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平價良藥｜五指毛桃溫和補氣，健脾化濕素湯適合虛不受補人士
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平價良藥｜五指毛桃溫和補氣，健脾化濕素湯適合虛不受補人士

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　養好身體，不一定要靠名貴藥材。上天已把對人有益的材料廣泛鋪滿在大自然裏，問題是人類是否懂得發掘天然良藥。

 

　　今日想跟大家分享來自大地的寶物，它的價錢平易近人，但功效非常多，那株看似毫不起眼的「樹根」散發出淡淡椰子清香味，我每次嗅到總覺得心曠神，繼而「湯癮大發」。說的是五指毛桃。

 

　　在草本的世界裏，有些藥材天生低調。它們不會華麗出場，也沒有甚麼驚天動地的傳說，但只要你願意給它一個機會，它就會默默為你做好多事情。五指毛桃，就是這樣一株懂得「做實事」的植物。

 

　　五指毛桃可說是其貌不揚，但好處多多，它味甘、性平，具有益氣補虛、行氣解鬱、壯筋活絡、健脾化濕、止咳化痰等功效。若以上這些術語聽起來有點距離感，那我把它翻譯成日常語言吧。簡單來說，五指毛桃能夠同時照顧到我們的「脾」和「肺」。如果你經常覺得消化不良、食慾不振，又或者喉嚨裏總是有痰、天氣一轉就咳個不停，五指毛桃或許可以幫上忙。

 

　　而且，五指毛桃是溫和的補氣食材。它的外號叫「南芪」。這個名字，本身就是一個故事。說起「補氣」，大家腦海裏浮現的通常是「北芪」—-北方的黃芪。無可否認，黃芪在補氣方面堪稱王者，尤其適合那些陽氣虛弱、需要大力提振一下的人。可是，香港的氣候又濕又熱，加上香港人經常休息睡眠不足，在這種體質下，用黃芪補氣，就像給一輛在已經塞車道路上的汽車猛踩油門——力度太猛，反而會適得其反。所以有想補氣的朋友問我，為甚麼喝了幾天黃芪水，氣未補卻反覺喉嚨痛、口乾舌燥，整個人像被點著了火？若有這種「虛不受補」的體質，反而要停服黃芪，不如改試五指毛桃吧！這「南芪」的補氣能力， 沒有黃芪那麼霸氣，但就是勝在溫和兼平易近人。

 

　　更重要的是它的「行氣利濕」作用——別以為夏天不需要袪濕，香港的冷氣，由辦公室到商場，都是開到會「凍死人」或「凍病人」的溫度。我們在夏天經常室外室內出出入入，室內凍死人，室外熱死人，身體在這種「外寒內濕」的環境下，最容易病。這時候，五指毛桃就能像一把溫和的掃帚，幫手把體內積存的濕氣，慢慢一點一點掃出去。

 

　　那麼，究竟五指毛桃適合甚麼體質的人服用？對於「又虛又濕」的朋友，不妨給五指毛桃一個機會。尤其是對無氣無力、講話聲線不足、容易出虛汗、面色偏黃轉淡，舌苔白膩、脾胃虛弱的朋友，五指毛桃都是既親民又有效的日常調理之選。

 

　　那生活上如何去用？ 我個人最享受的便是「煲湯」。坊間有很多關於五指毛桃的煲湯食譜，大家可以參考。這裏我和大家分享一個我很喜歡的湯水，那是我在一位食家老友家嚐過的「五指毛桃素湯」，易做、好味又有益，非常適合香港人：

 

　　五指毛桃素湯（4人分量）：

 

　　（註：為方便大家更易掌握分量，我用平時我們吃飯的「飯碗」做單位）

 

五指毛桃1碗

粟米2條

海底椰10塊

栗子10粒

腰果2／3碗

淮山半碗

蓮子半碗

百合半碗

杞子一手執

 

　　將材料洗乾淨，水滾後將所有材料放入煲內慢火煲兩小時。若喜歡吃更「腍」的材料，可煲至三小時，要視乎個人喜好而調較煲湯時間。又，如果不愛飲素湯，可以在以上材料之上加豬骨或豬𦟌。

 

　　一碗靚湯，既不過火、也不寒涼，予人以脾胃最踏實的滿足。煲一碗湯，從來不只是為了果腹；在我而言，那是給自己和家人身體一份溫柔。希望大家也能在這個五指毛桃湯裏，找到這份簡單而實在的溫暖。

 

Tags:#五指毛桃#南芪#中藥材#湯水#補氣#健脾#化濕#素湯#虛不受補#行氣利濕#食療
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