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家事百科｜外出一陣要關冷氣嗎？專家拆解冷氣開關時機與最耗電動作
健康Tips

家事百科｜外出一陣要關冷氣嗎？專家拆解冷氣開關時機與最耗電動作

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎炎夏日長開冷氣，電費可觀！有不少人為了省電費，在出門買飯、倒垃圾或接送小孩時，短暫的離家期間會隨手關掉冷氣。但有冷氣師傅就提醒，這種看似省電的習慣，其實可能更耗電！師傅教大家掌握冷氣最佳開關時機，真正做到省錢又省電。

 

冷氣慳電︱頻繁開關冷氣成耗電元兇

 

　　短暫外出時關冷氣後再開啓，這種做法其實不可取！擁有多年安裝與維修經驗的冷氣師傅「企鵝叔叔」在IG影片中指出，很多人誤以為「勤關冷氣＝省電」，但對變頻冷氣來說，冷氣剛啟動的瞬間，壓縮機需要全力運轉，負荷極大。他形容：「就像你剛起床還沒喝咖啡，被叫去跑步一樣累。」

 

　　反覆啟動壓縮機所消耗的電力，遠比讓冷氣維持低速運轉還要高。因此，頻繁開關不僅無法省電，反而會讓壓縮機壽命縮短。

 

冷氣慳電︱冷氣最佳開關時機

 

　　冷氣省電的關鍵在於「減少壓縮機重啟次數」，而非「開開關關」。「企鵝叔叔」給出明確建議：

 

  • 出門1小時內（例如：買午餐、接小孩）：建議不要關冷氣。讓冷氣維持低速運轉，比關掉再重開更省電。
  • 出門3小時以上（例如：上班、看電影）：可以安心關閉冷氣。
  • 家中西曬、隔熱差（特殊情況）：如果家中長時間被太陽直曬，室溫容易快速飆升，冷氣重啟時會更辛苦、更耗電。此時短暫外出，建議讓冷氣繼續吹，反而比較省。
Tags:#節能#冷氣#電費#變頻冷氣#壓縮機#家電#家事百科#慳電#冷氣慳電#開關冷氣#耗電#電器
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