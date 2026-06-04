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名人離世｜鍾景輝逝世享壽89歲，最後身影曝光坐輪椅遊西貢，10年前患大腸癌
健康Tips

名人離世｜鍾景輝逝世享壽89歲，最後身影曝光坐輪椅遊西貢，10年前患大腸癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　人稱「King Sir」的香港戲劇大師鍾景輝，昨日（3日）早上於家中在睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒鍾至權今日沉痛證實死訊。他表示，伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，感謝各界一直以來對King Sir的關心與陪伴。目前家屬正著手處理身後事，後續將會公布喪禮及追思會的相關安排。噩耗消息一出，讓不少圈中後輩及觀眾感到哀痛及惋惜。

 

鍾景輝逝世｜2016年確診大腸癌 拍畢《牛下女高音》淡出幕前

 

　　鍾景輝自2016年證實患上大腸癌，當時發現為第一期，在接受微創手術後順利康復，過程毋須進行化療或電療。病癒後，熱愛演藝工作的他曾短暫復出，並於2018年接拍無綫劇集《牛下女高音》。該劇於2019年播映後，他便正式淡出幕前，專心休養，鮮少公開露面，該劇亦成為其影視生涯的告別作。

 

鍾景輝逝世｜晚年深居簡出 去年坐輪椅身形消瘦

 

　　淡出幕前的鍾景輝生活極為低調，外界主要從其演藝界好友探望時的點滴了解其近況。2024年農曆新年期間，舞台劇演員梁祖堯曾率領一眾學生登門拜年，當時留著一頭銀白頭髮的King Sir雖然需要依靠拐杖攙扶，但依然面色紅潤、精神抖擻地向徒弟們派發利是。

 

　　然而，到了去年3月，鍾景輝的身體狀況已大不如前。前藝人余俊峰曾帶他到西貢外遊，當時身處西貢碼頭的King Sir因行動不便，全程需要坐輪椅代步，其身形亦比以往明顯消瘦，不如從前般豐腴，面容亦顯得憔悴。不過，當時他精神狀態依然不俗，在輪椅上望海時，仍流露出昔日儒雅溫和的氣質。而這組在西貢看海的照片，亦成為他最後一次在戶外公開露面的珍貴紀錄。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝在圈內人緣甚廣。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝在圈內人緣甚廣。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝去年坐輪椅身形消瘦。（IG@johnsonjunyu）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝去年坐輪椅身形消瘦。（IG@johnsonjunyu）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝去年坐輪椅身形消瘦。（IG@johnsonjunyu）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝去年坐輪椅身形消瘦。（IG@johnsonjunyu）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

前港台DJ夏妙然亦曾在去年3月23日，即鍾景輝88歲生日當天，前往探望並為他慶祝生日。（FB圖片）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

前港台DJ夏妙然亦曾在去年3月23日，即鍾景輝88歲生日當天，前往探望並為他慶祝生日。（FB圖片）

 

鍾景輝逝世｜88歲生日疑似在護老院度過

 

　　前港台DJ夏妙然亦曾在去年3月23日，即鍾景輝88歲生日當天，前往探望並為他慶祝生日。從夏妙然發布的慶生短片及合照背景可見，環境疑似為護老院或療養院舍的內部。當時為保護鍾景輝的私隱，夏妙然貼心地用表情符號（Emoji）遮蓋了其面容，但片中依然能清晰聽到他極具標誌性的招牌笑聲，當眾人為他唱生日歌時，他亦禮貌地笑著說「多謝」。

 

　　夏妙然當時表示，那是她自2019年11月後，相隔四年多再次與鍾景輝重逢。她透露鍾景輝當時依然思路清晰，前幾天倪秉郎前往拜訪時，鍾景輝一見到倪秉郎，便毫不遲疑地讚美他2018年合作讀劇時「表現得很好」，被問到生日是幾號時，也能馬上記得是「3月23日」。

 

鍾景輝逝世｜鍾景輝姪兒沉痛證實死訊

 

　　鍾景輝姪兒鍾至權今日發布訃聞，公布鍾景輝於今日清晨在睡夢中安詳離世。

 

　　其姪兒發文如下：

 

　　各位 King Sir 的學生及好友：

 

　　我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

 

　　伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

 

　　目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。

 

　　請大家節哀順變。

 

　　家屬 鍾至權 敬上

 

　　King Sir一生未有子女，晚年將畢生心血奉獻給戲劇。他曾說：

 

　　我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

 

鍾景輝逝世｜一生奉獻戲劇 桃李滿天下

 

　　鍾景輝一家為泰國華僑，原籍廣東台山，其後一家人由上海回流香港，他出身小康之家，爸爸當會計師。就讀香港培正中學的他，於中二時開始踏上舞台，參演學校的話劇，自此便愛上戲劇。

 

　　鍾景輝曾任香港演藝學院戲劇學院創院院長，並創立香港戲劇協會。在任期間，他作育英才無數，桃李滿天下，香港演藝圈中不少中堅力量均曾受其教導。King Sir也是TVB藝員訓練班的開山祖師，當年他極具慧眼，破格取錄不被看好的周潤發，成就了日後的「發哥」與一代影帝傳奇。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大，當年獨具慧眼發掘周潤發（紅圈為兩人）。（網上圖片）

 

　　他一生獲獎無數，包括香港戲劇協會「十年傑出成就獎」、香港藝術發展局「戲劇成就獎」、2002年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章，以及在2006年獲TVB頒發「萬千光輝演藝大獎」，肯定其在演藝界的崇高地位。

 

鍾景輝逝世｜獨特旁白成經典 幕前演出深入民心

 

　　對普羅大眾而言，King Sir最為人熟悉的，莫過於他為亞洲電視節目《尋找他鄉的故事》所擔任的旁白。他那字正腔圓、沉穩有力的獨特聲線，與節目中遊子漂泊的主題渾然天成，成為幾代香港人的集體回憶。

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大，獨具慧眼發掘周潤發。（網上圖片）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇和電影，忠奸角色同樣勝任。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇和電影，忠奸角色同樣勝任。（TVB劇照）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大，獨具慧眼發掘周潤發。（網上圖片）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝在戲劇界深受演員敬重。（資料圖片）

 

鍾景輝逝世｜King Sir最後身影曝光　西貢外遊消瘦坐輪椅　10年前患大腸癌淡出幕前

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

 

　　鍾景輝也參演了大量無綫電視劇集，無論是《甜孫爺爺》中的慈祥長輩、《有營煮婦》的開明父親，還是《律政強人》中深謀遠慮的資深律師，其精湛演技均深入民心，代表作還包括《高朋滿座》、《鐵馬尋橋》、《使徒行者》及《牛下女高音》等。

 

大腸癌｜大腸癌7大症狀

 

　　台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

 

大腸癌7大症狀

 

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

 

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

 

5大方法預防大腸癌

 

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

 

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

 

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