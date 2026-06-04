性病危機｜21歲渣男疑隱瞞生性病 致多名女生受感染，醫生：HPV病毒增患癌風險

TVB節目《東張西望》連日來報道一宗引發全港熱議的「播毒渣男」事件。一名年僅21歲、自稱是籃球教練的「H先生」，被多名女子指控懷疑在隱瞞患有性病的情況下，與不同女性發生不安全性行為，導致多人受感染。三名受害人陳小姐、劉小姐及黃小姐聯手向《東張西望》舉報其行徑。

東張西望播毒男｜對質初期滿口大話 終親口承認帶有HPV病毒

6月2日播出的節目中，三名受害人與製作組聯手設局，成功將H先生約出，並當場正面對質。H先生早前被三名女士指控，指他利用交友平台及工作便利到處結識年輕女性。他與多名女子發展親密關係期間，均向對方聲稱彼此是「一對一」的關係。然而，他實際上同時與多名女子維持親密關係，且在性行為過程中未有採取任何安全措施，散播高危HPV等性病。一度失去蹤影的H先生最終被引出來，當街面對《東張西望》主持人甘詠寧及三位苦主的質問。

對質初期，H先生本以為是赴「情侶裝之約」，驚見攝製隊及三名苦主後顯得不知所措，多次以「會與律師溝通」作為推搪。當主持人追問他是否做過全面性病測試時，他曾理直氣壯地堅稱自己做過檢測，無論私家或公家報告均顯示「完全沒有感染」。

然而，經主持人及苦主再三嚴厲追問「到底有沒有HPV」後，H先生神情開始閃爍，最終鬆口承認自己體內「有中」HPV病毒。當被問到為何明知染病仍要瘋狂約會、欺騙新相識的女生時，他無法解釋，啞口無言。

東張西望播毒男｜苦主激動控訴治療痛苦 H先生拒道歉

H先生親口承認染病後，三名苦主的情緒徹底被點燃。有人當場憶述因感染性病而要接受治療的痛苦經歷，崩潰控訴：「點解我驗完知道中咗之後，你仲搵其他女仔搞嘢呀」、「我抽組織下面流幾多血呀」、「你知唔知抽組織幾痛呀」、「食嗰隻藥係好噁心，嗰陣我日日嘔」。

東張西望播毒男｜藉詞遁入健身室 事後一直「潛水」

眼見在街上被圍剿無法離開，H先生轉身走入他「原本赴約」的健身室企圖避開鏡頭。不過，由於三名苦主同樣是該健身室會員，眾人尾隨入內後繼續對質。H先生再以「拖字訣」應對，辯稱事情已過去兩個多月，自己已忘記細節，需要時間整理。他離開前曾向主持人留下聯絡電話，聲稱願意日後再接受訪問交代詳情。不過據節目組透露，直至該集節目截稿為止，H先生一直未有再作任何回覆及現身。

面對三女的指控，H先生起初不承認有性病，未有正面回應。整個對質過程中，他不但沒有正眼看過三名受害人，接受主持人訪問時更露出冷笑。即使其後親口承認患有性病，他全程未有表現出任何悔意，亦沒有向三名被他傳染的女子道歉。面對種種指責及眼淚，H先生僅以一句「無可奉告」試圖推卸責任。

三名苦主痛斥H先生完全忽視對她們造成的傷害，指他帶著病毒，每日卻依然活得開心，不斷在網上物色新對象「播毒」，直指他泯滅人性。同時寄望透過今次挺身而出，提醒全港女性提防此人，以及不要忽視感染性病的風險。

東張西望播毒男｜醫生拆解HPV型號差異：不排除各自經其他性伴侶感染

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在節目中指出，HPV病毒輕則引致俗稱「椰菜花」的濕疣，重則可演變成癌前病變，其中型號11和16具高致癌風險。

對於幾位受害人感染HPV型號存在不同的情況，曾醫生提出兩個合理的可能性：

● 第一個可能性：幾位女性各自透過其他性伴侶，感染了這些HPV病毒。

● 第二個可能性：該男性雖然帶有病毒，但部分女性憑藉自身的免疫系統成功清除了該病毒，因而呈現不同結果。

此外，部分性病病原體例如衣原體或支原體，約有10%至20%人士在感染一段時間後會自我痊癒，變成「無症狀帶菌者」而不自知，因此臨床上很難單憑一張化驗報告斷定誰才是源頭。同時，由於H先生提交的是一份尿液化驗報告，專家指出男性檢測此類病毒若只採用驗尿而非試紙方式，精準度會大打折扣，極容易出現「假陰性」結果。

同場加映｜「椰菜花」常見病徵

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

「椰菜花」的常見徵狀

● 男性患者：陰莖 、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

● 女性患者：外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺；當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源：衛生防護中心

性病危機｜4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

4招預防感染椰菜花

1. 安全性行為，減低傳染的風險

2. 與一名非感染的伴侶保持單一的性關係

3. 正確使用安全套

4. 在未有性行為前，接種預防HPV的疫苗

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福

胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。