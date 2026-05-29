過敏風險｜女子染髮致頭皮潰爛脫髮，醫生教1招自保 4類人不宜染髮

家中染髮雖然方便，但若忽視安全步驟，隨時導致毛囊壞死甚至永久性脫髮。近日武漢一名女子因網購染髮劑在家自行染髮，結果引致頭皮嚴重過敏、感染，甚至出現脫髮，拖延半個月才求醫，險造成不可逆轉的損傷。皮膚科醫生提醒，每次染髮前必須進行皮膚過敏測試，並指出4類人士不宜染髮。

染髮風險｜家中染髮致頭皮潰爛

據《極目新聞》報道，武漢一名女子小韓（化名）於4月中旬，看到網上流行的「葡萄柚」髮色，便購買同款染髮劑自行在家中染髮。她未有按照產品要求進行過敏測試，便直接開始染髮。染髮結束後，小韓隨即感到頭皮灼熱、發紅，但她誤以為這是染髮劑的正常反應，未有採取任何處理。

數日後，她的頭皮紅腫加劇，出現滲液、潰爛的症狀，同時伴隨明顯脫髮。即使情況惡化，小韓仍然未有及時就醫，直至症狀持續半個月仍無法緩解，她才前往武漢市第三醫院首義院區皮膚科求診。

該院皮膚科副主任醫生陳蓓經檢查後，確診小韓患上因化學染髮劑引起的「重度接觸性皮炎」，並合併繼發性頭皮感染。醫療團隊隨即為其制定抗過敏、抗感染及頭皮創面修復的規範治療方案。

該院皮膚科護士長陳丹指出，患者需注意以下幾點以助修復受損肌膚及護理，包括需使用無菌生理鹽水輕柔清理頭皮滲液和痂皮，保持創面乾燥清潔，切勿使用洗頭水及熱水燙洗；遵照醫囑進行濕敷收斂，配合使用抗炎修復類藥物；嚴禁抓撓、撕扯痂皮，暫停一切美髮護髮操作；治療期間飲食宜清淡，避免進食辛辣刺激性食物及海鮮等，並保持規律作息，以助頭皮屏障恢復。

染髮風險｜醫生警告：每次染髮前必做過敏測試

陳蓓強調，不論使用何種染髮產品、過往是否曾使用過該產品，每次染髮前都必須進行皮膚過敏測試，並指出以下具體操作方法：

正確測試方法

取少量調配好的染髮劑，塗抹於耳後或前臂內側皮膚，範圍約1元硬幣大小，待其自然乾燥後保留48小時，期間不清洗、揉搓或遮蓋。若在48至72小時內，塗抹部位出現紅腫、瘙癢、灼熱或出疹等反應，即屬過敏，嚴禁使用該產品。即使同一產品過往使用並無異常，每次使用前仍需要重新測試。

染髮風險｜4類人士不宜染髮

陳蓓提醒，染髮劑中的化學物質容易直接侵入頭皮，誘發感染或加重過敏，部分人士或頭皮狀況存在較高風險者，不建議染髮：

● 1. 頭皮有破損、濕疹、皮炎、銀屑病或毛囊炎等問題者

● 2. 頭皮有曬傷或外傷未癒合者

● 3. 曾對染髮出現紅腫、瘙癢等不良反應者

● 4. 患有蕁麻疹、哮喘、過敏性鼻炎等過敏體質人士

這類人士如有染髮需求，建議先諮詢皮膚科醫生。

在染髮產品選擇方面，陳蓓建議市民應於正規藥店、超市或理髮店購買品牌產品，仔細核對生產廠家、批號及安全合格證，挑選時查看成分表，盡量避開含有高濃度對苯二胺等強致敏成分的產品。此外，部分網紅小眾潮色染髮劑為提升上色效果，可能刺激性更強、致敏風險更高。若市民染髮後出現頭皮灼熱、發紅、瘙癢等不適，應立即用清水沖洗頭皮並盡快就醫，切勿拖延，以免誘發感染、毛囊壞死，甚至永久性脫髮。

同場加映｜經常染髮常見5大危害

台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文指出，染髮劑的影響不僅止於頭髮表面，更可能深入影響健康，以下是經常染髮常見的5大危害：

1. 頭髮受損

染髮劑和燙髮劑會讓頭髮變得乾枯、脆弱，可能引發頭皮屑或脫髮。長期使用可能傷害毛囊，使髮絲逐漸變細，甚至禿頭。研究顯示，每月染髮者的髮絲強度降低達40%。

2. 皮膚過敏

部分人在染髮或燙髮後，頭皮會紅腫、發癢，甚至起水泡。這是因為產品中的化學成分（尤其是PPD）刺激了皮膚。

3. 肝臟負擔

染髮劑中的苯類化合物等化學物質，可能經由頭皮進入血液，長期累積恐傷害肝功能。

4. 重金屬中毒

某些劣質染髮劑可能含鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。

5. 癌症風險增加

美國哈佛大學一項長達36年的研究發現，頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌、乳腺癌、卵巢癌和霍奇金淋巴瘤。