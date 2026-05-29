酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C

酷熱天氣警告現正生效，炎熱天氣下，迷你風扇仔成為人人必備的消暑神器。但就算吹風扇都是熱風，一點都不涼快。有日本醫生指出，在高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致脫水中暑，教用1件神器極速降6°C。

香港酷熱天氣警告生效

酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。5月29日日間極端酷熱，新界氣溫達36、37度，稍後有幾陣驟雨及雷暴，周六（30日）及周日（31日）仍有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。隨後兩三日部分時間有陽光，日間炎熱。

醫生教用1神器極速降6°C

江東病院三浦邦久副院長早前接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。

江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。

實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。

到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部加上1物，就可有效降溫，詳情請看圖輯：

過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風。

過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風。

高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑。

三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部圍一條濕毛巾就可以有效降溫

頸上有很多血管，再利用毛巾的水分變成涼風。

穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。

僅用風扇時，約34°C。

用濕毛巾可降溫，約30.9°C。

吹風扇加用濕毛巾，可降6.6°C至27.4°C。

切勿將毛巾打結。

正確做法是將濕毛巾掛在頸上。

毛巾的水分變成涼風，穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。

路人表示這樣吹風扇非常涼快。

消委會測試18款風扇仔最平$58媲美$339

天氣炎熱，出門在外少不免會帶一把充電風扇仔,消委會早前測試的18款風扇仔中，4.5星名單內最平一款僅售港幣$58！不妨細閱下文了解更多：

消委會第585期《選擇》月刊，測試了市面上18款可攜式充電風扇，涵蓋16款手提式及2款掛頸（頸環）式設計。樣本售價分布廣泛，手提式型號價格由$58至$339不等，掛頸式型號則售約$99.9及$239，測試項目包括：

安全程度：防過熱保護、物料阻燃性等。

效能表現：送風量、充電效率、續航能力。

省電及寧靜程度：每吹送100立方米空氣所需的電能及噪音水平。

使用方便程度：操作、重量、便攜性。

測試發現，樣本間的表現差異頗大。4款樣本送風量較高，風力強勁；2款樣本充滿電後可在最高風速檔持續使用超過3小時，續航力出眾；另有5款樣本運作時相對寧靜，適合在辦公室或圖書館等安靜環境使用。

【即睇18款風扇仔評測結果，總評分由低至高】

消委會手提風扇測試18款可攜式充電風扇大比拼



【手提式】



「Momax」1° Go IF18

聲稱原產地：中國

售價：$249

量得重量（克）：217

風速檔數：100

安全程度：3分

總評：3星



「XPower」 C06 COOLER MINI

聲稱原產地 中國

售價：$188

量得重量（克）：160

風速檔數：100

安全程度：5分

總評：3.5星



「Batus」HF506

聲稱原產地：中國

售價：$198

量得重量（克）：230

風速檔數：5

安全程度：5分

總評：3.5星



「普樂氏 Proluxury」PHF001200

聲稱原產地：中國

售價：$129

量得重量（克）：155

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4星



「無標示牌子」WT-F92

聲稱原產地：中國

售價：$80

量得重量（克）：135

風速檔數：3

安全程度 5分

總評：4星



「RHYTHM」SILKY WIND Mobile 3.2

聲稱原產地 中國

售價：$209

量得重量（克）：153

風速檔數：4+韻律風

安全程度：5分

總評：4星



「無標示牌子」Cool fan with cooling plate 35905

聲和原產地：中國

售價：$70

量得重量（克）：143

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4星



「DiveBlues」 iTurbo D5042

聲和原產地：中國

售價：$218

量得重量（克）：137

風速檔數：5

安全程度：5分

總評：4星



「MACHINO」M14 PRO

聲稱原產地：中國

售價：$168

量得重量（克）：204

風速檔數：100

安全程度：5分

總評：4星



「億世家ecHome」PF3600GY

聲稱原產地：中國

售價：$169.9

量得重量（克）：216

風速檔數：100

安全程度：5分

總評：4星



「幾素 JisuLife」 Handheld Fan Pro1 S

聲稱原產地：中國

售價：$339

量得重量（克）：277

風速檔數：100

安全程度：5分

總評：4.5星



「共田」F30B

聲稱原產地：中國

售價：$180

量得重量（克）：252

風速檔數：3+暴風

安全程度：5分

總評：4.5星



「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA

聲和原產地：中國

售價：$220

量得重量（克）：192

風速檔數：5+節奏風

安全程度：5分

總評：4.5星



「BRUNO」BDE029

聲稱原產地 中國

售價：$159

量得重量（克）：189

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4.5星



「無印良品」MUJIMJ-HF2GL

聲稱原產地：中國

售價：$58

量得重量（克）：93

風速檔數：3+韻律風

安全程度：5分

總評：4.5星



「HOME COORDY」HC-FA102

聲和原產地：中國

售價：$89

量得重量（克）：119

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4.5星



【掛頸（頸環）式】



「LEMOISTAR」Limo-FN7

聲稱原產地：中國

售價：$239

量得重量（克）：279

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4星



「MYKO」 MYKO_UF004WH

聲稱原產地：中國

售價：$99.9

量得重量（克）：291

風速檔數：3

安全程度：5分

總評：4星



資料來源：消委會

手提式（較重組別）

「幾素JisuLife」Handheld Fan Pro1 S（售價$339）

「共田」F30B（售價$180）

手提式（較輕組別）

「Francfranc」FRAIS HANDY FAN AURORA（售價$220）

「BRUNO」BDE029（售價$159）

「HÓME CÓORDY」HC-FA102（售價$89）

「無印良品MUJI」MJ-HF2GL（售價$58）

除了以上手提型號，掛頸（頸環）式樣本 「MYKO」及「LEMOISTAR」，售價分別為$99.9 及 $239，同獲4星總評．前者較寧靜省電，後者則具備「冷敷」功能。

