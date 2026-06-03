選購貼士｜Driscoll's親解藍莓4大包裝等級，認住這字眼最爆汁質素最好

購買進口水果時，部分消費者注重品牌，另一些則會仔細查閱產地來源。近日，有網民在本港超市選購藍莓期間，發現人氣品牌Driscoll's（怡顆莓）的包裝設計疑似與產地存在關聯，驚訝表示日後要「睇清楚先好買」，引發大批網民熱議。

藍莓包裝暗藏「產地密碼」？

近日有網民在Threads上分享，指購買藍莓時留意到市面上極受歡迎的藍莓品牌 Driscoll's 怡顆莓，其外包裝形狀與水果的實際產地之間或存在著關聯。樓主形容：「原來同一隻牌子嘅藍莓，logo貼紙係一樣，但圓筒係嚟自非洲津巴布韋，四方形盒係嚟自大陸雲南。」同時又提醒消費者：「大家睇清楚先好買」。

帖文發出後即引起網民熱烈討論，不少人表示驚訝，直言「真係唔知，之前仲買咗」。亦有網民對特定產地的農產品表示憂慮，「中國藍莓一年四季都出現就覺得佢哋啲農藥好恐怖」、「嗰次買嗰桶津巴布偉，又酸又甜又腍又正常撈埋一齊 ，都係唔掂，呢排都係少食藍莓」。不過，也有知情網民指出這種「手法已有一段日子」、「呢個牌子有啲貨係非洲，有啲貨係雲南，買嘅時候望清楚就得」。

有網民留意到藍莓品牌 Driscoll's 怡顆莓，其外包裝形狀與水果的實際產地之間或存在著關聯。（Threads圖片）





官方拆解產地之謎

針對網民反映本港市場所售Driscoll's藍莓產地來源不一，官方回應指出，Driscoll's採用全球採購模式，以確保全年均有漿果供應。由於藍莓屬季節性作物，各地產區的收成季節有所不同，因此香港市場的Driscoll's藍莓會按當季產量，從美國、中國、秘魯、澳洲、南非及摩洛哥等多個產區進行採購。所有藍莓的產地來源皆會明確標示於包裝上，並非外界所猜測可憑包裝形狀作區分。

就網民特別關注的中國產地問題，官方強調，不論藍莓產自何地，Driscoll's均在全球嚴格執行「統一的食品安全體系」。整個供應鏈從農場種植至消費者手中，均以嚴格培訓、科學化種植及嚴格品質監控為核心，同時遵守當地法律法規及目標市場的監管要求，確保所有產地的藍莓皆能維持一致的高品質與食品安全標準。

藍莓4大包裝等級 認住1字眼最爆汁高質

除了釐清產地疑慮，官方亦公開了其品牌藍莓的「4個等級」，教導消費者如何根據包裝上的標籤字眼，根據不同的風味與漿果大小分為不同的系列，消費者可以按照自己的喜好和口味選擇心儀的產品來享用：

官方亦公開其品牌藍莓的「4個等級」。（FB圖片）

經典（Standard）。（FB圖片）

銀裝珍寶（Jumbo）。（FB圖片）

金裝珍寶（22mm + Super Jumbo）。（FB圖片）

特級金裝珍寶（24mm + Super Jumbo）。（FB圖片）

1. 經典（Standard）：市面最常見的基礎款，包裝上僅有標準Logo，品質穩定，酸甜適中且價格親民。

2. 銀裝珍寶（Jumbo）：包裝上印有銀色底的「Jumbo」字眼，代表果實比一般常規款更碩大飽滿，味道與香氣更濃郁。

3. 金裝珍寶（22mm+ Super Jumbo）：顯眼標明「22mm+」字樣，體積明顯龐大，口感爽脆多汁且具強烈爆汁感，屬限量生產品。

4. 特級金裝珍寶（24mm+ Super Jumbo）：品牌中最頂級的限量等級，印有「24mm+」標籤並採用長形大盒包裝，收成時經嚴格篩選，甜度與風味皆達極致標準。

同場加映：母子進食「巨型藍莓」後腸胃不適

據《羊城晚報》及《深圳晚報》等內媒報道，近來內地藍莓價格急降，南京一對母子卻因食用「超大藍莓」而雙雙不適。據了解，女事主特意購買了市面流行的「巨型藍莓」給家人補充營養，自己和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微腹瀉而求醫。主治醫生張為民檢查後指出，二人正是因為過量食用超大藍莓，加重了腸胃道負擔。另外，近日有一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，上腹劇痛伴有胃酸倒流、噁心，檢查發現胃底被硬結團塊完全堵住，確診為典型的「胃石症」。

內地藍莓近日大降價，不少人趁便宜大買特買。（網上圖片）

內地藍莓價格大幅下趺，低至9.9元人民幣（約11.35港元）一盒。（微博圖片）

內地超市有售巨型藍莓，大小與眭蛋相若。（網上圖片）

藍莓大小差異接近1倍。（網上圖片）

內地超市有售巨型藍莓。（網上圖片）

巨型藍莓｜醫生拆解食藍莓「傷胃」3大因素

張為民醫生解釋，超大藍莓之所以容易引發腸胃不適，主要有三大原因：

1. 果酸鞣酸濃度高

超大藍莓多因生長周期短或經「催大」處理，果實內果酸、鞣酸濃度偏高，會直接刺激胃黏膜。對於本身有胃炎、胃潰瘍的人，極易誘發胃酸倒流。

2. 纖維粗硬如「微小磨料」

超大藍莓果肉較為疏鬆、纖維粗硬，進入消化道後如同「微小磨料」，會機械性摩擦腸壁，促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。

3. 山梨醇含量高

藍莓天然含有具輕瀉作用的山梨醇。超大藍莓單顆山梨醇含量更高，遠超腸胃代謝閾值，對於腸道敏感人群易引發急性水樣腹瀉。