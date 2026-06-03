腸道健康｜常常便秘、肚脹、排便困難？網絡爆紅「通便瑜伽」配合「腸道保鏢」，輕鬆告別便秘煩惱

現代人生活節奏急促、飲食缺乏纖維，加上久坐，腸道蠕動漸漸變得遲緩。當食物殘渣在腸道停留過久，水分被過度吸收，便會形成排便困難。你最近也有遇到這個困擾嗎？每當便秘來襲，到底該怎麼辦？

常見的便秘症狀有哪些？

便秘不僅僅是「無法排便」，醫學上如果排便次數每周少於3次，以及排便時間超過5分鐘，且情況持續超過3個月，即屬於慢性便秘。這類腸道敏感症狀會嚴重影響生活品質，以下是一些較為常見的症狀：

● 排便費力與乾硬：糞便質地堅硬、呈顆粒狀（如羊咩屎），排便時需要過度用力，甚至引發肛裂或痔瘡出血。

● 排便感排不盡：即使成功排便，依然感覺直腸內有殘餘糞便，有種「排不乾淨」的沉重感。

● 腹脹與腹痛：糞便與氣體長期囤積於腸道內，引發嚴重的下腹脹氣、痙攣性疼痛，甚至影響食慾。

● 皮膚及情緒受影響：腸道毒素無法及時排出，可能導致皮膚暗沉、頻發暗瘡、口臭，並伴隨精神疲憊與焦慮情緒。

Threads瘋傳！「20秒通便瑜伽」短片爆紅

近日在社交平台Threads上有一段「20秒通便瑜伽」短片引來網民瘋狂轉發。這段短片原為一位台灣美容師製作，當中示範了7個簡單動作，即有效改善腸道蠕動：

1. 雙腿呈八字打開

2. 上半身逆時針旋轉10次

3. 左右搖晃10次

4. 上下移動10次

5. 擠壓腹部10次

6. 當感受到腸胃有所感覺時，上半身繼續向下趴

7. 雙手捉緊小腿至腳踝位置，短時間內即有強烈便意

腸道保鏢與便秘救星：益生菌

瑜伽雖然能即時舒緩腹脹，若想徹底改善腸道敏感與慢性便秘，從內在調整腸道微生態才是治本的關鍵。而在眾多通便食物與膳食纖維之中，「益生菌（Probiotics）」被公認為維護腸道秩序的關鍵守護者。人體腸道內存活著數以萬億計的細菌，當壞菌數量壓倒好菌，腸道蠕動就會減慢，引發便秘或腹瀉。食用益生菌的主要功效包括：

1. 促進腸道蠕動，改善排便與脹氣

益生菌在腸道內代謝會產生乳酸及醋酸，降低腸道pH值，從而刺激腸壁肌肉自然蠕動，加速糞便排出，同時能抑制壞菌，舒緩肚脹、腹痛與消化不良。

2. 平衡免疫系統，增強抵抗力

人體約有70%的免疫細胞集中在腸道！益生菌幫助免疫系統築起身體的第一道防線，維持腸道菌群平衡，幫助抵抗外來病菌侵襲，減少生病機會。

3. 舒緩過敏體質（濕敏、鼻敏）

對於有皮膚痕癢、濕敏困擾的兒童或成人，長期補充特定益生菌，能舒緩都市人常見的腸道敏感及有助穩定皮膚狀況。

4. 維護女性私密處健康

女性私密處與腸道一樣，需要菌叢平衡。補充針對性的益生菌（如乳酸桿菌）能改變私密處的酸鹼值，抑制念珠菌等壞菌滋生，減少痕癢、異味與反覆感染的困擾。

5. 輔助體重管理與代謝

最新研究發現，肥胖者的腸道菌叢與瘦的人截然不同。部分益生菌能減少脂肪吸收、促進代謝，是減肥的好幫手。

健康腸道，由每日調理開始

便秘與腸道不適是身體發出的溫馨提示，提醒我們是時候關注飲食與作息了。要徹底擺脫便秘帶來的困擾，除了嘗試風靡網絡的「通便瑜伽」、多喝水及攝取充足的膳食纖維外，建立良好的生活習慣，再配合補充適當的益生菌，都可以為腸道帶來巨大的長遠裨益！想知更多挑選優質益生菌的貼士？可參閱【益生菌教室】了解更多。