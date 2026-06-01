名人保養｜45歲李施嬅坐長途機護膚秘訣，靠6招養成白滑水光肌

長途機艙乾燥如沙漠，好多女士落機時皮膚都會變得又乾又殘。不過李施嬅（Selena）近日就在社交平台分享自己坐長途飛機的6大護膚秘訣，步驟簡單且實用，她直言能夠保持水潤肌膚，落機時依然保持「美美的」狀態。

李施嬅公開坐長途機6大護膚秘訣

藝人因工作關係經常要搭飛機往返各地，皮膚容易受到機艙乾燥環境影響。不過，不少女藝人依然保持白滑光澤肌膚，李施嬅就是其中一位。她堪稱半個「空中飛人」，社交平台不時上載於機艙內的自拍照，皮膚狀態令人羨慕。

李施嬅。（小紅書圖片）

李施嬅在社交平台不時上載於機艙內的自拍照，皮膚狀態令人羨慕。（小紅書圖片）

李施嬅的皮膚狀態令人羨慕。（小紅書圖片）

近日，李施嬅以「飛機這樣睡，醒來就是水光肌」為題發布影片，公開自己乘坐長途機時保持美麗的秘訣，讓皮膚在落機後依然維持最佳狀態。從影片中可見，現年45歲的李施嬅皮膚依然白滑、零皺紋，即使經歷長途飛行，依然能夠保住水光肌。

李施嬅公開自己乘坐長途機時保持美麗的秘訣。（IG圖片）

李施嬅指出，飛機艙內環境極為乾燥，因此需定時補充水分。（IG圖片）

佩戴口罩有助鎖住口鼻周圍的水分，猶如戴著一個小型加濕器。（IG圖片）

此類唇膜不僅能滋潤雙唇，更含有「HILURLIP豐唇因子」，有助增加唇部豐滿度。（IG圖片）

李施嬅特別喜愛膠囊手膜，原因是其質地為「乾油」，塗抹後不覺油膩。（IG圖片）

李施嬅敷上睡眠面膜9小時，皮膚即變得白滑有光澤。（IG圖片）

李施嬅直言，保持充足睡眠有助維持良好狀態，讓皮膚及精神更佳。（IG圖片）

1.適量飲用暖水

李施嬅指出，飛機艙內環境極為乾燥，因此需定時補充水分。她建議飲用暖水，並以小口慢飲的方式拉長飲水時間，有助身體吸收。

2.戴口罩

乘坐長途機容易出現口乾及氣管不適。李施嬅表示，佩戴口罩有助鎖住口鼻周圍的水分，猶如戴著一個小型加濕器，局部濕度可提升至90%，有效緩解乾燥不適。

3.敷用唇膜

在唇部護理方面，李施嬅推薦選用獨立包裝的膠囊唇膜，方便攜帶且衛生。此類唇膜不僅能滋潤雙唇，更含有「HILURLIP豐唇因子」，有助增加唇部豐滿度。

4.使用乾油手膜

李施嬅特別喜愛膠囊手膜，原因是其質地為「乾油」，塗抹後不覺油膩，即使觸摸手機屏幕亦不會留下黏膩指紋。她補充，這類手膜富含水分，能提亮手部膚色及減淡皺紋，當中的油分亦猶如一層保護膜，有助鎖住水分並修護肌膚。

5.敷用睡眠面膜

李施嬅強調，坐飛機「一定要敷睡眠面膜」，最好是能敷上數小時的款式。她在影片中展示，敷上睡眠面膜9小時後，皮膚即變得白滑有光澤。她亦提醒，敷完面膜後必須塗抹防曬產品。她個人使用一款三合一防曬霜，兼具防曬、面霜及隔離霜功能，既可滋潤肌膚，亦能對抗藍光及環境污染。

6. 充足睡眠

最後一步是睡個「美容覺」。李施嬅直言，保持充足睡眠有助維持良好狀態，讓皮膚及精神更佳，落機時依然保持「美美的」。

曾患眼疾4次做手術 前度零陪伴

李施嬅曾在三年前患眼疾，在完成《金宵大廈2》後，李施嬅突然有自體免疫性疾病（Autoimmune disease），導致眼睛有「大細眼」問題，當時一度停工數個月接受治療。休息長達一年後，李施嬅復工拍攝《新聞女王》。

她表示，當時精神壓力太大，導致免疫系統攻擊眼睛和甲狀腺，停工近大半年的她以各種療法進行治療，除看西醫注射類固醇針外，亦透過食保健品和能量療法各方面醫治：

患這種病的人至少要1至2年才痊癒，但是我兩個月內已康復不少，甲狀腺指數已回復正常，只是眼睛免疫系統未痊癒。

李施嬅回憶，在拍攝時已發現雙眼紅腫，某些先兆提示她身體出狀況；但她沒有理會，直至發現眼睛變型才去睇醫生。

李施嬅坦言自己由細至大沒多病痛，身體強壯又健康，沒想過自己會病，甚至瘦到塊面凹晒，後期被攝影師指不連戲。不過經此大病，她反省了健康的重要性，提醒大家都要注意身體，沒健康甚麼也做不來：

身心健康都好重要。我是一個對自己要求很高的人，其實壓力是來自自己。現在的我改變了，是上天給我機會去領悟，經過今次一課之後會活得更好。

李施嬅曾在三年前患眼疾。（IG圖片）

李施嬅突然有自體免疫性疾病（Autoimmune disease），導致眼睛有「大細眼」問題，當時一度停工數個月接受治療。（IG圖片）

休息長達一年後，李施嬅復工拍攝《新聞女王》。（微博圖片）

李施嬅曾在節目中控訴車祟健全程沒有給予陪伴。（IG圖片）

早前，李施嬅更與健身教練前度車崇健參加內地真人騷《再見愛人5》，她在節目中自爆2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼睛手術。結果卻因醫生斷錯症，前後做了4次眼手術，坦承雙眼已不能回復以往的狀態。

李施嬅在節目中控訴車崇健全程沒有給予陪伴，因為覺得她「自己一個人都可以」。李施嬅爆喊表示，那段時間非常難熬，因為隨時有可能不能再當演員，而車崇健從頭到尾都沒有安慰與陪伴。