最強風力：共田F30B

送風量達每分鐘2.98立方米，最適合需要在酷熱戶外環境中極速降溫的用戶。

最省電：幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S

「幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S」每吹送100立方米空氣只需5.42瓦時電能，能源效益最高。

而較輕組別的多款型號，包括「Francfranc」、「BRUNO」、「HÓME CÓORDY」、「MUJI」、「RHYTHM」及「普樂氏」，每吹送100立方米空氣所需電能僅介乎2.57至5.96瓦時，同樣非常省電，輕巧與節能兼備。

最強續航：幾素／無印良品

「幾素JisuLife Handheld Fan Pro1 S」在最高風速檔下可持續使用超過3小時，總送風量更高達440立方米，兩項表現均名列第一。

與此同時，預算有限的用家亦可考慮「無印良品MUJI MJ-HF2GL」，同樣提供逾3小時的續航力，但售價僅$58，且機身全場最輕（93克），可謂CP值之王。

同場加映：消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星 夠涼夠靜又慳電最平$459

消委會測試12款循環扇 4款奪4.5星

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

消委會評測12款循環扇

三信 SCF0619

扇葉直徑：14

送風量：10.3立方米／分鐘

能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)

總評：2.5星

整體安全度：2.5星

寧靜程度：3.5星

省電程度：4星

使用方便程度：3星

價錢：$398



伊瑪牌 IFQ-243R

扇葉直徑：19

送風量：17.4立方米／分鐘

能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)

總評：2.5星

整體安全度：2.5星

寧靜程度：3星

省電程度：4星

使用方便程度：3.5星

價錢：$749



愛麗思 PCF-SC15T

扇葉直徑：15

送風量：13.3立方米／分鐘

能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)

總評：3星

整體安全度：3星

寧靜程度：3.5星

省電程度：4星

使用方便程度：3星

價錢：$498



JNC JNC-DCFN8T-GY

扇葉直徑：16

送風量：11.1立方米／分鐘

能源效率：0.4瓦特(立方米／分鐘)

總評：3.5星

整體安全度：4星

寧靜程度：3.5星

省電程度：3.5星

使用方便程度：4星

價錢：$468



Turbo Italy TDF-S01

扇葉直徑：19

送風量：13.1立方米／分鐘

能源效率：0.5瓦特(立方米／分鐘)

總評：3.5星

整體安全度：3.5星

寧靜程度：3.5星

省電程度：4星

使用方便程度：4星

價錢：$698



THOMSON TM-SFC10R

扇葉直徑：18

送風量：10.1立方米／分鐘

能源效率：0.5瓦特(立方米／分鐘)

總評：4星

整體安全度：4星

寧靜程度：4星

省電程度：4星

使用方便程度：3.5星

價錢：$499



億世家 DF8C3D

扇葉直徑：19

送風量：19.5立方米／分鐘

能源效率：1.0瓦特(立方米／分鐘)

總評：4星

整體安全度：4星

寧靜程度：4星

省電程度：4.5星

使用方便程度：4星

價錢：$1,149



普樂氏 $PTF502008G

扇葉直徑：20

送風量：14.8立方米／分鐘

能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)

總評：4星

整體安全度：4星

寧靜程度：4星

省電程度：4.5星

使用方便程度：3.5星

價錢：$489



樂信牌 RCF-8YE

扇葉直徑：21

送風量：21.2立方米／分鐘

能源效率：0.7瓦特(立方米／分鐘)

總評：4.5星

整體安全度：5星

寧靜程度：3星

省電程度：4星

使用方便程度：3星

價錢：$688



米家 ZLXHS01ZM

扇葉直徑：20

送風量：17.2立方米／分鐘

能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)

總評：4.5星

整體安全度：5星

寧靜程度：4星

省電程度：5星

使用方便程度：4.5星

價錢：$459



origo CF1515

扇葉直徑：15

送風量：13.2立方米／分鐘

能源效率：1.2瓦特(立方米／分鐘)

總評：4.5星

整體安全度：5星

寧靜程度：3.5星

省電程度：5星

使用方便程度：3星

價錢：$798



德國卓爾 CF-S85RD

扇葉直徑：19

送風量：20.4立方米／分鐘

能源效率：0.8瓦特(立方米／分鐘)

總評：4.5星

整體安全度：5星

寧靜程度：4.5星

省電程度：4星

使用方便程度：4.5星

價錢：$648



資料來源：消委會

針對送風量，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差高達52%；扇葉較大樣本當中，以「樂信牌」送風量最高，其次為「德國卓爾」，而「THOMSON」送風量較低；扇葉較小的樣本中就以「Origo」及「愛麗思」送風量較高，「三信」則較低。

就著慳電程度方面，消委會計算樣本送風量及耗電程度，從而得出產品的能源效率。根據評測結果，「米家」、「普樂氏」及「origo」的能源效率最高；此外，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率亦較為良好。

至於寧靜程度，消委會就發現「德國卓爾」的表現最佳，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平屬所有樣本中最低。

獲4.5星總評循環扇

扇葉直徑18至21厘米

德國卓爾Summe CF-S85RD（售價約$648）

米家Mi ZLXHS01ZM（售價約$459）

樂信牌Rasonic RCF-8YE（售價約$688）

扇葉直徑14至16厘米

origo CF1515（售價約$798）