恙蟲病奪命｜39歲網紅遭恙蟲叮咬致死！生前喉嚨潰爛，5大防蟲貼士

夏季是蚊蟲出沒頻繁的季節，市民需提防蚊叮蟲咬，嚴重情況下甚至有致命風險。內地雲南一名39歲女網紅「哈尼小微」近日傳出離世消息，其親屬及友人於5月29日證實，她早前疑遭蟲咬感染恙蟲病，因未有及時察覺而延誤就醫，最終於5月27日凌晨病逝，終年39歲。有醫生警告，恙蟲病的死亡率達60%，建議到郊外地區時應採取預防措施。

恙蟲病｜身體不適誤以為疲勞 延誤就醫錯過黃金治療時間

綜合內媒報道，內地雲南一名39歲女網紅「哈尼小微」早前因被蟲咬而感染恙蟲病，延誤就醫終不治。她的弟弟透露，哈尼小微身體不適已有一段時間，起初以為只是過於勞累，惟情況持續惡化，於是從東南亞緊急返回雲南入院治療，當時才得知她患上恙蟲病。可惜由於未有及時就醫，錯過了黃金治療時間，最終不幸離世。弟弟又提到，姐姐在過世前幾天，因喉嚨感染嚴重難以進食，最終於27日凌晨不治，並於同日下午安葬。

雲南39歲女網紅「哈尼小微」因被蟲咬而感染恙蟲病，延誤就醫終不治。（抖音@哈尼小微）

據了解，「哈尼小微」1987年出生於雲南，曾獨自前往東南亞「金三角」地區工作，不時透過短影片及直播分享少數民族傳統文化、異地打工的真實生活及個人感受，在網上累積超過3萬名粉絲。其親友透露，她平時經常開直播，但早前有一段時間未有開播，亦未曾向友人透露患病一事，對於她猝逝感到相當震驚及愕然。

恙蟲病｜恙蟲病死亡率可達60% 叮咬處現黑色焦痂為重要特徵

恙蟲病又稱「叢林斑疹傷寒」，是一種經由恙蟎幼蟲叮咬傳播的急性發熱疾病，好發於春夏季節，尤其在郊外、草叢或離島地區活動時較易受到感染。該病的黃金治療時間為發病後36至48小時內，潛伏期約9至12天。

患者可能出現發燒、頭痛、背痛、畏寒、盜汗、淋巴結腫大及皮膚紅疹等症狀，其中在叮咬部位出現黑色焦痂為重要特徵。若未經妥善治療，死亡率可高達60%；但若能及時接受治療，一般可迅速退燒，死亡率亦會降至5%以下。

叮咬後病症似感冒，被叮咬部位會出現黑痂。（網上圖片）

恙蟲病｜致病昆蟲體型細小難以發現

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問時曾指出，叢林斑疹傷寒（又稱「恙蟲病」），可經由「立克次體」的病媒，如蚤、蝨和蜱等傳播。這類昆蟲皆體型細小，只有1毫米或更小，一般肉眼難以看見。

常見傳播方式︰經由受感染的蜱叮咬

叮咬位置︰大腿內側、腳及腋下等

潛服期︰10-12日

病徵︰似患感冒，持續發燒發冷、頭痛、肌肉疼痛、出疹等

傷口特徵︰黑色焦痂

後果︰可引起併發症，死亡率達60%

胡醫生表示，恙蟲病在本港常見，經常出現在叢林地區。由於致病昆蟲體型細小，不少患者被叮咬後都不自知。他曾接觸有郊外清潔工人在清除雜草後，持續出現發高燒、皮膚出疹及肝功能異常。後來發現其腋下有黑色焦痂，最後確診恙蟲病。

恙蟲病｜5大防蟲貼士

由於恙蟲體積細小，而傳播叢林斑疹傷寒的病媒主要生長在有茂密植物的地區，胡醫生建議到郊外地區時應採取以下預防措施︰

1.避免在叢林中坐臥，依循行山徑行山，避免走入草叢，以免被昆蟲叮咬。

2.前往叢林地區，於身體外露的皮膚及衣物塗上昆蟲驅避劑及穿著淺色長袖衫及長褲。

3.勿將衣服掛於矮樹叢或樹上。

4.定期替曾逗留在叢林地區的動物除蟲。

5.郊遊後如果無故發燒，應及早求診，告知醫生行山郊遊紀錄，及早處方打生素治療。

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福