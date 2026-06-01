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養生陷阱｜男子日食4條香蕉入ICU心臟險停，醫生揭致命關鍵
健康Tips

養生陷阱｜男子日食4條香蕉入ICU心臟險停，醫生揭致命關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　又一個養生地雷反傷身！內地一名老翁每天吃4條香蕉，竟然吃進ICU搶救。有醫生指出，老翁患高血壓多年是致命關鍵，皆因這類高危人士攝取太多鉀會導致高血鉀症，嚴重可出現心跳驟停奪命。

 

養生地雷｜日日4條蕉 血鉀飆高入ICU心臟險停

 

　　綜合陸媒報道，浙江寧波一名73歲張姓老翁患高血壓多年，他最近聽信「無力就是缺鉀、吃香蕉能補」的說法，竟連續半個月每天吃3至4條香蕉。不料症狀持續惡化，出現全身乏力、腿腳發軟症狀，緊急送院後發現血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超過正常值3.5至5.5 mmol/L的上限，立刻被送進ICU搶救。

 

　　醫院急診科副主任周挺醫生指出，血鉀濃度超過6.5 mmol/L即為危急值，張翁的心電圖也出現明顯異常，確診為重症高鉀血症，隨時可能引發心律不整、心室顫動，甚至直接心跳停止。醫生一方面用藥物對抗高鉀毒性、保護心臟，另一方面緊急進行血液透析，將體內超標的鉀快速排出。經過全力搶救，張翁的血鉀終於回歸正常，心電圖恢復平穩，成功脫離險境。

 

養生地雷｜3類人不宜吃太多香蕉

 

　　周挺醫生解釋，健康人的腎臟代謝功能正常，攝入過多鉀元素能及時排出體外，適量吃香蕉並無風險。但老年人、長期服用高血壓藥物者，以及慢性腎病患者，腎臟排鉀能力明顯減弱，一旦長期大量攝入高鉀食物，鉀元素便容易在體內蓄積，進而誘發高鉀血症。

 

　　除了香蕉外，以下高風險食物，對於腎功能不佳或年長者來說，都應特別留意攝取量：

 

● 水果：香蕉、榴槤、橙子、奇異果、聖女番茄、木瓜、哈密瓜

● 蔬菜：菠菜、地瓜葉、莧菜、芹菜、韭菜、馬鈴薯、南瓜、山藥

● 堅果、穀物：堅果、花生、小麥胚芽、紅豆、綠豆

● 調味品：低鈉鹽、薄鹽醬油（以鉀取代鈉）

 

養生地雷｜認清病因 乏力未必是缺鉀

 

　　周挺醫生強調，全身乏力、四肢發軟的症狀並非必然源於缺鉀，也可能是心腦血管疾病、內分泌失調、腎臟疾病等多種問題所致。若身體持續不適，應及時就醫檢查，切勿憑個人經驗盲目進行食補。

 

　　此外，鉀離子的平衡極為微妙——低鉀血症同樣致命，可能導致心臟驟停、肌肉癱瘓。若出現不明原因的乏力，應抽血檢驗電解質，確認病因後再對症處理。

 

養生地雷｜3招安全補鉀

 

　　1. 高風險族群主動避開高鉀食物：老年人、腎病患者、長期服用高血壓藥物（尤其是保鉀利尿劑）者，應主動向醫生諮詢飲食建議，必要時將蔬菜燙過再烹調以去除部分鉀離子。

　　2. 適量攝取、分散種類：即使沒有腎臟問題，也不宜長期、大量、單一攝取同一種高鉀食物，應保持飲食多樣化。

　　3. 身體不適應就醫：乏力、腿軟不等於缺鉀，不應自行判斷、自行「食補」，以免補錯了反而釀成無可挽回的後果。

 

Tags:#健康問題#健康養生#營養師#鉀#營養素#高血壓#香蕉#營養#高血脂症#心律不整#肌肉癱瘓#長者#慢性腎病#降壓
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