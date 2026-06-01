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中風危機｜亂按頸恐致中風，醫生警告5類人需特別小心，建議安全放鬆肌肉3招
健康Tips

中風危機｜亂按頸恐致中風，醫生警告5類人需特別小心，建議安全放鬆肌肉3招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少都市人工作壓力大，常選擇以按摩方式放鬆身心，然而這項看似平常的保健活動，背後卻可能潛藏中風危機。有醫生分享案例，有患者原本只是感到頸部痠痛，於是去按摩放鬆，但數小時後出現劇烈頭痛、頭暈、口齒不清、手腳無力，最終診斷為頸動脈或椎動脈剝離，引發中風。醫生更提醒5類人勿亂按，並建議3招助安全放鬆肌肉。

 

　　台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，指在門診中看過因按摩「放鬆」而引發中風的情況。他指出，有患者原本只是感到頸部痠痛，於是前往按摩、接受「喬一下」的推拿手法。雖然當下感覺肌肉放鬆，但數小時後卻開始出現劇烈頭痛、頭暈，甚至發展至說話不清、手腳無力，最終經醫生診斷，證實為頸動脈或椎動脈剝離，進而引發中風。

 

按摩風險｜4種啪頸動作可致血管撕裂

 

　　黃軒指出，多數人根本不了解大腦與頸部的緊密關係，誤以為頸部只有肌肉，事實上它連接著輸送血液至大腦的重要血管。頸部主要包含兩條關鍵血管系統，分別是供應前腦血液的「頸動脈」，以及供應後腦血液的「椎動脈」。

 

　　當人進行大力扭頸快速旋轉強力按壓頸側，或接受非專業的頸椎整復等動作時，均有可能造成血管內膜撕裂（Arterial dissection）。此舉會導致血栓形成，進而阻斷血流，最終釀成缺血性中風。黃軒特別強調，這種因按摩外力導致的中風狀況，並非只發生在老年人，反而更常見於年輕人。

 

　　根據美國心臟協會及美國腦中風協會（AHA/ASA）發表於醫學期刊《Stroke》的科學聲明，頸動脈與椎動脈剝離是導致年輕與中年中風的重要主因之一，當中「頸部機械性外力」（包括Manipulation）在部分病例中扮演了關鍵角色。此外，醫學文獻資料庫PubMed的病例報告亦直接指出，有患者在接受頸部按摩後出現椎動脈剝離，最終導致中風。進一步的系統性回顧同樣發現，在頸部相關的保守治療中，最嚴重的不良事件正正就是血管損傷。

 

按摩風險｜5類人勿亂按頸恐中風

 

　　黃軒提醒，有時候很多人以為的頸部「痠痛」，其實可能是血管正在發出警訊。若本身屬於以下5大類別的高危族群，更應避免隨便按摩頸部：

 

  • 高血壓、高血脂、糖尿病患者
  • 抽煙人士
  • 經常頭暈或有偏頭痛者
  • 曾經出現短暫失明或講話不清者
  • 已知有血管問題的人士

 

按摩風險｜3招安全放鬆肌肉

 

　　黃軒建議，民眾可採取以下更安全的做法來紓緩不適：

 

  • 熱敷：藉此放鬆緊繃的肌肉。
  • 溫和伸展：動作必須緩慢，切忌急速甩動頸部。
  • 改善低頭姿勢

 

　　若頸部長期感到不適，應立即尋求醫生進行醫學評估。

 

資料來源：重症科醫生黃軒

 

Tags:#按摩風險#中風#按頸風險#高危族群#安全放鬆肌肉技巧#黃軒醫生#重症醫學#血管撕裂#血管內膜撕裂#按摩#按頸#放鬆肌肉#頸動脈#椎動脈#血栓
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