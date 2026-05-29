日本疫情｜福岡爆神秘感冒蔓延東京，喉嚨劇痛快測呈陰性，4大症狀及預防方法

日本福岡近期爆發「神秘感冒」（又稱「謎の風邪」，即「謎之感冒」），當地不少居民出現喉嚨劇痛、咳嗽帶痰及流鼻水等症狀，惟大多數患者並無發燒，且新冠、流感快測呈陰性反應。據悉，疫情已由九州擴散至東京地區，引起日本醫學界高度關注。

日本福岡爆「神秘感冒」

綜合日本媒體報道，今年4月至5月（日本黃金周假期結束後），福岡縣多間耳鼻喉科與內科診所的求診人數較去年同期增加兩至三成，患者主要集中在20至50多歲的年齡層。不少患者表示喉嚨疼痛劇烈，甚至形容「猶如刀割般刺痛」，同時伴隨咳嗽、流鼻水及濃痰等症狀，而且往往持續數星期仍未痊癒。

值得注意的是，大多數患者並無發燒，並且對新冠病毒及流感快速檢測均呈陰性反應。日本官方監測數據也顯示，目前流感、新冠及RS病毒等常見傳染病的通報數量，尚未達到警戒標準。

醫生估計疑與1病毒有關

目前有關病毒已擴散至東京等關東地區。福岡縣醫師會已召開記者會調查，醫界普遍認為可能與人類間質肺炎病毒（hMPV，又稱偏肺病毒）有關。醫生指出，該病毒屬於一般病毒、常見呼吸道病原體，並不包含在一般新冠或流感快測範圍中。此類病毒容易引發呼吸道黏膜發炎，造成嚴重喉嚨不適、劇烈咳嗽及明顯疲倦感，與目前患者的症狀相當吻合。

此外，專家亦指出近期氣候變化可能是原因之一。日本近來日夜溫差明顯，加上花粉、黃沙與PM2.5等空氣污染刺激，導致免疫力下降，可能使原本輕微的呼吸道感染症狀加劇，並延長康復時間。

雖然目前日本官方尚未認定出現新型大規模流行疾病，但醫界仍呼籲民眾提高警覺。尤其近期計劃赴日旅遊的人士，建議在人潮密集場所佩戴口罩、勤洗手，若出現持續咳嗽、喉嚨劇痛或呼吸困難等症狀，應盡快求醫，以免演變為支氣管炎或肺炎等併發症。

福岡「謎之感冒」症狀

日本福岡市近期出現不明原因的呼吸道感染，被當地稱為「謎之感冒」，症狀包括：

● 喉嚨劇痛：如刀割或伴隨異物感，嚴重者可短暫失聲；

● 持續咳嗽帶濃痰：可持續數周，反覆發作；

● 流鼻水、鼻塞：常見但多數患者體溫正常；

● 其他症狀：聲音沙啞。

日本醫學界指出，大多數患者不會發燒，新冠病毒或流感快速測試結果呈陰性。症狀可持續1至2星期以上，病毒更易傳染同住家人。

現時無特效藥醫治

目前並無針對此病的特定抗病毒藥物，治療以緩解不適為主：

● 多休息、補充充足水分；

● 使用止咳化痰藥、喉痛噴劑或含片；

● 有需要時可用退燒或消炎藥（惟多數患者無發燒）；

● 嚴重個案（尤其長者、兒童及慢性病患者）可能需住院，接受氧氣治療或處理支氣管炎、肺炎等併發症。

遊日預防措施建議

● 全程佩戴口罩：尤其於機場、地鐵、車站等密閉及多人場所；

● 勤洗手、消毒：避免雙手觸摸眼、鼻、口；

● 注意保暖：日本入夏前溫差較大，容易削弱抵抗力；

● 減少到人多擁擠地方：避開繁忙時段的密集場所；

● 有症狀應及早求醫：在日本可到耳鼻喉科或內科診所就診。

醫生提醒，大多數健康成人可在1至2星期內自行康復，但症狀持續不退者應盡快就醫。雖然此症並非新型致命病毒，高危群組仍須提高警覺。