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名人保養｜51歲佘詩曼公開7大養顏法，超勤力護膚1件事日做3次
健康Tips

名人保養｜51歲佘詩曼公開7大養顏法，超勤力護膚1件事日做3次

健康解「迷」
健康解「迷」

　　剛迎來51歲生日的「視后」佘詩曼（阿佘），近日接受YouTube頻道《紅查館》訪問時，大方分享自己的保養大法，公開每日最重要的護膚習慣要做3次！

 

佘詩曼養顏大法｜1. 重要護膚流程每日3次

 

　　51歲佘詩曼近日接受YouTube頻道《紅查館》訪問，當被問到如何保持絕佳狀態示人，佘詩曼坦言，無論工作多累，敷面膜是她每日最重要的習慣：

 

　　我就算幾攰都會敷面膜，每日都敷，如果有時間我會早晚都敷。如果我有好多時間，我會一晚敷三個。

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼接受查小欣訪問大方公開美顏秘密！（《紅查館》截圖）

 

　　她詳細解釋自己的「3片面膜」流程：沖涼前卸妝後先敷1片；沖完涼後再敷第2片；到看劇本時再敷第3片，然後才睡覺，而且3片面膜分別具有不同的功效。主持查小欣笑言驚訝，大讚她皮膚緊緻無瑕，「果然勤力嘅女人先會靚」。

 

　　除了片狀面膜，佘詩曼也偏好使用霜狀面膜進行夜間修護。她分享在清洗面膜前會配合指腹打圈並由下往上提拉按摩，加強護膚成分滲透，洗淨後立刻抹上精華水鎖住水分。根據不同季節，她會選擇不同功能的面膜，例如夏天選用清涼、清爽感的美白面膜；冬天則多用保濕滋潤、含膠原蛋白的面膜。

 

佘詩曼養顏大法｜2. 堅持徹底「卸妝4次」 不工作不化妝

 

　　除了勤敷面膜，佘詩曼更重視的是「徹底卸妝」。她曾在節目中透露，自己有「卸妝必卸4次」的驚人習慣，連劉嘉玲聽聞後也忍不住讚歎。

 

　　她的卸妝順序是：眼唇專用卸妝先行，接著使用卸妝油或卸妝膏以指腹畫圈按摩乳化，最後再用潔面乳二次清潔。她強調，沒有工作的日子會盡量不化妝，減少對皮膚的負擔，讓皮膚好好休息。

 

佘詩曼養顏大法｜3. 飲食清淡少食多餐 每天必食2種水果

 

　　除了外在保養，佘詩曼的凍齡秘訣也來自內在調理。她透露自己常吃麒麟果（外形似火龍果），熱量低且富含維他命C，具抗衰老及美白功效。此外，她每天會吃8顆士多啤梨，曾被評為10大超級食物之一，有助減少皺紋及色斑。

 

　　在飲食習慣上，佘詩曼採取「少食多餐」原則，每天進食5至6餐，遵循「吃飽不吃撐」的方式，不僅可減少胃容量，也不會增加體重。她偏愛清淡飲食，並堅持攝取大量蔬菜與水果。

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼有個重要護膚習慣，每日敷mask 3次超勤力！（《紅查館》截圖）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼笑言自己食極唔肥，但少食多餐維持完美體態。（《紅查館》截圖）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼愛吃士多啤梨！（Facebook圖片）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼笑言自己食極唔肥，但少食多餐維持完美體態。（Facebook圖片）

 

佘詩曼養顏大法｜4. 每日必飲8杯水＋燕窩牛奶

 

　　她每天堅持喝8杯水為身體排毒補水，早上則喝一杯「燕窩牛奶」，將燕窩加入熱牛奶中，她認為有助滋陰補元氣，讓皮膚更光滑有彈性。

 

佘詩曼養顏大法｜5. 每周一次「蔬果日」清腸胃

 

　　佘詩曼曾在社交媒體上分享，她每周會安排一天只食用純淨的原型食物，甚至會吃素食清腸胃及養顏。此外，她也會自製養生茶隨身攜帶，包括菊花杞子花茶和蜂蜜水，有效養眼清肝火。

 

佘詩曼養顏大法｜6. 獨門「冰鎮保養法」去水腫

 

　　針對早晨起床後的面部浮腫問題，佘詩曼有一套獨門的「冰鎮保養法」。她會預先將匙羹放進雪櫃冷藏，清晨時取出來輕壓在雙眼周圍，透過冰涼觸感快速收縮血管、紓緩眼部浮腫。此外，她也曾分享會將薯仔切片冷藏後敷眼，利用薯仔富含鉀質的特性，幫助排走鈉元素、消除浮腫。

 

佘詩曼養顏大法｜7. 養成運動習慣 維持緊緻體態

 

　　即便工作行程繁忙，佘詩曼依然堅持每天撥出時間運動。她深信運動是最好的天然保養品，無論是健身、瑜伽還是跑步，都是她每天堅持做的項目。每週會進行三到五次高強度的力量訓練，並保持每週兩到三次的跑步習慣，每次持續45分鐘。

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼平日有運動習慣，保持完美體態。（Facebook圖片）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼上妝素顏同樣靚爆鏡！（Facebook圖片）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

51歲佘詩曼keep得好好，從內而外保養得宜！（Facebook圖片）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

佘詩曼勇奪４屆視后！（Facebook圖片）

 

明星養生｜51歲佘詩曼公開7招凍齡　1關鍵習慣每日必做3次　勤護膚保養飲食超講究

 

佘詩曼養顏大法｜心態年輕：接受每個年齡的自己

 

　　對於被問到是否有容貌焦慮，佘詩曼曾在活動中大方回應：「焦慮無用，接受現實。如果保持不到也冇辦法，接受轉變。唔同年紀有唔同味道。」她認為保持愉快和積極的心態，對抗衰老同樣重要。

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