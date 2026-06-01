心臟問題｜醫生曾心肌梗塞前2大先兆，靠2招半年減44磅15年無復胖

很多人以為減肥失敗最多只是變胖，但背後隱藏的健康風險，可能遠比想像中嚴重，甚至危及生命。台灣一名醫生便在39歲時經歷心肌梗塞，當時他體重176磅，膽固醇和尿酸超標，經常捱夜及長期處於高壓狀態，直至心梗發作送入ICU，才驚覺任何東西都比不上身體健康。他事後指出，心梗發作前早有2大徵兆，並靠2招成功在半年內減去44磅，維持15年完全沒有復胖。不過他亦警告，即使救回來，心臟也不可能再回到從前。

心肌梗塞｜39歲醫生健康亮紅燈 突發心肌梗塞

台灣減重醫生陳威龍在當地節目《良醫健康網》上分享，自己過去是急症科醫生，同時擁有內科與急症專科背景，長年站在第一線，見盡生死。然而，真正改變他人生方向的，不是某位病人的故事，而是自己的親身經歷。他坦言，過去對健康並沒有太多警覺，當時他體達176磅，且有膽固醇及尿酸超標、痛風發作等問題。由於當時他需要兼顧臨床工作、修讀研究所、照顧孩子及教學，生活長期處於極高壓力下，因而忽略了身體發出的訊號，直到39歲那年，心肌梗塞發作後，才意識到不能再這樣下去。

心肌梗塞｜心梗發作前現2大徵兆

回想病發經過，陳威龍指出，心肌梗塞發作前幾天，他已開始發現踩單車時，身體會出現胸悶及喘不過氣兩大徵兆。起初他以為只是身體太累所致，直到某天在實驗室時，他突然再度胸悶、站不穩且呼吸困難，送院後證實為心肌梗塞，隨即被送入ICU。

在ICU留醫的7天裏，陳威龍每天都在痛哭。身為醫生的他深知自己當時有多危險，更明白即使成功撿回一命，心臟功能也不可能完全回復到以前的狀態。他直言：「人在病痛當下，其實是孤獨的。家人再怎麼愛你，也沒有人能替你分擔那一點點痛苦」。

心肌梗塞｜調整飲食結合運動 成功減重44磅

陳威龍出院後，決心改善健康，並從飲食與運動兩方面入手：

飲食方面： 他重新研究健康飲食及對膽固醇、心血管有益的食物，堅持多吃原型食物，並大幅減少進食加工食品、油炸類及高糖食物。

他重新研究健康飲食及對膽固醇、心血管有益的食物，堅持多吃原型食物，並大幅減少進食加工食品、油炸類及高糖食物。 運動方面：他採取循序漸進的方式建立運動習慣。剛出院時因心臟功能尚未恢復，起初只能跑步10分鐘，但他堅定告訴自己必須持之以恆。如今，他已養成每周運動4次的習慣，每次跑7至8公里，隨後再進行20至30分鐘的重訓。

陳威龍表示，很多人願意花錢買手機、去旅行、買保養品，卻總把健康擺到最後，直至身體真的出事，才發現最想買回來的，是平安過日子的能力。他提醒，很多疾病不是突然發生，而是身體警訊其實早已出現，只是多數人都習慣以太累、工作忙或「再撐一下」來敷衍帶過。大眾與其在病床上後悔，不如現在開始好好照顧自己的身體。

體重曾達80公斤！（FB@陳威龍醫師－減重控糖 生活筆記）

透過調整飲食結合運動，成功減重20公斤，維持15年完全沒有復胖。（FB@陳威龍醫師－減重控糖 生活筆記）

調整飲食結合運動，成功減重！（FB@陳威龍醫師－減重控糖 生活筆記）

同場加映｜心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

1. 心絞痛

在日常生活中，如果進行體力勞動或情緒激動時出現異常的心絞痛症狀，這些症狀在休息後通常有所緩解，但這並不意味著危險已經過去，而是需要引起注意。

2. 症狀加重和頻繁發作

已經診斷出冠心病或心絞痛的患者，如果近期內發現症狀發作的頻率和強度顯著增加，且難以透過休息或常規藥物緩解，這可能是心梗即將發生的訊號。

3. 無原因的心慌和胸悶

即使無心血管疾病史的人，如果突然感到胸悶、心慌，或者在沒有明顯活動的情況下呼吸困難，這些症狀可能是心肌缺血的早期跡象。

4. 頭暈與疲倦

熬夜或承受壓力之後，若感受異常的疲勞、心慌或頭暈。這些症狀可能是心臟血液供應不足的跡象，表示心臟負擔加重或存在某些功能障礙。

5. 暈厥或眼前一黑

心臟病患者可能因心跳突然減慢或停止，導致腦部血流不足，進而產生暈厥。有可能是心臟突發疾病的前兆，需要就醫。

資料來源：上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌

心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

資料提供：心臟科專科醫生梁永雄

心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管內科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

良好生活習慣

生活要有規律，早睡早起

每晚睡足8小時

避免熬夜、精神緊張

規律運動

避免久坐，堅持規律運動

要有適度有氧運動

保持正常體重

增強心肺功能

清淡飲食

以低鹽低脂飲食為主

定時用餐、飲食有節制

戒煙戒酒

吸煙酗酒與冠狀動脈硬化密切相關

大量飲酒亦會使血壓升高，增加心臟負擔

資料來源：麗水巿人民醫院心血管內科主任 梅益斌