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痛經問題｜中醫拆解痛經2大原因，針灸散寒化瘀、行氣活血，從根源改善經痛 
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痛經問題｜中醫拆解痛經2大原因，針灸散寒化瘀、行氣活血，從根源改善經痛 

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　那天，Zoe走進診室，臉色有點蒼白。

 

　　「譚博士，我每個月那幾天都好辛苦。」她按著肚子，「每個月一次的折磨，痛到要請假，要吃止痛藥。我一直很注意健康，但這個問題跟隨我好多年。我擔心會不會影響婦科其他問題、影響將來生育。醫院那邊檢查說子宮沒問題，但為甚麼我還是這麼痛？中醫怎樣看這個病？」

 

　　我看著她，也看到她身、心承受的辛苦。

 

　　我答：「中醫看痛經：不通則痛，不榮則痛。

 

　　痛經，中醫有兩句話解釋得很清楚。

 

　　第一句：不通則痛。意思是氣血堵住了，過不去，就會痛。像水管被東西塞住，水壓一來，管子就會脹痛。

 

　　第二句：不榮則痛。意思是氣血不夠，滋養不了子宮，也會痛。像土地乾旱，裂開了，那種痛是虛的、空的痛。

 

　　Zoe你的痛經，屬於哪一種？要從你的痛感來判斷：

 

　　如果是刺痛、血塊多、血塊排出來後痛減輕，那是（不通則痛），氣血堵住了。

 

　　如果是隱隱作痛、按著會舒服一點、經血稀淡，那是（不榮則痛），氣血不夠。」

 

　　Zoe說：「經血有血塊，痛起來像絞痛，血塊出來後好一點。所以我是不通則痛，氣血堵住了，對嗎？」

 

　　我答：「果然是聰明女。」

 

　　Zoe 續問：「為甚麼氣血會堵住？」

 

　　我答：「最常見的原因是：寒。子宮受寒，血液流不動，像冬天河水結冰。冰塊卡在那裏，每個月經血要流出來的時候，被冰塊擋住，就會劇烈絞痛。」

 

　　Zoe ：「針灸可以怎麼幫忙？」

 

　　我答：「把寒氣趕走，讓氣血流動，同時提升氣血和臟腑功能。

 

　　針對痛經，我會用以下穴位，在經前和經期分別處理：

 

一：溫經散寒——融化那塊冰。

 

　　選關元、歸來、命門、腎俞等穴。

 

　　關元是元氣所在，針刺和艾灸這裏最能溫暖子宮。歸來是子宮的鄰居，名字已經告訴你，它能讓老朋友回來得舒適、舒暢。命門和腎俞補腎陽，腎陽是身體的火，火夠旺，子宮的冰自然融化。

 

　　這組穴位像在子宮旁邊生一盆火，把寒氣慢慢融化。

 

二：行氣活血——疏通河道。

 

　　選合谷、太衝、血海、三陰交等穴。

 

　　合谷配太衝是四關穴，是全身氣機的總開關。打開它，瘀堵的地方就能疏通。血海是血的海洋，能活血化瘀。三陰交是婦科第一穴，調節子宮氣血最重要。

 

　　這組穴位像派清淤工人去疏通河道，把卡住的瘀血清走，同時可以通經活絡，調節臟腑功能。

 

三：止痛安神——緩急止痛。

 

　　選地機、次髎、內關、神門等穴。

 

　　地機是脾經的郄穴，是止痛的特效穴，對痛經尤其有效。次髎是我個人處理婦科痛症的臨床經驗穴。內關和神門安定心神，緩解痛經帶來的焦慮和不適。」

 

　　Zoe問我：「止痛藥和針灸有甚麼不同？」

 

　　我答：「止痛藥像關掉火災警報器，讓你感覺不到痛，但火還在燒。針灸是去滅火——把寒氣趕走、把瘀血化開、讓氣血重新流動，臟腑功能重新調整。當火滅了，警報器自然不會響。

 

　　針灸的另一個好處是，它不是等痛了才處理。在經前七天開始針，可以預防痛經發生。很多病人針了三個周期後，月經來的時候只剩下輕微的脹感，甚至完全沒感覺。」

 

　　Zoe 問：「譚博士，有沒有一些日常保健心得可以分享？」

 

　　我答：「有。

 

一、戒掉「生冷」。

 

　　不只經期要戒，平時也要少吃冰、少喝凍飲。子宮的寒氣是累積出來的。今天一杯凍奶茶，明天一球雪糕，子宮的陽氣就被澆熄了。

 

二、經前一周喝薑棗茶。

 

　　生薑三片、紅棗五顆（去核），加水煮十分鐘，每天一杯。生薑溫經散寒，紅棗補氣養血。從經前七天喝到經致便停。

 

註：由於體質差異，建議服用茶療前先諮詢註冊中醫。

 

　　真正的療癒，是每個月不再害怕那幾天。」

 

　　Zoe進行針灸時睡著了，治療後，人也變得舒適了、輕鬆了。

 

　　Zoe 問：「譚博士，我真的可以不再痛嗎？」

 

　　我看著她說：「可以。只是需要少少時間，也需要你改變習慣。痛經不是一天造成的，是長期的寒和瘀累積的結果。針灸幫你融化冰、疏通河道，調理氣血與臟腑功能，生活習慣幫你不再製造新的冰和瘀。」

 

　　「很多病人調理三個周期後，痛經就明顯減輕，甚至有些病友完全不再痛。那個時候，每個月的這幾天，不再是折磨，而只是身體的一個普通日子。」

 

　　Zoe點點頭，把手從肚子上放下來，輕鬆地步出診所。

 

　　痛經不是女人的宿命。只要找對方法，從根源處理寒和瘀，同時把氣血和臟腑功能調理好，那些曾經疼痛的日子，從此離你而去。

 

Tags:#中醫#針灸#穴位#痛經#經痛#不通則痛#不榮則痛#寒#瘀#氣血#化瘀#溫經散寒#行氣活血#止痛安神#薑棗茶#戒生冷
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