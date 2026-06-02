飲食禁忌｜70多歲伯伯服藥後飲牛奶血壓暴跌，即睇牛奶相沖藥物名單
飲牛奶看似無害且有益，但飲錯時間反而危害健康。內地一名老伯伯因為服藥後，再飲牛奶後險喪命。幸好及時送院搶救，才拾回一命。
服藥禁忌｜半小時內血壓驟降 緊急送醫搶救
綜合內媒報道，中國福建一名70多歲伯伯，本身患有高血壓。他當天如常服用降血壓藥後，順手喝了一杯熱牛奶。沒想到半小時後，他突然感到頭暈目眩、雙腿發軟，整個人連站都站不住。家人見狀立刻將他送院搶救，經醫生檢查後發現，伯伯的血壓已經掉到80/50毫米汞柱，遠低於正常值，屬於典型的低血壓。醫生指出，若不及時處理低血壓問題，恐引發多器官功能衰竭，甚至危及生命。所幸伯伯及時送院，經過補液和監護後，老人最終轉危為安。
服藥禁忌｜牛奶＋降壓藥 讓血壓「斷崖式」下跌
福建醫科大學附屬第一醫院專家解釋，牛奶中的鈣離子會與降壓藥在腸道內競爭吸收，而其中的蛋白質和脂肪也可能改變藥物的代謝速度，導致藥效異常增強，從而引起血壓驟降。北京大學人民醫院心血管內科主任醫生張海澄受訪時分析，這位老人的情況較為特殊。除了高血壓外，他可能還合併糖尿病、柏金遜症或其他慢性疾病，或正在服用兼具降壓和治療攝護腺增生的α受體阻斷劑（如特拉唑嗪、多沙唑嗪等）。
從藥物交互作用來看，高血壓患者服用降壓藥後喝牛奶，一般不會有明顯影響。但若直接用牛奶送服藥物，牛奶中的酪蛋白、鈣、鎂等成分會影響藥物吸收利用，削弱降血壓效果；部分降血壓藥需透過肝臟代謝，牛奶中的蛋白質也可能改變藥物吸收速度，影響甚或抵消藥效。
服藥禁忌｜12類藥物與牛奶相沖
醫生警告，牛奶對藥物的影響遠超一般人的想像。服用以下12類藥物後避免立刻飲用牛奶，需與牛奶間隔足夠時間，避免交互反應引發生命危險：
|藥物種類
|藥物例子
|與牛奶同服的風險
|1. 抗生素
|喹諾酮類、四環素類、甲硝唑
|牛奶中金屬離子與藥物結合，降低抗菌效果
|2. 鈣鋁製劑
|乳酸鈣、葡萄糖酸鈣、氫氧化鋁
|形成凝塊，影響吸收、加重腸胃負擔
|3. 鐵製劑
|鐵劑補充品
|鈣離子競爭吸收，降低療效
|4. 抗酸藥
|枸櫞酸鉍鉀、碳酸氫鈉
|可能導致乳-鹼症候群
|5. 部分抗抑鬱藥
|單胺氧化酶抑制劑
|酪胺蓄積，恐致血壓驟升、腦出血
|6. 抗流感藥
|瑪巴洛沙韋
|金屬離子降低吸收，需間隔4小時
|7. 抗骨質疏鬆藥
|阿侖膦酸鈉
|需空腹酸性環境，牛奶顯著降效
|8. 止瀉藥
|活性碳、蒙脫石散
|牛奶包裹藥物，影響止瀉效果
|9. 抗柏金遜藥
|左旋多巴
|蛋白質干擾吸收
|10. 強心苷類
|洋地黃、地高辛
|毒性「遇鈣增強」，中毒風險增加
|11. 甲狀腺激素藥
|左甲狀腺素鈉（優甲樂）
|顯著影響吸收
|12. 部分中藥
|含鞣質、黃酮成分
|與蛋白質、鈣結合，影響藥效
服藥禁忌｜安全服藥3大原則
醫生建議，服用藥物時應注意以下原則：
- 用溫水送服：最穩妥、最安全的方式永遠是用一杯溫開水送服藥物。除非醫生、藥劑師特別交代，或藥品說明書明確註明，否則切勿用牛奶、果汁、茶飲等飲料服藥。
- 錯開時間：服用上述藥物後，建議至少間隔1至2小時再喝牛奶。
- 留意不適症狀：服藥期間若出現頭暈、乏力、心悸、冒冷汗等症狀，應立即平臥並測量血壓，必要時及時就醫。
服藥禁忌｜3類飲品不宜用來送藥
除了牛奶，醫生亦警告以下飲品不宜與藥物同服，最佳送藥飲料就是溫水：
- 咖啡、機能飲料：含有高濃度咖啡因，會興奮神經、加快心率，可能抵消藥效，導致血壓忽高忽低、失眠心悸
- 茶水：茶葉中的鞣酸會與藥物生成不溶性沉澱，大幅降低吸收率
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