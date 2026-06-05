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名人保養｜54歲黎姿飲水去水腫，研究揭這時間飲水3個月瘦4磅
健康Tips

名人保養｜54歲黎姿飲水去水腫，研究揭這時間飲水3個月瘦4磅

健康解「迷」
健康解「迷」

　　很多人認為飲水會導致水腫，所以刻意少喝水。但其實水腫問題的主因並非只是「喝太多水」，而是身體代謝與循環出事，導致體重上升，造成長胖的錯覺。現年54歲黎姿分享去水腫全靠每日飲足8杯水，而國外已經有研究證實飲水有助去水腫和減肥，而每日這個時間點飲水，身體居然可以自動瘦！

 

飲水時機｜缺水反水腫 多喝水排走多餘水分

 

　　現年54歲黎姿曾分享，自己每天至少喝8杯水以上（一杯約200至250ml），起床後第一件事就是先喝一大杯溫水。經過一夜睡眠，身體處於缺水狀態，這時補水能幫助循環啟動、促進代謝，也有助排出多餘水分。她認為，當身體水分不足時，反而更容易囤積水分，導致浮腫、代謝變慢。想消水腫、養出易瘦體質，先把喝水習慣調整好。

 

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

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明星養生｜54歲黎姿親測飲水消腫法　研究揭「黃金飲水時間」　不節食3個月瘦4磅【附4招增加飲水量】

 

　　黎姿也提醒，很多人明明沒吃多卻突然變胖，未必真的是脂肪增加，很可能只是水分滯留造成的虛胖，尤其是長時間久坐、重口味飲食、捱夜、壓力大或生理期前後，都可能讓體內水分代謝變差。

 

飲水時機｜喝水也有黃金時間 睡前3小時不喝水

 

　　黎姿每日飲用8杯水，但入睡前3個小時會堅持不喝水。黎姿解釋，若前一晚飲用太多水，隔日身體的確會出現水腫情況，影響上鏡狀態。因此，她通常在晚上8、9點之後便不再飲水，以確保隔日能以最佳狀態示人。她會把大部分飲水量安排在早上，到了晚上就逐漸減少，睡前3到4小時盡量不再喝水。這樣做能降低夜間水分滯留與頻尿機率，也比較不容易隔天醒來臉腫眼腫，同時有助維持睡眠品質。

 

飲水時機｜4招增加飲水量

 

　　很多人不喜歡喝水，其中一個原因之一是覺得水沒有味道。黎姿分享自己增加飲水量的貼士，建議可以加入檸檬片，讓味道更清爽，也更容易增加飲水量。若真的想增加風味，也可少量加入蜂蜜，但仍要控制分量，避免額外攝取過多糖分。黎姿平時外出工作時，也會隨身帶著水瓶，提醒自己隨時補水；若平常總忙到忘記喝水，也可以用手機設定提醒，每1至2小時補充一次，比一次大量喝水更有效率。

 

飲水時機｜建議一天2000ml飲水分配表

 

　　若以一般成人來說，每天約攝取2000ml水分可作為參考（實際仍依體重、活動量、氣候調整）。建議喝水分配如下：

 

● 起床後 7:00-8:00：400ml（喚醒代謝）

● 上午 9:30-11:30：500ml（提升循環）

● 午餐前後：300ml（增加飽足感）

● 下午 2:00-5:00：500ml（避免疲勞、嘴饞）

● 晚餐前後：200ml

● 睡前3小時後：視乎口渴少量補充即可

 

飲水時機｜研究揭飯前飲水 3個月多瘦4磅

 

　　美國維吉尼亞理工大學一項研究找來48位55至75歲的成人參與，將受試者隨機分成兩組，實驗期間同步進行低熱量飲食控制。其中一組被要求在每天三餐前30分鐘各喝500ml水；另一組則沒有特別規定喝水時間與份量。

 

　　經過12週後發現，飯前喝水組平均減重約7公斤，未安排喝水組則約減5公斤，顯示在控制飲食的前提下，飯前喝水者減重成果更明顯，多瘦了2公斤，減重效率提升了44%。研究團隊推測，原因可能與飯前喝水能增加飽足感、降低正餐進食量有關，也有助減少嘴饞與額外熱量攝取。有時候覺得餓，其實是大腦把「渴」的訊號誤判了。

