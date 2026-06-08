仁安醫院引進機械臂關節置換技術 提高手術精準度重拾無痛生活 醫生破解手術誤區

隨著本港人口老化，膝關節及髖關節退化成為常見的都市病。不少患者因恐懼傳統手術創傷大、復原慢而一拖再拖。近年，本港的人工關節置換技術已由傳統的二維（2D）發展至三維（3D）的機械臂輔助技術。仁安醫院引進機械臂關節置換技術多年，累積了豐富的臨床經驗。究竟這項高科技如何協助醫生做到接近「零誤差」的精準度？坊間又有哪些關於這種手術的常見誤區？仁安醫院骨科專科醫生李偉強接受訪問時詳細解釋，這項技術並非取代醫生，而是作為精密輔助工具，幫助醫生達到更高水平的「零誤差」手術。

仁安醫院骨科專科醫生李偉強詳解機械臂輔助關節置換技術。

從二維時代到三維機械臂輔助精準手術

傳統的人工關節置換手術在香港已有數十年歷史。早期的技術主要依靠臨床檢查和二維（2D）X光片來評估關節的大小及安放位置。在手術期間，醫生更需要進行較具創傷性的操作，例如在病人的骨骼上打洞、置入矯正儀器來量度角度。約20年前引入實時電腦導航技術，已改善部分準確性；如今機械臂技術則將手術推向三維精準新紀元。

李偉強醫生指出，術前會為患者進行3D電腦斷層掃描（CT）影像，生成360度骨骼立體模擬影像，全面分析患者獨特的解剖及關節的缺損情況。「電腦軟件會根據分析結果，建議最理想的假體尺寸及置放位置，目標是達到最大穩定性及活動自由度，可以令患者於術後關節無痛且舒適活動，這是機械臂最能幫助醫生的地方。」

於手術期間，醫生會把患者實際的關節情況與電腦系統再對照一次，確保電腦定位與患者真實結構吻合，並即時量度軟組織在不同活動角度下的變化。李醫生強調，整個過程由醫生主導，機械臂僅負責輔助切割及實時追蹤監測。「於切骨時，如果醫生的動作偏離了事前雙方同意的理想範圍，機械臂會即時鎖定並制止進行，並會作出手術計劃校正。這令切骨精準度提升至極致，達到肉眼難以辨別的『零誤差』級別，做到硬件（人工關節）與軟件（軟組織）完美配合。」

機械臂 vs 傳統手術：臨床效益全面對比

李醫生強調，機械臂與傳統手術的最大分別在於精準度、微創程度及功能恢復。「傳統手術為確保假體放置理想，往往需較大範圍暴露周邊解剖才能確認位置，尤其對體型較大或脂肪較厚的患者。」使用機械臂，透過術前的3D骨骼結構影像模型，醫生無需直接暴露所有關節附近的軟組織，加上實時影像對照，即使一、兩度的微細偏差也能避免。

生成360度骨骼立體模擬影像，可全面分析患者獨特的解剖及關節的缺損情況。藍色的部分為電腦分析需切割的位置。

（圖片來源：仁安醫院提供）

於臨床上，採用機械臂有明顯優勢。「機械臂減少不必要軟組織分離，內在創傷大幅降低，術後痛楚減少，康復更快；手術進行時亦可保留更多自身組織，可更好保留後十字韌帶，維持彎曲時的自然滾動現象；加上將假體精準放置於力學最理想位置，有助減少因受力不均帶來的磨損風險，不但令患者關節於術後活動更自然、人性化，而非僵硬的『機械感』，同時可延長使用壽命。在髖關節置換手術項目，術後脫臼率亦由傳統手術的約1%至3%，降至0.3%至0.5%，大大提升安全性。」

李醫生指出，機械臂可減少不必要軟組織分離，亦可保留更多自身組織，

可更好保留後十字韌帶，維持彎曲時的自然滾動現象。

使用機械臂技術適用範圍廣 尤其適合髖關節與膝關節

李偉強醫生表示，現時機械臂於臨床上應用最成熟、發展較成功的，主要集中在髖關節與膝關節。「這項技術適用範圍廣泛，特別有幾種類型的患者，使用機械臂能帶來更明顯的好處。例如，體型較肥大、肌肉較發達或脂肪層較厚的患者，傳統手術在定位上會較具挑戰。透過三維建模與術中校正，機械臂可把『肉眼判斷的誤差空間』縮窄，提升精準度；其次，曾接受過關節手術、屬『翻修』（第二次或多次手術）的患者，解剖結構可能更複雜，機械臂同樣有助於提升手術的整體安全性與成功率。」

李醫生亦建議對術後功能要求更高、期望回復較活躍生活模式的患者（例如熱愛運動者、愛好旅行者或年輕患者），值得考慮使用機械臂技術。李醫生強調：「機械臂不止可減輕患者痛楚，亦是為了讓患者日後生活更舒適。」

破解機械臂誤區 指出機械臂是工具 醫生才是決策核心

醫生特別針對坊間對於機械臂技術的常見誤解作出指正。有人擔心：「換膝關節不能屈膝」、「機械臂手術是機器人開刀會易出錯」。李醫生直言，這些說法多源於對技術運作缺乏理解。

