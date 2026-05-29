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名人保養｜45歲張柏芝蘋果肌異常飽滿，網民質疑醫美過度力
健康Tips

名人保養｜45歲張柏芝蘋果肌異常飽滿，網民質疑醫美過度力

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年45歲的影后張柏芝，與謝霆鋒育有兩名兒子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus）。二人離婚後，張柏芝於2018年秘密誕下幼子張禮承（Marcus）。2023年她曾因身體不適突然停工，神隱逾一年後復工，人氣有增無減。惟日前她出席高級珠寶晚宴時，被發現蘋果肌異常飽滿，引來網民質疑過度醫美，並力勸她停手：「自然衰老也很美」。

 

張柏芝真實狀態曝光

 

　　張柏芝日前出席一場高級珠寶晚宴活動，為配合現場展示的奢華首飾，她特意以隆重裝扮亮相。從網上流傳的片段可見，張柏芝將所有頭髮向後束起，身穿全黑優雅長裙，耳、手及頸部均佩戴上閃爍珠寶，整體造型高貴大氣。

 

　　有網民稱讚，現年45歲、已是三孩之母的張柏芝，皮膚依然緊緻、白皙且光滑，臉上幾乎找不到一條皺紋，驚嘆：「這45歲狀態太好了，被時光偏愛的驚艷。」

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

 

網民質疑醫美過度

 

　　然而，從網友分享的現場生圖中可見，張柏芝的面部似乎略顯發福，尤其蘋果肌位置顯得異常飽滿且略帶僵硬，法令紋亦頗為明顯。對比同場仙氣美貌依舊的吳奇隆妻子劉詩詩，令不少網民感慨昔日女神變化甚大，紛紛留言表示：「她為啥要去醫美，以她的先天條件，自然衰老一定也很美」、「醫美的痕跡太明顯了」、「蘋果肌感覺都到嘴裏了」、「蘋果肌像兩個雞蛋」。

 

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

張柏芝｜45歲張柏芝真實狀態曝光蘋果肌異常飽滿 網民恐醫美過度力勸停手：自然衰老也很美

 

Tags:#健康養生#健康問題#網絡熱話#醫美
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