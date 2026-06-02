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名人保養｜46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿便改善經痛
健康Tips

名人保養｜46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿便改善經痛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　46歲台灣女星吳怡霈近日在社群平台大方分享自己的養生秘訣「三聖杯」，實測10個月後身體出現驚人變化，不僅瘦身成功，連困擾她多年的經痛與便秘問題也一併解決，讓她忍不住大讚「像重生一樣」。

 

明星養生｜實測飲「三聖杯」　10個月瘦9磅

 

　　46歲台灣女星吳怡霈不時在社交平台分享健康養生飲食，除了自煮健康餐，更大推每日飲「三聖杯」養生大法。她所指的是，每天早上依序飲用的三種飲品：檸檬水、西芹汁與重金屬排毒果昔。她詳細解釋這三杯的功效：

 

第一杯：檸檬水（空腹喝）

 

　　扮演「清道夫」的角色，由於夜間肝臟正在進行排毒工作，早上喝一杯檸檬水，可以幫助將這些代謝廢物順利排出體外。

 

第二杯：西芹汁（間隔20分鐘後喝）

 

　　被吳怡霈稱為「脹氣剋星」，具有抗發炎、對抗腸道壞菌的功效。她透露，通常喝完這杯就會有想上廁所的感覺，「喝了幾個月小腹都消失！根本神仙之水」。

 

第三杯：重金屬排毒果昔（再間隔20分鐘）

 

　　使用野生藍莓、香蕉、香菜等五種食材打成，作用就像磁鐵一樣，能將藏在體內的重金屬吸附帶走，給予細胞最乾淨的營養。

 

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

 

明星養生｜體脂降5% 持續健康瘦

 

　　吳怡霈透露，實測三聖杯10個月以來，效果相當驚人。她一開始就瘦了4公斤，體重從48公斤降至44公斤，體脂也從原本的數字下降5%。更讓她驚喜的是，這不是短暫的減重效果，而是「持續健康瘦」，連氣色與睡眠品質也都明顯變好。

 

　　她更在社群大方曬出平坦小腹，隱約可見緊實的腹肌線條。她強調，除了靠飲食外，也需要搭配規律運動，才能讓體態線條更加完美。她亦公開自己做的腹部鍛煉，與老公一同練出誘人腹肌和馬甲線。

 

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

 

明星養生｜告別經痛便秘 試過30種益生菌全無效

 

　　吳怡霈透露，以前生理期來時必歷經痛，而就算吃了4顆止痛藥後，仍止不住疼痛，直言生不如死。她經痛元兇是因為長年飽受子宮肌腺症所苦，2024年9月做過「子宮肌腺症微波消融手術」後，聽從中醫師建議戒掉蛋、奶與咖啡因，並開始嘗試三聖杯。

 

　　沒想到持續飲用三聖杯後，經痛消失猶如「重生一樣」。除了經痛好轉，她也坦言過去深受便秘所苦，曾嘗試過至少30個牌子的酵素與益生菌，卻始終沒有獲得持續性改善。但在實測三聖杯喝到第三周後，她開始能每天無痛且順暢地上廁所。

 

　　當身體正常排毒後，不僅皮膚變得明亮，不再輕易長粉刺痘痘，連髮質也跟著變好。因為宿便和便秘的小腹更是悄悄消失，甚至連過去經常受胃酸倒流影響的問題都獲得改善。

 

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

明星養生｜46歲吳怡霈親測每日飲「三聖杯」　10個月激瘦9磅　清宿便KO便秘告別經痛

 

明星養生｜夫妻一起喝改善過敏體質 鼻炎不藥而癒

 

　　吳怡霈的日籍老公也跟著太太一起執行三聖杯，結果長年困擾他的過敏性鼻炎竟然不藥而癒。這讓吳怡霈更加堅信這套飲食法的益處，也成為她大力推廣的原因之一。

 

明星養生｜親測後解答網民問題

 

　　對於有網民提問「一直拉肚子是正常的嗎」，吳怡霈親身解答表示，這是許多新手會遇到的過渡期狀況，大多數人在持續兩到三周後症狀就會逐漸消失。

 

　　她解釋說，當肝臟開始釋放長期累積在體內的毒素時，身體可能會透過排便次數增加、糞便變軟甚至輕微拉肚子來加速排出，建議遇到這個狀況可以再觀察一段時間。

 

　　面對朋友質疑「牙齒都還很好，為甚麼不直接吃蔬果而要喝流質」。吳怡霈則解釋，如果要每天攝取足夠且大量的蔬果，若只靠咀嚼攝取，會因為飽足感而無法吃下足夠的分量。反而將蔬果打成汁，不僅能在一餐中攝取大量營養，機器還能幫忙破壁打成小分子，讓身體更好吸收。

Tags:#明星養生#吳怡霈#養生#清宿便#瘦身#經痛#便秘#檸檬水#西芹汁#重金屬排毒果昔#社群平台#三色杯#台灣女星#健康飲食
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