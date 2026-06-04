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Save Lily 事件｜非常父母涉虐待兒童遭拘捕，先後誕3孩大女夭折，高學歷背景曝光
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Save Lily 事件｜非常父母涉虐待兒童遭拘捕，先後誕3孩大女夭折，高學歷背景曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港一對夫婦在瑞典自行分娩誕下女嬰Lily，被當地社福局以Lily健康情況不理想而強制接管。該對夫婦返港後，隨即於社交平台發起「Save Lily」活動，令事件愈滾愈大，更爆出其於香港家中自行分娩的幼子Danny至今仍未領取出世紙。警方昨日以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕這對「非常父母」。他們2人的背景亦隨即被不少網民大起底，男嬰父親更傳曾為1事與弟互毆見血；Lily母則被指曾為中學老師。

 

　　警方昨日以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕43歲姓曾父親及39歲姓關母親，2人目前仍被扣查。據了解，由於曾男與關婦報稱居於荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館，於是當天晚上警方將曾男押至上址搜證。有住客向傳媒表示，昨早8時曾目擊關婦抱住Danny坐在長椅上休息，期間一邊使用手機，又透露他們入住的房間為一間面積約200呎至300呎的開放式套房。

　

Save Lily 事件｜高學歷港爸背景曝光　傳曾為公屋單位分戶與胞弟互毆見血驚動警方鄰居

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Save Lily 事件｜高學歷港爸背景曝光　傳曾為公屋單位分戶與胞弟互毆見血驚動警方鄰居

(有線新聞畫面)

 

曾為1事與弟互毆見血

 

　　另有消息指，曾男未離開香港前，曾任職救生員，家中有3兄弟，他排行第2。他與家人本來居於秀茂坪邨秀樂樓一單位，由於父母離異、母親去世多年，以及大哥早已遷出，單位之後剩下胞弟居住。曾男去年偕關婦回流返港曾遷入單位，與胞弟同住上址。不過，由於生活上不時有磨擦，令兩兄弟時有爭執，數月前，二人曾為公屋分戶問題一事大打出手。鄰居指事件驚動警方到場，曾男兩個月前亦與關婦及Danny搬走。

 

「非常父母」學歷大公開

 

　　聲稱擁有物理治療師資格的曾男表示，他與關小姐沒有婚姻關係，早於10多年前相識並發展至親密夥伴關係，其後曾先生2016年到芬蘭一所大學進修，關小姐陪同到當地。

 

　　網民起底發現，關小姐為語文教育榮譽學士課程畢業生，在學期間獲頒「恒生銀行社會服務獎學金」。她曾遠赴英國約克大學（University of York）修讀一年課程，主修語言，副修教育。她曾受訪分享當地教學經驗，並與另外三名教院同學設立社會學會，希望將社會議題帶入校園討論。

 

Save Lily 事件｜高學歷港爸背景曝光　傳曾為公屋單位分戶與胞弟互毆見血驚動警方鄰居

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警方在長沙灣尋獲該名男嬰Danny，以及聲稱是其父母的一對夫婦，並以「疏忽照顧兒童罪」將兩人拘捕。（FB圖片）

 

Save Lily 事件｜高學歷港爸背景曝光　傳曾為公屋單位分戶與胞弟互毆見血驚動警方鄰居

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夫婦控訴瑞典政府搶走4歲次女Lily。（FB圖片）

Save Lily 事件｜高學歷港爸背景曝光　傳曾為公屋單位分戶與胞弟互毆見血驚動警方鄰居

芬蘭當局發出通緝令，最終獲撤銷控罪。（FB圖片）
 

Save Lily 事件｜港爸強調1情況下才肯交DNA

 

　　由於曾男關婦拒絕檢測，Danny至今仍無法領取香港出世紙，淪為無身份證明文件的「黑戶」。曾先生與入境處就驗血需求持續周旋，他同時改口表示拒絕DNA測試並非基於宗教原因，但拒絕透露二人所信奉的宗教。

 

　　曾男日前接受當商台節目訪問時，曾被主持人多次追問，若DNA測試是獲發出世紙的唯一方法，會否遵從時，曾先生直指：「呢個假設係錯。」他表明：「如果我進行完司法覆核，終審法院判定我一定要交，我就會交。」否則不會配合。

 

　　對於在家分娩的風險，曾先生則認為：「醫院分娩都有一定風險嘅，會有醫療失誤。」 並強調事前二人事前有進行身體檢查、量度生命表徵、消毒特別用具及急救用品。當網民質疑2個月大的Danny膚色偏黑時，關小姐更語出驚人解釋是「每日帶初生BB去泳池玩水」，並非黃疸，照顧常識遭強烈質疑。

 

同場加映: Save Lily 事件｜控訴瑞典政府搶走4歲次女Lily

 

　　二人於2019年在芬蘭生活期間，於當地居所自行分娩誕下長女，惟長女出生後僅一個月便不幸夭折。芬蘭執法當局隨即介入調查，隨後正式控告二人涉嫌疏忽照顧及過失殺人。期間二人未有配合出庭，被芬蘭當局發出通緝令，最終獲撤銷控罪。

 

　　二人其後輾轉避至瑞典，關小姐再度懷孕，並再次於當地自行分娩誕下女嬰Lily，但一直未有為其辦理出生登記或進行任何常規醫療申報，當地政府以Lily屬於港人身份為由，拒絕發出世紙。

 

　　2023年底，瑞典社福局經調查後，決定強制帶走當時約2歲的Lily並實施監護。當局報告指，Lily被帶走時身上骯髒、僅穿睡衣，患有嚴重濕疹及牙齒嚴重受損。雖然瑞典警方其後不提出起訴，但當地法庭認為，父母基於宗教信仰拒絕為子女接種疫苗，且帶同兒童四處漂泊躲避監管，未能提供安全及穩定的成長環境，因此裁定維持監護令。曾氏夫婦則反駁當局誇大其詞，堅稱自然分娩與信仰自主並無不妥。

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