飲食禁忌｜70多歲伯伯服藥後飲牛奶血壓暴跌，即睇牛奶相沖藥物名單

飲牛奶看似無害且有益，但飲錯時間反而危害健康。內地一名老伯伯因為服藥後，再飲牛奶後險喪命。幸好及時送院搶救，才拾回一命。

服藥禁忌｜半小時內血壓驟降 緊急送醫搶救

綜合內媒報道，中國福建一名70多歲伯伯，本身患有高血壓。他當天如常服用降血壓藥後，順手喝了一杯熱牛奶。沒想到半小時後，他突然感到頭暈目眩、雙腿發軟，整個人連站都站不住。家人見狀立刻將他送院搶救，經醫生檢查後發現，伯伯的血壓已經掉到80/50毫米汞柱，遠低於正常值，屬於典型的低血壓。醫生指出，若不及時處理低血壓問題，恐引發多器官功能衰竭，甚至危及生命。所幸伯伯及時送院，經過補液和監護後，老人最終轉危為安。

服藥禁忌｜牛奶＋降壓藥 讓血壓「斷崖式」下跌

福建醫科大學附屬第一醫院專家解釋，牛奶中的鈣離子會與降壓藥在腸道內競爭吸收，而其中的蛋白質和脂肪也可能改變藥物的代謝速度，導致藥效異常增強，從而引起血壓驟降。北京大學人民醫院心血管內科主任醫生張海澄受訪時分析，這位老人的情況較為特殊。除了高血壓外，他可能還合併糖尿病、柏金遜症或其他慢性疾病，或正在服用兼具降壓和治療攝護腺增生的α受體阻斷劑（如特拉唑嗪、多沙唑嗪等）。

從藥物交互作用來看，高血壓患者服用降壓藥後喝牛奶，一般不會有明顯影響。但若直接用牛奶送服藥物，牛奶中的酪蛋白、鈣、鎂等成分會影響藥物吸收利用，削弱降血壓效果；部分降血壓藥需透過肝臟代謝，牛奶中的蛋白質也可能改變藥物吸收速度，影響甚或抵消藥效。

服藥禁忌｜12類藥物與牛奶相沖

醫生警告，牛奶對藥物的影響遠超一般人的想像。服用以下12類藥物後避免立刻飲用牛奶，需與牛奶間隔足夠時間，避免交互反應引發生命危險：

藥物種類 藥物例子 與牛奶同服的風險 1. 抗生素 喹諾酮類、四環素類、甲硝唑 牛奶中金屬離子與藥物結合，降低抗菌效果 2. 鈣鋁製劑 乳酸鈣、葡萄糖酸鈣、氫氧化鋁 形成凝塊，影響吸收、加重腸胃負擔 3. 鐵製劑 鐵劑補充品 鈣離子競爭吸收，降低療效 4. 抗酸藥 枸櫞酸鉍鉀、碳酸氫鈉 可能導致乳-鹼症候群 5. 部分抗抑鬱藥 單胺氧化酶抑制劑 酪胺蓄積，恐致血壓驟升、腦出血 6. 抗流感藥 瑪巴洛沙韋 金屬離子降低吸收，需間隔4小時 7. 抗骨質疏鬆藥 阿侖膦酸鈉 需空腹酸性環境，牛奶顯著降效 8. 止瀉藥 活性碳、蒙脫石散 牛奶包裹藥物，影響止瀉效果 9. 抗柏金遜藥 左旋多巴 蛋白質干擾吸收 10. 強心苷類 洋地黃、地高辛 毒性「遇鈣增強」，中毒風險增加 11. 甲狀腺激素藥 左甲狀腺素鈉（優甲樂） 顯著影響吸收 12. 部分中藥 含鞣質、黃酮成分 與蛋白質、鈣結合，影響藥效

服藥禁忌｜安全服藥3大原則

醫生建議，服用藥物時應注意以下原則：

用溫水送服：最穩妥、最安全的方式永遠是用一杯溫開水送服藥物。除非醫生、藥劑師特別交代，或藥品說明書明確註明，否則 切勿用牛奶、果汁、茶飲等飲料服藥 。

。 錯開時間：服用上述藥物後，建議至少 間隔1至2小時再喝牛奶 。

。 留意不適症狀：服藥期間若出現頭暈、乏力、心悸、冒冷汗等症狀，應立即平臥並測量血壓，必要時及時就醫。

服藥禁忌｜3類飲品不宜用來送藥

除了牛奶，醫生亦警告以下飲品不宜與藥物同服，最佳送藥飲料就是溫水：