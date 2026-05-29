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低成本凍齡秘訣｜55歲女子全球抗老奧林匹克奪亞，一年僅老0.46歲，公開黃金法則
健康Tips

低成本凍齡秘訣｜55歲女子全球抗老奧林匹克奪亞，一年僅老0.46歲，公開黃金法則

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有些人為了抗老不惜「落重本」，最為人熟悉必是「換血富豪」Bryan Johnson。但抗衰老不一定是高成本，調整生活型態更是關鍵。全球「抗老奧林匹克」第二名的Annie Nosh正正實踐低成本養生之道，一年只需1,000美元穩守第二。她大方公開自己的養生黃金法則，有醫生綜合出6大健康重點。

 

凍齡秘密｜低成本養生 每年僅花1,000美元逆齡

 

　　為人熟悉的全球「抗老奧林匹克」比賽中，穩守第一名的「換血富豪」Bryan Johnson，一年花費天文數字、逾數百萬美元，擁有私人醫療團隊為他管理健康。

 

凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

 

凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

Siim抗衰老成效超越Bryan Johnson。（網上圖片）

 

凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

 

　　穩守第二名是一名55歲平凡美國女子Annie Nosh，她曾受《New Zapiens》訪問，大方分享她每年只花1,000美元起（約7,836港元左右），奉行簡單養生：

 

●　基礎血液檢查（每年1至2次）

●　阻力訓練（健身房或居家啞鈴）

●　每日步行7,000至12,000步

●　睡眠優化工具（窗簾、規律作息）

●　基本保健品

●　赤腳踩草地（接地氣降低發炎）

 

　　全憑數據與自律，將自己的生物年齡逆轉17歲，換言之每年只老0.46歲，僅次於Bryan Johnson算是「全球抗老第一名的女性」。Annie Nosh強調，生活方式改變沒有數據驗證可能會偏離方向，但數據若沒有生活方式的改變價值也有限。兩者平衡，才是進步的關鍵。

 

凍齡秘密｜醫生分析4大抗老習慣

 

　　台灣家醫科醫生唐雲華在其Facebook專頁發文，分析Annie Nosh的生活習慣，引證抗老真的不用花一大筆錢。她指出，Annie Nosh實踐的是「系統抗老」理念，透過「淨化」減輕身體負擔，再以「復能」提升器官儲備功能。4大黃金抗老秘訣如下：

 

1. 適量運動

 

　　Annie每天在戶外步行7,000至12,000步，甚至赤腳踩草地「接地氣」以降低身體發炎，同時堅持開懷大笑、維持良好社交。她亦提到，發現進行過度高強度重訓時，衰老速率反而會飆升。原因在於過度運動會引發身體慢性發炎與壓力荷爾蒙（皮質醇）暴增，反而加速老化。

 

　　唐雲華強調，適量運動是提升器官儲備功能的關鍵。

 

凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

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凍齡秘密｜僅次於換血富豪「全球抗老奧林匹克」奪亞　55歲女子「1年老0.46歲」公開4大抗老黃金法則【附抗衰老飲食攻略】

 

2. 均衡攝取營養＋腸道菌叢平衡

 

　　Annie不盲從極端的純素飲食，抗老飲食關鍵是重質不重量，故此採取高營養密度的「全食物飲食」，每天攝取足夠優質蛋白質（每公斤體重0.8至1.6克），並搭配有科學實證的基礎營養素。她也不透過「果汁排毒」，因為這反而會造成腸道與血糖負擔。

 

　　唐雲華指出，腸道是人體免疫和抗老的第一道防線，維持腸道菌叢平衡，有助於細胞淨化與復能。不需要依賴大量保健品，透過精簡的全食物營養，就是最有效的抗老方式。

 

3. 優化荷爾蒙＋規律作息

 

　　Annie基本上嚴格限酒，幫助修復身體發炎。睡眠方面，她只用遮光簾和規律作息，打造出高質量的睡眠。

 

　　唐雲華解釋，規律的生理時鐘是穩定褪黑激素、生長激素等抗老荷爾蒙的天然良藥。

 

4. 調節壓力正念舒壓 配合大笑多社交

 

　　Annie領悟到養生除了生活方式外，心法同樣重要。她學習「聆聽身體的聲音」，讓身體重新找回平衡、恢復力，以及對生命的喜悅。

 

凍齡秘密｜6大無痛養生法 每天微改變累積健康

 

　　唐雲華綜合出6招養生法，每天從中挑選1項開始堅持，慢慢建立成習慣：

 

●　適量運動：快走2分鐘，讓心跳微快

●　精準均衡營養：把含糖飲料換成白開水

●　腸道菌叢平衡：早餐加1匙無糖優格

●　優化荷爾蒙：透過專業諮詢找回身體平衡

●　生理時鐘規律：今晚提早5分鐘上床睡覺

●　正念舒壓：閉眼進行3次深長呼吸

 

抗衰老｜5大抗衰老食物

 

　　食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

 

5大抗衰老食物

 

　　1. 特級初榨橄欖油：降低壞膽固醇，中風風險和高血壓，內含單元不飽和脂肪，有助抗炎及減少皮膚老化。

　　2. 綠茶：富含維生素B2及抗氧化劑，有助於緊緻肌膚、預防細紋或皺紋。

　　3. 黑朱古力：有助降低血壓、膽固醇水平、減少炎症、促進皮膚血液循環、長時間保持皮膚水分；內含黃烷醇，有助保護皮膚免受陽光傷害，減少由陽光照射而誘發皺紋。

　　4. 石榴：富含多種健康營養素及，抗氧化劑有助減少陽光傷害及皮膚色斑、保護膠原蛋白。

　　5. 西瓜：有助皮膚補水，另外含有富含維他命A、B及C。

 

資料來源：食品專家Phil Bianchi

 

抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

 

　　年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

 

6種常見初老症 + 對應營養補充

 

1. 記憶衰退：補充卵磷脂及魚油

2. 排便不順：補充纖維、好油脂和水分

3. 免疫下降：補充優質蛋白質、鋅和植化素

4. 關節不順：補充魚油和葡萄糖胺

5. 腰痠背痛：補充鈣質、鎂和維他命D

6. 代謝變差：補充維他命B群、維他命C、多喝水

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

Tags:#健康養生#養生#運動#凍齡#美國
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