預防子宮頸癌丨政府免費HPV疫苗補種計劃年底截止，符合1條件可免費接種

衞生署HPV疫苗女生補種計劃今年底完結，資助2004至2008年出生（現時約18至22歲）香港女生接種兩劑HPV疫苗，費用全免。由於兩劑疫苗要相隔最少5個月接種，如想在計劃期內完成兩劑免費接種，現時是最後機會預約，要立即行動。如錯過了計劃限期，往後就要自費接種。

政府HPV疫苗補種計劃於2024年底展開，為期兩年。計劃分三階段，首兩階段分別為中學及大專院校合資格女生接種，而第三階段涵蓋所有2004至2008女性香港居民。衞生防護中心於計劃網頁建議市民立即行動，為確保能在計劃完結前完成接種，應在6月30日或之前接種第一劑疫苗，並於5個月後接種第二劑。至於免疫力弱人士，可免費接種三劑疫苗。

合資格女生可於樂妍站網頁（www.wws.org.hk/vaccine）或致電2855 1333預約，十分方便。接種地點為樂妍站和指定地區康健中心/地區康健站（見下表）。

婦產科專科醫生陳嘉倫醫生表示，大部分子宮頸癌都由HPV持續感染引起，HPV感染和相關癌症的早期徵狀不明顯，「唔聲唔聲」，到出現徵狀時，可能較難控制。即使單一性伴侶都有機會感染HPV。而接種HPV疫苗是有效預防HPV感染的方法，「現時政府全費資助女生接種，機會難得，合資格女生宜抓緊機會，馬上預約，在計劃完結前完成接種。」

YouTuber曉欣正親身經歷對抗卵巢癌，深明抗癌這條路比想像中辛苦。

婦產科專科醫生陳嘉倫醫生

關注HPV聯盟與梁愷昍婦癌基金會合作推出短片，提醒女生參與計劃。片中的YouTuber曉欣正親身經歷對抗卵巢癌，深明抗癌這條路比想像中辛苦，手術後一段時間，連食飯、走路等基本日常生活都要重新適應，身邊的家人和朋友見到也不好受，「不希望其他女生在不應受限制的年紀，因為癌症而令生活被逼按下暫停掣。子宮頸癌可透過HPV疫苗減低風險，這一步可能改寫你一生。」