名人離世｜King Sir鍾景輝逝世，一生未婚無兒無女，中學靚仔爆肌舊照曝光

香港戲劇大師、人稱「King Sir」的鍾景輝今日（3日）傳出離世消息，終年89歲。其姪兒發訃聞，公佈鍾景輝於今日清晨在睡夢中安詳離世。King Sir一生未婚無兒無女，中學靚仔舊照曝光陽光爆肌迷倒萬千少女。

其姪兒發文如下：

各位 King Sir 的學生及好友：

我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。

請大家節哀順變。

家屬 鍾至權 敬上

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜King Sir 中學時期靚仔舊照曝光

King Sir一生致力投身演藝及戲劇界，地位舉足輕重。近年他已淡出幕前，過著低調的退休生活。回顧兩年前他87歲生日時，大批網民在Facebook上留言祝賀，並熱烈討論King Sir昔日的幕前精彩演出。

當時有網民貼出King Sir中學時期參加學校運動隊時的珍貴舊照。相中的King Sir正值青春年華，五官俊朗、笑容燦爛，散發陽光男孩的氣息。身穿校社背心的他更露出一雙線條分明的「麒麟臂」，無論顏值與身形都足以迷倒萬千少女。

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）

King Sir 中學時期舊照曝光。（FB圖片）

King Sir 中學時期舊照曝光。（FB圖片）

King Sir 中學時期舊照曝光。（FB圖片）

King Sir 中學時期舊照曝光。（FB圖片）

陽光爆肌迷倒萬千少女。（FB圖片）

King Sir 一生未有子女，唯一曾與蘇杏璇傳緋聞。（影片截圖）

King Sir 一生未有子女，唯一曾與蘇杏璇傳緋聞。（影片截圖）

鍾景輝逝世｜一生未有子女 曾與蘇杏璇傳緋聞

而King Sir生前感情生活低調，鮮少出現緋聞。2009年，陳志雲與鍾景輝一同出席《志雲飯局》活動，期間陳志雲透露，1977年King Sir曾與蘇杏璇傳過緋聞。陳志雲更直接問King Si是否曾有人對他投懷送抱，他則笑言：「冇冇冇！」當被問到與蘇杏璇的緋聞時，他再次笑著否認，並讚揚璇姐是一位「Character actor（性格演員）」。

King Sir一生未有子女，晚年將畢生心血奉獻給戲劇。他曾說：

我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。

鍾景輝逝世｜2016年確診腸癌 2019年淡出幕前休養

2016年，King Sir在定期身體檢查中發現患上大腸癌第一期，即時接受微創手術，康復後仍敬業樂業，2018年參與拍攝劇集《牛下女高音》。該劇於2019年播出時，他因體力問題缺席宣傳，此後未有再公開露面，淡出幕前專心休養。

在淡出的這些年裏，其圈中好友及學生不時前往探望，包括梁祖堯、劉錫賢、湯駿業等人，不時在社交平台分享King Sir的近況。儘管身形日漸消瘦，需以輪椅代步，但他精神尚可，臉上仍掛著慈祥的笑容。

King Sir大腸癌手術康復後，於2018年參與拍攝劇集《牛下女高音》。

鍾景輝逝世｜鍾景輝在圈內人緣甚廣。（IG：@pumpkinjojoinstagram ）

鍾景輝逝世｜鍾景輝在圈內人緣甚廣。（IG：@pumpkinjojoinstagram ）

鍾景輝逝世｜鍾景輝在圈內人緣甚廣。（IG：@pumpkinjojoinstagram ）

鍾景輝逝世｜鍾景輝確診腸癌後淡出幕前。（網上圖片 ）

鍾景輝逝世｜鍾景輝確診腸癌後淡出幕前。（網上圖片 ）

鍾景輝逝世｜一生奉獻戲劇 桃李滿天下

鍾景輝一家為泰國華僑，原籍廣東台山，其後一家人由上海回流香港，他出身小康之家，爸爸當會計師。就讀香港培正中學的他，於中二時開始踏上舞台，參演學校的話劇，自此便愛上戲劇。

鍾景輝曾任香港演藝學院戲劇學院創院院長，並創立香港戲劇協會。在任期間，他作育英才無數，桃李滿天下，香港演藝圈中不少中堅力量均曾受其教導。King Sir也是TVB藝員訓練班的開山祖師，當年他極具慧眼，破格取錄不被看好的周潤發，成就了日後的「發哥」與一代影帝傳奇。

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大，當年獨具慧眼發掘周潤發（紅圈為兩人）。（網上圖片）

他一生獲獎無數，包括香港戲劇協會「十年傑出成就獎」、香港藝術發展局「戲劇成就獎」、2002年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章，以及在2006年獲TVB頒發「萬千光輝演藝大獎」，肯定其在演藝界的崇高地位。

鍾景輝逝世｜獨特旁白成經典 幕前演出深入民心

對普羅大眾而言，King Sir最為人熟悉的，莫過於他為亞洲電視節目《尋找他鄉的故事》所擔任的旁白。他那字正腔圓、沉穩有力的獨特聲線，與節目中遊子漂泊的主題渾然天成，成為幾代香港人的集體回憶。

他也參演了大量無綫電視劇集，無論是《甜孫爺爺》中的慈祥長輩、《有營煮婦》的開明父親，還是《律政強人》中深謀遠慮的資深律師，其精湛演技均深入民心，代表作還包括《高朋滿座》、《鐵馬尋橋》、《使徒行者》及《牛下女高音》等。

鍾景輝逝世｜鍾景輝在戲劇界深受演員敬重。（資料圖片）

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇和電影，忠奸角色同樣勝任。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝曾參演多套TVB連續劇和電影，忠奸角色同樣勝任。（TVB劇照）

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）

鍾景輝逝世｜鍾景輝對戲劇界貢獻甚大。（網上圖片）