物料阻燃性等。

效能表現：送風量、充電效率、續航能力。

省電及寧靜程度：每吹送100立方米空氣所需的電能及噪音水平。

使用方便程度：操作、重量、便攜性。

 

　　測試發現，樣本間的表現差異頗大。4款樣本送風量較高，風力強勁；2款樣本充滿電後可在最高風速檔持續使用超過3小時，續航力出眾；另有5款樣本運作時相對寧靜，適合在辦公室或圖書館等安靜環境使用。

 

【即睇18款風扇仔評測結果，總評分由低至高】

 

消委會手提風扇測試18款可攜式充電風扇大比拼                
                

【手提式】                
                
「Momax」1° Go IF18                
聲稱原產地：中國                
售價：$249                
量得重量（克）：217                
風速檔數：100                
安全程度：3分                
總評：3星                
                
「XPower」 C06 COOLER MINI                
聲稱原產地 中國                
售價：$188                
量得重量（克）：160                
風速檔數：100                
安全程度：5分                
總評：3.5星                
                
「Batus」HF506                
聲稱原產地：中國                
售價：$198                
量得重量（克）：230                
風速檔數：5                
安全程度：5分                
總評：3.5星                
                
「普樂氏 Proluxury」PHF001200                
聲稱原產地：中國                
售價：$129                
量得重量（克）：155                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「無標示牌子」WT-F92                
聲稱原產地：中國                
售價：$80                
量得重量（克）：135                
風速檔數：3                
安全程度 5分                
總評：4星                
                
「RHYTHM」SILKY WIND Mobile 3.2                
聲稱原產地 中國                
售價：$209                
量得重量（克）：153                
風速檔數：4+韻律風                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「無標示牌子」Cool fan with cooling plate 35905                
聲和原產地：中國                
售價：$70                
量得重量（克）：143                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「DiveBlues」 iTurbo D5042                
聲和原產地：中國                
售價：$218                
量得重量（克）：137                
風速檔數：5                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「MACHINO」M14 PRO                
聲稱原產地：中國                
售價：$168                
量得重量（克）：204                
風速檔數：100                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「億世家ecHome」PF3600GY                
聲稱原產地：中國                
售價：$169.9                
量得重量（克）：216                
風速檔數：100                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「幾素 JisuLife」 Handheld Fan Pro1 S                
聲稱原產地：中國                
售價：$339                
量得重量（克）：277                
風速檔數：100                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
「共田」F30B                
聲稱原產地：中國                
售價：$180                
量得重量（克）：252                
風速檔數：3+暴風                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA                
聲和原產地：中國                
售價：$220                
量得重量（克）：192                
風速檔數：5+節奏風                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
「BRUNO」BDE029                
聲稱原產地 中國                
售價：$159                
量得重量（克）：189                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
「無印良品」MUJIMJ-HF2GL                
聲稱原產地：中國                
售價：$58                
量得重量（克）：93                
風速檔數：3+韻律風                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
「HOME COORDY」HC-FA102                
聲和原產地：中國                
售價：$89                
量得重量（克）：119                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4.5星                
                
【掛頸（頸環）式】                
                
「LEMOISTAR」Limo-FN7                
聲稱原產地：中國                
售價：$239                
量得重量（克）：279                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
「MYKO」 MYKO_UF004WH                
聲稱原產地：中國                
售價：$99.9                
量得重量（克）：291                
風速檔數：3                
安全程度：5分                
總評：4星                
                
資料來源：消委會                

 

手提式（較重組別）

「幾素JisuLife」Handheld Fan Pro1 S（售價$339）

「共田」F30B（售價$180）

 

手提式（較輕組別）

「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA（售價$220）

「BRUNO」BDE029（售價$159）

「HÓME CÓORDY」HC-FA102（售價$89）

「無印良品MUJI」MJ-HF2GL（售價$58）

 

　　除了以上手提型號，掛頸（頸環）式樣本 「MYKO」及「LEMOISTAR」，售價分別為$99.9 及 $239，同獲4星總評．前者較寧靜省電，後者則具備「冷敷」功能。

 

最強風力：共田F30B

 

　　送風量達每分鐘2.98立方米，最適合需要在酷熱戶外環境中極速降溫的用戶。

 

最省電：幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S

 

　　「幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S」每吹送100立方米空氣只需5.42瓦時電能，能源效益最高。

 

　　而較輕組別的多款型號，包括「Francfranc」、「BRUNO」、「HÓME CÓORDY」、「MUJI」、「RHYTHM」及「普樂氏」，每吹送100立方米空氣所需電能僅介乎2.57至5.96瓦時，同樣非常省電，輕巧與節能兼備。

 

最強續航：幾素／無印良品

 

　　「幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S」在最高風速檔下可持續使用超過3小時，總送風量更高達440立方米，兩項表現均名列第一。

