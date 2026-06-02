中藥字典｜海帶海中聖藥，清熱消腫降壓，中醫拆解食用宜忌＋食療推介

端午未至，天文台已發出今年來第一個炎熱天氣警號！炎夏入伏，暑濕黏滯，常感胸悶煩躁、四肢困重，或胃口欠佳。此時若問家中長者，多半會建議：「煮一鍋海帶綠豆湯吧！」這一味家常糖水，其實藏着中醫「藥食同源」的深厚智慧。海帶，在中藥房中有一個典雅的名字 —— 昆布。

海帶又名昆布，市場上多見乾品及發好的鮮品，兩者效果無甚差別。

清熱消暑「海中聖藥」

海帶又名「昆布」，自古已是高麗、扶桑進貢到中國宮中的珍貴海味。現時市場上多見乾品及發好的鮮品兩種，效果無甚差別。乾海帶表面常附着一層白霜，那霜並非灰塵，而是名為「甘露醇」的有機化合物，有利尿消腫降血壓的功效，所以浸泡時千萬不要用力擦洗。

海帶性味鹹寒，歸肝胃腎經，有消痰軟堅，行水消腫，降壓降脂的功效；主治癭瘤、水腫，近代多用於甲狀腺腫大、淋巴結核、高血壓等症。現代研究顯示，海帶中的碘可促進血液中三酸甘油脂的代謝，有助於降低血中膽固醇的含量；日本學者也證實，海帶中一種名叫「岩藻多醣」的物質，能夠誘導癌細胞自殺；同時，海帶豐富的纖維素能促進腸道蠕動，使腸內毒素排泄而出，可說是一種防癌保健的好食物。

因人而異，食之有度

海帶雖好，亦非人人皆宜。由於其性味鹹寒，脾胃虛寒者（表現為胃脘冷痛、喜溫喜按、大便稀溏）不宜多食，否則易加重虛寒、損傷胃氣。此外，甲狀腺功能亢進患者因碘攝入受限，不宜食用海帶；孕婦和哺乳期女性也不宜多食。食後不宜立即喝茶或進食酸澀水果，以免影響鐵的吸收。以下介紹兩款海帶食療︰

海帶清熱化瘀湯

材料：海帶1兩，綠豆1兩，南杏1兩，玫瑰花2錢，紅糖適量。

製法：材料洗淨，海帶切段，玫瑰花以濾袋包好，所有材料加水5碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約1小時至綠豆熟爛，撈起濾袋加紅糖調味即可。

功效：活血化瘀，化痰軟堅，特別適合氣滯血瘀及肺風粉刺患者服用。

海帶黃豆補氣湯

材料：海帶1兩，黃豆2兩，黨參4錢，白朮5錢，豬排骨半斤，生薑3片。

製法：排骨洗淨汆水，其他材料洗淨，海帶切段，加水8碗共入煲，以大火煲滾後轉文火煲約1至3小時，加鹽調味即可。

功效：補氣益胃，健脾消腫，特別適合氣虛水腫者服用。