夏日素湯推介：芫荽冬菇豆腐清湯 清熱下火、去濕消暑

「才5月份，沒正式踏入夏天呀～」朋友邊擦汗，邊這麼嘆氣說。

厄爾尼諾，這個不陌生的用語，不經不覺已伴隨了我們超過一個世紀。由當初南美洲漁民發現海水溫度上升，到現在你和我都能深切感受到它可怕的威力。一個酷熱警告、一個個破紀錄的高溫、一次又一次突如其來的暴雨……全球暖化、氣候反常，已經是不爭的事實。

才出門口，汗水已經冒出來了。氣溫顯示30度，體感溫度告知35度，可是由家門走到地鐵站，自身的體感溫度似乎已經高達38度。新聞說印度的氣溫已經高達47度，自來水的溫度居然有50度，導致不少人中暑；英國的熱浪也提早報到，才來到5月底，氣溫已高升至33.5度，再次刷新高溫紀錄。

颱風「薔薇」正吹襲沖繩地區，過百航班需要取消。以往8、9月才是颱風頻繁的季節，現在5、6月已經提早到來，再一次印證了氣候惡化與厄爾尼諾的壯大。自這個月起至10月期間，天文台預測，將大概有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內。似乎……有些事情已經不可避免，各國政府以至我們每個人，都應多加為防風防暴作好準備。

芫荽冬菇豆腐清湯（2人份）

時間：40分鐘

材料：

芫荽（香菜）5束/ 韭黃 1把/ 板豆腐 半塊/ 紅蘿蔔 半個/ 乾木耳 3塊/ 乾冬菇 2個/ 薑 5片

調味：

鹽 1.5茶匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 茶匙/ 湯碗/ 廚房紙巾/ 大沙律（拉）碗/ 煮鍋/ 木舀

步驟：

1. 清洗芫荽（香菜），原束遦根保留，不切，待用。

2. 清洗韭黃，切成段 （如圖）。

3. 刨走紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成小塊（如圖）。

4. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份，切成幼條（如圖）。

5. 以熱水泡浸乾木耳和乾冬菇5分鐘。沖洗乾淨，將木耳切成絲（如圖）； 將冬菇切成片。

6. 清洗去皮的薑片，待用。

7. 分別放入半份步驟1和2，和整份步驟3，以中火炒1分鐘。

8. 倒入2湯碗的清水，續以中火煮沸。

9. 放入冬菇片，以中火煮15分鐘。

10. 放入木耳絲，和豆腐絲，和剩下來另半份的步驟1和2，以中火多煮8分鐘。

11. 關火，放入調味，攪拌均勻。

筆記：

1. 芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

2. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

3. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。