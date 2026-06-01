登山意外｜兩港男日本飛驒山脈受困一死一獲救　30歲倖存者憶登山經過：如可重來會不去

日本飛驒山脈今年5月初發生致命山難，兩名香港男子因繩索結冰及遇上極端惡劣天氣受困，最終30歲倖存者KF（化名）獲救，惟22歲旅伴不幸罹難。倖存者近日接受BBC訪問，悲痛回顧事發經過。他坦言，雖然出發前評估路線在能力範圍之內，但如今回想「大家都太樂觀了」。他稱獲救後曾大哭一次，現在重看旅程的照片，覺得風景是否漂亮已不再重要，若旅程可以重來，他會選擇不去。

本月3日，兩名分別22歲及30歲的香港男子，於日本岐阜縣北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的奧穗高岳山頂附近進行繩索下降時，在名為「ジャンダルム」（Gendarme）山峰遇困。由於天氣極度惡劣，當地部門直至5月5日早上才能派出搜救隊。救援直升機其後成功救出30歲倖存者KF，送院時清醒；惟22歲同行者當時處於「救助困難」狀態，最終證實不治。

兩人趁長假期結伴攀爬飛驒山脈 所選路線未有收錄在官方地圖

30歲倖存者KF（化名）近日接受《BBC News 中文》訪問，悲痛地憶述事發經過。他表示，趁著5月初香港與日本同為長假期，決定與一名在日本讀書的港人結伴攀爬飛驒山脈。KF指出，找到合適的攀登同伴並不容易，他與同行旅伴結識一年半，曾一同在日本行山。這次計劃的路線橫跨三日，途中沒有撤退點。

KF表示，他們選擇了一條沒有錄入官方地圖的路線，登山者只能參考專門的攀登指南。但他強調，該路線絕非冷門，網上資料不少，最近一次成功攀登的記錄就在4月。他曾仔細看過相關照片和影片，比對每個攀爬點，認為每一個位置都不會很難，認為是自己能力範圍內。

倖存者事後回想：兩人都太樂觀了

出發前，二人看過天氣預報，已知5月3日下午天氣會轉差。他們將行程劃分三日，目標是第二日登頂，並在天氣轉差前下山。KF事後回想，認為自己與旅伴「太樂觀了」。5月1日出發當天，行雷兼落冰雹，兩人揹著約15公斤重的大背包上山，穿過灌木林，終在日落前成功紮營。

翌日天氣好轉，出現藍天和陽光，但積雪因此融得很快。KF憶述，積雪最深時及腰，兩人需要用膝蓋把雪壓實才能往前踏。雪量拖慢了進度，到中午時，他們與山頂海拔仍相差約400米，自知當日無法登頂。當時能見度正常，他們判斷若翌日早點出發，應可趕在天氣轉差前登頂。

直升機先救一人 同行者最終罹難

然而，5月3日下午天氣開始變壞，先起霧，隨後狂風夾雨猛烈吹打，二人無法繼續前進，決定報警。但因天氣惡劣，直升機無法出動。當晚，KF在帳篷內煮了最後一份乾燥飯，與旅伴分吃。期間他們再接獲救援隊來電，建議他們轉移至較安全的位置。

5月4日天亮後，雨已停止，但能見度仍然欠佳，二人嘗試游繩下降。下降約20米後，KF繩索上的制動確保器因結冰而無法繼續下滑；而在繩索下方的旅伴當時已無反應。KF憶述，他曾想過拯救旅伴，但自己的繩索無法下滑，而一旦離開繩索，又無法確保自身安全。

5月5日上午10時，長野縣救災直升機先將KF救出。同日下午，救援人員救出其旅伴，惟對方最終證實不治。

倖存者承認過程中有不足：如果旅程可以重來，會選擇不去

獲救後，KF曾大哭過一次。面對網上「魯莽、自作自受」的批評，他坦言起初感到不忿，但沉澱後深切反思，承認過程中確實有很多地方可以做得更好。他現時重看這趟旅程的照片，覺得風景是否漂亮已經不重要；如果旅程可以重來，他會選擇不去。

直到現在，KF仍清楚記得山上的每個畫面和決定。他檢討全程，認為自己與旅伴未有充分溝通、決定不夠果斷、攀登技術亦可改進，而自己這次能夠回來屬於「好彩」。不過，他表示仍想看不同的風景，未來還是會爬山。他憶述，在日本出院當天，與太太走在路上看見日落的火燒雲「挺漂亮的」。他感慨：「人的生命真的很微小」，既然大自然給了他一次機會，「吸收了（經驗），下次再做好一點。」

日本飛驒山脈5月初發生致命山難，兩名香港男子因繩索結冰及遇上極端惡劣天氣受困，最終一死一獲救。（《中日新聞》截圖）

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

翻查資料顯示，日本全國海拔超過3,000米的高山僅有21座，當中飛驒山脈就佔據了10座。是次事發地點「ジャンダルム」（Gendarme）位於長野縣松本市與岐阜縣高山市交界，海拔達3,163米。雖然日本於5月初踏入夏季，但該處山脈頂部依然留有積雪，加上高山天氣變化莫測，環境極具挑戰性。