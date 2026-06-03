家事百科｜外出一陣要關冷氣嗎？專家拆解冷氣開關時機與最耗電動作

炎炎夏日長開冷氣，電費可觀！有不少人為了省電費，在出門買飯、倒垃圾或接送小孩時，短暫的離家期間會隨手關掉冷氣。但有冷氣師傅就提醒，這種看似省電的習慣，其實可能更耗電！師傅教大家掌握冷氣最佳開關時機，真正做到省錢又省電。

冷氣慳電︱頻繁開關冷氣成耗電元兇

短暫外出時關冷氣後再開啓，這種做法其實不可取！擁有多年安裝與維修經驗的冷氣師傅「企鵝叔叔」在IG影片中指出，很多人誤以為「勤關冷氣＝省電」，但對變頻冷氣來說，冷氣剛啟動的瞬間，壓縮機需要全力運轉，負荷極大。他形容：「就像你剛起床還沒喝咖啡，被叫去跑步一樣累。」

反覆啟動壓縮機所消耗的電力，遠比讓冷氣維持低速運轉還要高。因此，頻繁開關不僅無法省電，反而會讓壓縮機壽命縮短。

冷氣慳電︱冷氣最佳開關時機

冷氣省電的關鍵在於「減少壓縮機重啟次數」，而非「開開關關」。「企鵝叔叔」給出明確建議：