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室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招
照顧者

室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　近日連續接近35°C的熱浪，實在令人吃不消。想起以前旅居東京，每逢夏天總會在新聞看到長者在家沒開冷氣，結果室內中暑離世的悲劇。他們或許想節省電費，或許是抗拒人造冷風，亦有機會是生理機能退化，墮入了高溫陷阱而不自知。

 

　　就像外婆生前總嚷著冷氣太冷，只肯吹風扇。其實隨著年紀增長，長者調節體溫的功能變差，皮膚對冷熱的感知遲鈍了，散熱也比較慢。加上口渴感減退，不知熱也不懂主動喝水。即使室溫已達危險水平，他們也渾然不覺。再者，老一輩常覺得「吹冷氣會病」，甚至為防盜而緊閉門窗，住所很容易變成中暑溫室。

 

　　這種因「開冷氣」而起的角力，是不少照顧者的共同經歷，只能靈活應對。當年我們會游說外婆坐到遠離冷氣機風口的位置，再在旁邊開風扇，保持空氣流通。

 

室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招

電風扇有助散熱。(圖：Alireza Kaviani@Pexels)

 

心血管疾病及腦退化患者   易受影響

 

　　電費雖貴，還是保命要緊。除了中暑，高溫也容易引發心肌梗塞等心血管疾病，卻備受忽略。

 

　　天氣炎熱會令血管擴張，增加心臟負擔；若水分補充不足導致脫水，血液變稠，便容易誘發危機。港大護理學院也曾指出，酷熱會導致長者認知功能下降和失眠，並引述研究表示，若他們在五天內經歷「兩熱日」（33°C或以上）及「三熱夜」（28°C或以上），死亡風險會顯著增加近6%。

 

　　如今面對患有認知障礙的父親，炎夏又是另一種挑戰。腦退化患者未必懂得表達冷熱，照顧者只能適時「猜謎」：摸摸他們手掌和額頭的溫度，留意有沒有發抖或汗流浹背等小動作，來推測體感。穩陣起見，酷暑時我們都會持續開冷氣，保持家中通爽，父親也較容易適應。

 

室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招

酷熱的日子，開冷氣可減低長者在家中中暑的機會。(AI製圖)

 

對抗熱浪  四大貼士

 

　　然而，對於獨居或雙老家庭，「點解唔開冷氣」的固執，幾乎是子女或照顧者的永恆難題。與其互相指責，不如從改造家居和微調生活習慣入手：

 

　　1. 居家隔熱：除了開冷氣，阻擋熱源入屋同樣重要。可考慮替長者家中窗戶貼上隔熱膜，以及加裝遮光窗簾，減少日照曝曬，有效降溫。

 

　　2. 改變溝通模式：硬性下令長者「天氣熱要開冷氣」往往徒勞無功。不妨搬出他們相信的權威：「醫生說天氣熱會影響血壓，建議開冷氣」；甚或借自己「過橋」：「我好熱，陪我吹一陣冷氣好嗎？」

 

　　3. 避開高溫外出：上午11時至下午3時最熱，宜留在室內。外出盡量走有樹蔭或上蓋的路線，或考慮到商場、圖書館等通風有冷氣的地方避暑。

 

　　4. 巧妙補充水分：長者常忘記喝水，除了口頭提醒，也可將水份融入飲食，例如多準備清涼的湯水或切件水果。

 

室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招

酷暑期間，無論身處室內還是戶外，也應定時補充水份。(圖：Zszen John@Pexels）

 

暑熱套裝   支援基層老友記

 

　　社區其實也有資源可尋。聖雅各福群會「電器贈長者計劃」的「暑熱套裝」，為有經濟困難的基層獨居或雙老長者提供支援，包括協助貼上隔熱遮光貼、安裝窗簾路軌、清洗風扇及冷氣機隔塵網，並按照需要提供或更換包括風扇等的小家電，協助家居散熱。

 

　　下次探望長者，不妨親身感受一下他們家中的溫度，留意他們的尿液是否偏深黃，出現缺水警號。熱浪當前，隱蔽長者更加深居簡出，請多留意身邊的鄰里或親友，適時送上問候。

 

室內中暑危機｜兩種高危病人最易被忽略！必睇長者酷暑降溫四招

聖雅各福群會「電器贈長者計劃」安排義工，在窗戶貼上隔熱遮光貼，減低室内溫度。(圖：聖雅各福群會)

 

聖雅各福群會「暑熱套裝」

有興趣者請致電 2831-3283

（申請者須透過本地社福機構或醫療機構的註冊社工或醫護人員審核資格及轉介）

 

Tags:#照顧長者#熱浪#中暑#高危病人#心血管疾病#腦退化#居家隔熱#防中暑#社區資源
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