李醫生明確表示：「機械臂只是幫助執行零誤差的輔助工具，整個手術的決策核心仍由醫生掌控。」機械臂提供的是受控範圍內的切割輔助與精準路徑，醫生仍會根據術前設計、術中即時狀態，以及軟組織平衡等因素作出臨床調整，並在每個關鍵步驟確認結果。「機械臂是提升定位與流程精準度的『高科技工具』，非替代醫療專業的『機器』。」

對於坊間機械臂的誤解，李醫生明確表示：「機械臂只是幫助執行零誤差的輔助工具，整個手術的決策核心仍由醫生掌控。」

（圖片來源：仁安醫院提供）

術後的關節活動能力亦並非由「用不用機械臂」單一因素而決定，而是由假體的放置精準度、軟組織配合，以及康復訓練所影響。「若假體位置更接近最佳力學位置，患者在彎膝與日常活動時的體感就可能更順暢、更自然。」

榮獲優質醫療獎項 團隊協作盼將技術普及化

仁安醫院獲得「傑出成就及優質醫療服務」獎，李醫生認為獎項背後最重要的，並非單靠先進設備及醫生的專業技術與經驗判斷，而是整個團隊的共同能力，包括手術室護理人員、康復治療人員及病房配套。

他提到，機械臂手術涉及複雜的流程：術前準備、術中調校、術後康復都需要高度一致的專業訓練。仁安醫院亦特別擴充手術室空間，提供足夠的操作環境及感染控制條件，讓機械臂這類重型設備能在合適場地運作，提升流程順暢度。

展望未來，李醫生表示，技術普及化不只是「多裝幾台機械臂」，而是要建立穩定的臨床技術與人員訓練體系，讓更多醫生與患者在合適的情況下受惠。李醫生重申，希望機械臂技術能在臨床上持續累積更多經驗，除了現時最成熟的髖關節和膝關節置換外，未來亦將逐步應用於肩關節置換等更多位置，務求提高手術精準度，讓更多香港市民受惠，重拾無痛的高質量生活。

康復者陳先生分享：重拾社交生活 擺脫難忍痛楚

曾飽受雙側髖關節退化折磨的陳先生，過去連簡單走路、睡覺踢被子都會劇痛無比，日常社交大受影響。「有時走路會痛到站不住，想屈膝時更不方便，痛起來只能硬忍。」起初他對新技術也有顧慮，但經其姐姐的經驗分享，以及由李醫生作詳細評估與講解，得知進行「機械臂輔助髖關節置換手術」後能重拾心愛的乒乓球運動，便決定一試 。

對於術後的康復度，陳先生表示滿意，並會推介予身邊有需要的親朋好友。

陳先生的手術分兩次進行，術後的康復進度皆極快。於術後第三天已可下床自行上廁所，第五天便可出院。其後他接受十多星期的物理治療，康復進展順利。現時，陳先生不僅走路不再疼痛、能連續步行大半小時，雖然靈活度未如從前，但已可以每天打乒乓球、做晨運、耍太極，也重獲雙腿的平衡感與自然度。「以前痛到不行，現在不痛已經很開心。」機械臂手術讓陳先生重燃希望、能舒適地享受人生，親身見證成效後，他表示已將此技術推介給親家，並鼓勵身邊有同樣關節困擾的朋友正向面對，考慮接受機械臂輔助髖關節置換手術改善生活質素。

兩代技術親身實測 黃先生：機械臂「無痛消腫」效果佳

膝關節退化多年的好動一族黃先生，其左右膝蓋分別見證了兩代骨科手術的演進 —— 左膝於八年前接受了傳統導航置換手術，右膝則在一個月前採用了最新的機械臂輔助置換技術。作為少數親身體驗過兩套系統的患者，黃先生對「術後即時感受」的分別有深刻體會。

「當時發現有1/3的大腿出現嚴重瘀黑，嚇得我立即就醫，得知原來是康復過程，瘀青大約需兩、三星期才散去。但這次右膝做機械臂手術，術後完全沒有出現任何瘀青，消腫速度亦明顯加快。」除此以外，在關節靈活度與平衡感上，以前左膝術後需要扶著做物理治療長達兩個月才能走得好；而這次右膝在術後僅兩星期，屈膝角度已輕鬆超越90度，甚至於上星期已能放下拐杖獨立行走。

熱愛運動與旅行的黃先生表示，使用機械臂置換技術比起傳統導航置換手術的復原度更快更理想。

李醫生解釋，這是因為機械臂手術能精準縮小組織暴露範圍，並完美保留後十字韌帶，大幅減低關節後方的創傷，亦有助術後康復的速度。黃先生坦言：「雖然機械臂手術費用較高，但效果更好。術後日常生活已逐步回復正常，痛楚亦大大減輕。希望保持活躍生活的人士，若有膝關節問題，機械臂技術的確可帶來更好治療體驗。」若能重新選擇，他絕對會將這項復原極快、創傷極低的新技術列為首選，並大力推薦給身邊的病友。