 

　　研究結果已刊登在《Eat Right》。

 

飲水時機｜飲水5大重點

 

　　日本肝臟名醫提醒大家每天有4個飲水的黃金時間，切忌一次過喝大量水，反而分次喝對身體更好。據日本《PRESIDENT Online》報道，日本肝臟科醫生尾形哲近期指出，脂肪肝已成為現代人常見的健康問題，即使非飲酒者也可能出現此症狀。脂肪肝若未及時改善，可能進一步發展為肝炎、肝硬化甚至肝癌，特別是代謝症候群患者更需提高警覺。

 

1. 全日4個黃金飲水時機

 

　　尾形哲醫生建議，人每日飲水至少1.5升，且分次飲用比起一次大量飲用更有效。他解釋，分次飲水可以促進代謝和減少肝臟脂肪積聚，而每天有4個飲水時機：

 

● 起床後先喝200毫升

● 中午前補充500毫升

● 下午再補500毫升

● 洗澡前後共飲300毫升

 

2. 飲常溫水 少喝冷水

 

　　冷水會抑制胃腸蠕動，阻礙消化吸收，減慢新陳代謝。

 

3. 可以飲無糖氣泡水

 

　　氣泡水可以增加飽足感，進食時飲用可以防止暴飲暴食。惟台灣營養師李婉萍曾在其Facebook專頁發文指出，飲用氣泡水容易導致胃氣和胃部不適，建議患有胃酸倒流、胃灼熱或有腸躁症等胃腸道疾病的人少飲。

 

4. 每次小便後要喝水

 

　　尾形哲醫生提醒，很多人未必會為意小便後需要補水。雖然不立刻喝水不會對身體造成即時影響，但最好當身體排走水分後，建議為身體補點水。

 

5. 運動後避免飲含糖飲料

 

　　運動後不少人會喝含糖運動飲料，以補充能量，但經常飲含糖飲料會增加患脂肪肝風險，故建議飲用無糖飲料為佳。

 

飲水時機｜8個飲水黃金時間

 

　　台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文指出，每人每天至少要補充1,500至2,000cc的水，同時分享8個飲水黃金時間，建議大家只要依照每個時間點內飲夠一杯水，就能確保每日補充足夠水分，維持身體健康。

 

8個飲水黃金時間

 

第1杯：起床

代謝養顏；幫助排便

 

第2杯：09：00

提升專注力

 

第3杯：11：30

增加飽足感；避免過量進食

 

第4杯：13：00

維持代謝；幫助消化

 

第5杯：15：30

減少疲勞；提神醒腦

 

第6杯：17：30

緩解飢餓感；避免暴食

 

第7杯：19：00

有助消化和代謝

 

第8杯：21：00

避免血液濃稠

 

資料來源：高敏敏 營養師

 

 

脂肪肝｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

 

　　日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

 

7招擊退脂肪肝
    

每天刷舌頭    

● 早晚徹底刷牙，每天至少刷一次舌頭    

● 牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎    
    

慢食    

● 每口嚼30次，每餐1500次：控制食量和進食速度    

● 進食太快會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪    
    

喝綠茶    

● 兒茶素能抑制餐後血糖波動，促進脂肪代謝    

● 每日飲用2-3杯效果最佳    
    

食黑朱古力    

● 建議食可可濃度70%以上黑朱古力    

● 含可可多酚改善胰島素阻抗    
    

深蹲+快走    

● 深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒）    

● 快走：每日8，000步，保持挺胸大步、時速5-6公里    
    

戒飲含糖飲料    

● 液態果糖會直接轉化為肝脂肪    

    

減少攝取碳水    

● 不建議完全戒斷    

● 可逐步減少主食量10至20%    

● 配魚肉蛋豆等蛋白質，穩定血糖    

 

資料來源：日本肝臟權威 栗原剛博士    

 

Tags:#減肥#黎姿#水腫#去水腫#健康問題#健康養生#養生#飲水#消腫#黃金飲水時間#瘦身#溫水#補水#健康研究#健康習慣#飲食健康#營養
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