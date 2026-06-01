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名人保養丨前TVB新聞主播潘蔚林，48歲零老態現身，網民大讚：驚人回春
健康Tips

名人保養丨前TVB新聞主播潘蔚林，48歲零老態現身，網民大讚：驚人回春

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB新聞男主播、現年48歲的潘蔚林，當年颱風下紮馬報道新聞的一幕，絕對是不少人心中經典。不過，他自2023年離巢，轉到浸會大學任副教授，便一直鮮有公開亮相。直到日前，網台演員倪安慈（阿慈）在社交平台分享了一段短片，才意外讓這位「颱風之子」近況曝光！片段曝光後，不少網民均驚訝潘的逆齡外貌。

 

　　近日前網台演員倪安慈（阿慈）於影片中身穿黃色雨衣、戴上黃色頭盔，仿效當年潘蔚林颱風報導造型，而她身邊的受訪對象，正正是潘蔚林。面對阿慈舊事重提當年「紅燒外婆肉」的口誤黑歷史，潘蔚林未有生氣之餘，亦樂於與對方互動兼開玩笑，與昔日報道新聞的嚴肅形象大相逕庭。

 

　　令人驚訝的是，雖然潘蔚林已經年屆中年，但他卻依然保養得宜，身穿西裝的他，與當年上鏡報新聞的模樣，完全零變化，沒有一點歲月痕跡。片段曝光後，不少網民均大讚他「驚人回春」，絕對是逆齡典範。

 

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

 

　　潘蔚林於TVB 工作近廿年，其記者生涯中最令人深刻莫過於2009年7月凌晨，在尖沙咀碼頭一帶報道颱風「莫拉菲」襲港消息，當時天文台已發出9號風球，潘蔚林仍親身上陣「試風式」報道。直播期間他的拖鞋和頭盔被吹走，要紮行馬以防被吹跌，他更示範身體要「向前傾斜」，並做出Michael Jackson的經典跳舞動作「45度傾斜」去形容風力之強，被網民大讚是颱風報道的經典畫面。

 

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

潘蔚林丨前TVB新聞主播罕亮相零老態 　48歲潘蔚林驚人回春任浸大副教授太太同為新聞之花

 

　　潘蔚林與前有線電視新聞部主播劉紫鳳育有一子。劉紫鳳早前接受訪問，曾坦言因為新聞工作，經常開夜所以陪伴兒子的時間甚少，當時她表示希望做全職媽媽多點時間陪伴兒子，未知今次潘蔚林轉職做老師的原因，是否都想工作時間穩定，多點時間陪伴兒子。

 

Tags:#TVB#倪安慈#網絡熱話#健康問題#養生#潘蔚林#新聞主播#保養#凍齡#逆齡#颱風之子#阿慈#紅燒外婆肉#劉紫鳳
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