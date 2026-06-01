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名人保養｜45歲李施嬅坐長途機護膚秘訣，靠6招養成白滑水光肌
健康Tips

名人保養｜45歲李施嬅坐長途機護膚秘訣，靠6招養成白滑水光肌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　長途機艙乾燥如沙漠，好多女士落機時皮膚都會變得又乾又殘。不過李施嬅（Selena）近日就在社交平台分享自己坐長途飛機的6大護膚秘訣，步驟簡單且實用，她直言能夠保持水潤肌膚，落機時依然保持「美美的」狀態。

 

李施嬅公開坐長途機6大護膚秘訣

 

　　藝人因工作關係經常要搭飛機往返各地，皮膚容易受到機艙乾燥環境影響。不過，不少女藝人依然保持白滑光澤肌膚，李施嬅就是其中一位。她堪稱半個「空中飛人」，社交平台不時上載於機艙內的自拍照，皮膚狀態令人羨慕。

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅。（小紅書圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅在社交平台不時上載於機艙內的自拍照，皮膚狀態令人羨慕。（小紅書圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅的皮膚狀態令人羨慕。（小紅書圖片）

 

　　近日，李施嬅以「飛機這樣睡，醒來就是水光肌」為題發布影片，公開自己乘坐長途機時保持美麗的秘訣，讓皮膚在落機後依然維持最佳狀態。從影片中可見，現年45歲的李施嬅皮膚依然白滑、零皺紋，即使經歷長途飛行，依然能夠保住水光肌。

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅公開自己乘坐長途機時保持美麗的秘訣。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅指出，飛機艙內環境極為乾燥，因此需定時補充水分。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

佩戴口罩有助鎖住口鼻周圍的水分，猶如戴著一個小型加濕器。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

此類唇膜不僅能滋潤雙唇，更含有「HILURLIP豐唇因子」，有助增加唇部豐滿度。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅特別喜愛膠囊手膜，原因是其質地為「乾油」，塗抹後不覺油膩。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅敷上睡眠面膜9小時，皮膚即變得白滑有光澤。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅直言，保持充足睡眠有助維持良好狀態，讓皮膚及精神更佳。（IG圖片）

 

1.適量飲用暖水

李施嬅指出，飛機艙內環境極為乾燥，因此需定時補充水分。她建議飲用暖水，並以小口慢飲的方式拉長飲水時間，有助身體吸收。

 

2.戴口罩

乘坐長途機容易出現口乾及氣管不適。李施嬅表示，佩戴口罩有助鎖住口鼻周圍的水分，猶如戴著一個小型加濕器，局部濕度可提升至90%，有效緩解乾燥不適。

 

3.敷用唇膜

在唇部護理方面，李施嬅推薦選用獨立包裝的膠囊唇膜，方便攜帶且衛生。此類唇膜不僅能滋潤雙唇，更含有「HILURLIP豐唇因子」，有助增加唇部豐滿度。

 

4.使用乾油手膜

李施嬅特別喜愛膠囊手膜，原因是其質地為「乾油」，塗抹後不覺油膩，即使觸摸手機屏幕亦不會留下黏膩指紋。她補充，這類手膜富含水分，能提亮手部膚色及減淡皺紋，當中的油分亦猶如一層保護膜，有助鎖住水分並修護肌膚。

 

5.敷用睡眠面膜

李施嬅強調，坐飛機「一定要敷睡眠面膜」，最好是能敷上數小時的款式。她在影片中展示，敷上睡眠面膜9小時後，皮膚即變得白滑有光澤。她亦提醒，敷完面膜後必須塗抹防曬產品。她個人使用一款三合一防曬霜，兼具防曬、面霜及隔離霜功能，既可滋潤肌膚，亦能對抗藍光及環境污染。

 

6. 充足睡眠

最後一步是睡個「美容覺」。李施嬅直言，保持充足睡眠有助維持良好狀態，讓皮膚及精神更佳，落機時依然保持「美美的」。

 

曾患眼疾4次做手術 前度零陪伴

 

　　李施嬅曾在三年前患眼疾，在完成《金宵大廈2》後，李施嬅突然有自體免疫性疾病（Autoimmune disease），導致眼睛有「大細眼」問題，當時一度停工數個月接受治療。休息長達一年後，李施嬅復工拍攝《新聞女王》。

 

　　她表示，當時精神壓力太大，導致免疫系統攻擊眼睛和甲狀腺，停工近大半年的她以各種療法進行治療，除看西醫注射類固醇針外，亦透過食保健品和能量療法各方面醫治：

 

　　患這種病的人至少要1至2年才痊癒，但是我兩個月內已康復不少，甲狀腺指數已回復正常，只是眼睛免疫系統未痊癒。

 

　　李施嬅回憶，在拍攝時已發現雙眼紅腫，某些先兆提示她身體出狀況；但她沒有理會，直至發現眼睛變型才去睇醫生。

 

　　李施嬅坦言自己由細至大沒多病痛，身體強壯又健康，沒想過自己會病，甚至瘦到塊面凹晒，後期被攝影師指不連戲。不過經此大病，她反省了健康的重要性，提醒大家都要注意身體，沒健康甚麼也做不來：

 

　　身心健康都好重要。我是一個對自己要求很高的人，其實壓力是來自自己。現在的我改變了，是上天給我機會去領悟，經過今次一課之後會活得更好。

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅曾在三年前患眼疾。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅突然有自體免疫性疾病（Autoimmune disease），導致眼睛有「大細眼」問題，當時一度停工數個月接受治療。（IG圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

休息長達一年後，李施嬅復工拍攝《新聞女王》。（微博圖片）

 

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅︱45歲李施嬅白滑零皺紋　公開坐長途機護膚秘訣簡單6招養成水光肌

李施嬅曾在節目中控訴車祟健全程沒有給予陪伴。（IG圖片）

 

　　早前，李施嬅更與健身教練前度車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，她在節目中自爆2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼睛手術。結果卻因醫生斷錯症，前後做了4次眼手術，坦承雙眼已不能回復以往的狀態。

 

　　李施嬅在節目中控訴車崇健全程沒有給予陪伴，因為覺得她「自己一個人都可以」。李施嬅爆喊表示，那段時間非常難熬，因為隨時有可能不能再當演員，而車崇健從頭到尾都沒有安慰與陪伴。

 

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