 

　　與此同時，預算有限的用家亦可考慮「無印良品MUJI MJ-HF2GL」，同樣提供逾3小時的續航力，但售價僅$58，且機身全場最輕（93克），可謂CP值之王。

 

同場加映：消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459

 

消委會測試12款循環扇 4款奪4.5星

 

　　消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

 

消委會評測12款循環扇         

 

三信 SCF0619                    
扇葉直徑：14                    
送風量：10.3立方米／分鐘                    
能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：2.5星                    
整體安全度：2.5星                    
寧靜程度：3.5星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：3星                    
價錢：$398                    
                    
伊瑪牌 IFQ-243R                    
扇葉直徑：19                    
送風量：17.4立方米／分鐘                    
能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：2.5星                    
整體安全度：2.5星                    
寧靜程度：3星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：3.5星                    
價錢：$749                    
                    
愛麗思 PCF-SC15T                    
扇葉直徑：15                    
送風量：13.3立方米／分鐘                    
能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：3星                    
整體安全度：3星                    
寧靜程度：3.5星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：3星                    
價錢：$498                    
                    
JNC JNC-DCFN8T-GY                    
扇葉直徑：16                    
送風量：11.1立方米／分鐘                    
能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：3.5星                    
整體安全度：4星                    
寧靜程度：3.5星                    
省電程度：3.5星                    
使用方便程度：4星                    
價錢：$468                    
                    
Turbo Italy TDF-S01                    
扇葉直徑：19                    
送風量：13.1立方米／分鐘                    
能源效率：0.5瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：3.5星                    
整體安全度：3.5星                    
寧靜程度：3.5星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：4星                    
價錢：$698                    
                    
THOMSON TM-SFC10R                    
扇葉直徑：18                    
送風量：10.1立方米／分鐘                    
能源效率：0.5瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4星                    
整體安全度：4星                    
寧靜程度：4星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：3.5星                    
價錢：$499                    
                    
億世家 DF8C3D                    
扇葉直徑：19                    
送風量：19.5立方米／分鐘                    
能源效率：1.0瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4星                    
整體安全度：4星                    
寧靜程度：4星                    
省電程度：4.5星                    
使用方便程度：4星                    
價錢：$1,149                    
                    
普樂氏 $PTF502008G                    
扇葉直徑：20                    
送風量：14.8立方米／分鐘                    
能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4星                    
整體安全度：4星                    
寧靜程度：4星                    
省電程度：4.5星                    
使用方便程度：3.5星                    
價錢：$489                    
                    
樂信牌 RCF-8YE                    
扇葉直徑：21                    
送風量：21.2立方米／分鐘                    
能源效率：0.7瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4.5星                    
整體安全度：5星                    
寧靜程度：3星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：3星                    
價錢：$688                    
                    
米家 ZLXHS01ZM                    
扇葉直徑：20                    
送風量：17.2立方米／分鐘                    
能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4.5星                    
整體安全度：5星                    
寧靜程度：4星                    
省電程度：5星                    
使用方便程度：4.5星                    
價錢：$459                    
                    
origo CF1515                    
扇葉直徑：15                    
送風量：13.2立方米／分鐘                    
能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4.5星                    
整體安全度：5星                    
寧靜程度：3.5星                    
省電程度：5星                    
使用方便程度：3星                    
價錢：$798                    
                    
德國卓爾 CF-S85RD                    
扇葉直徑：19                    
送風量：20.4立方米／分鐘                    
能源效率：0.8瓦特(立方米／分鐘)                    
總評：4.5星                    
整體安全度：5星                    
寧靜程度：4.5星                    
省電程度：4星                    
使用方便程度：4.5星                    
價錢：$648                    


資料來源：消委會                    

 

　　針對送風量，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差高達52%；扇葉較大樣本當中，以「樂信牌」送風量最高，其次為「德國卓爾」，而「THOMSON」送風量較低；扇葉較小的樣本中就以「Origo」及「愛麗思」送風量較高，「三信」則較低。

 

　　就著慳電程度方面，消委會計算樣本送風量及耗電程度，從而得出產品的能源效率。根據評測結果，「米家」、「普樂氏」及「origo」的能源效率最高；此外，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率亦較為良好。

 

　　至於寧靜程度，消委會就發現「德國卓爾」的表現最佳，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平屬所有樣本中最低。

 

獲4.5星總評循環扇

扇葉直徑18至21厘米

德國卓爾Summe CF-S85RD（售價約$648）

米家Mi ZLXHS01ZM（售價約$459）

樂信牌Rasonic RCF-8YE（售價約$688）

扇葉直徑14至16厘米

origo CF1515（售價約$798）

 

Tags:#健康問題#食用安全#酷熱天氣#網絡熱話
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