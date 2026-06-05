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名人保養｜陳慧珊56歲生日罕有現身，凍齡保養得宜氣質依然
健康Tips

名人保養｜陳慧珊56歲生日罕有現身，凍齡保養得宜氣質依然

健康解「迷」
健康解「迷」

　　90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），近年淡出幕前，專心相夫教女。其後她轉戰教育界，並於2021年修讀香港大學教育博士學位，轉行成為一位英語資深教育顧問。日前，為慶祝56歲生日，神隱多時的陳慧珊罕有現身粉絲舉行的生日會，其凍齡狀態及及與粉絲的親切互動即引起熱議。

 

陳慧珊56歲生日凍齡狀態驚人

 

　　陳慧珊於5月30日迎來56歲生日，當日一眾忠實粉絲為其舉行生日會，神隱多時的陳慧珊亦罕有現身。影片中可見，陳慧珊當日穿上牛仔外套，配搭豹紋頸巾及白色棒球帽，一身簡約休閒造型，顯得年輕有活力。現場粉絲為她準備了多個造型相似的水果蛋糕，並齊唱生日歌，陳慧珊隨即展露燦爛笑容，其後雙手合十許願及吹蠟燭，場面溫馨動人。

 

　　雖然已年屆56歲，但陳慧珊與昔日變化不大，皮膚依然緊緻，臉上未見明顯的歲月痕跡，凍齡美貌保養得宜，氣質依舊出眾。在另一段影片中，陳慧珊更收到粉絲送上精心準備的禮物——一本用她多年來照片製成的獨特「拉頁相冊」。陳慧珊緩緩拉開相冊時，表現得相當驚喜和感動，她更細心翻閱每一張舊照，重溫多年來的點滴。

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），近年淡出幕前，專心相夫教女。（FB圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），近年淡出幕前，專心相夫教女。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），近年淡出幕前，專心相夫教女。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

90年代TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊（Flora），近年淡出幕前，專心相夫教女。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

為慶祝56歲生日，神隱多時的陳慧珊罕有現身粉絲舉行的生日會。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

為慶祝56歲生日，神隱多時的陳慧珊罕有現身粉絲舉行的生日會。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

為慶祝56歲生日，神隱多時的陳慧珊罕有現身粉絲舉行的生日會。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊更收到粉絲送上精心準備的禮物。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊更收到粉絲送上精心準備的禮物。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊更收到粉絲送上精心準備的禮物。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊更收到粉絲送上精心準備的禮物。（小紅書圖片）

 

秘密再婚轉戰內地教育界

 

　　陳慧珊入行近三十年，憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色，深受觀眾喜愛。她於《萬千星輝賀台慶2002》中，憑《絕世好爸》一劇奪得「本年度我最喜愛的女主角」及「我最喜愛的電視角色」。

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊憑藉《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等多部經典劇集，塑造無數經典的專業人士角色。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

近作只有去年客串的劇集《刑偵12》。（劇照）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

近作只有去年客串的劇集《刑偵12》。（劇照）

 

　　自2006年與年長11歲的經理人鍾家鴻（Mike）再婚後，陳慧珊逐漸淡出幕前，並投身教育界，近作只有去年客串的劇集《刑偵12》。陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。成為母親後，她因自覺不足，決心為女兒重返校園，最終於2021年在香港大學攻讀教育博士學位。

 

　　不過，近年陳慧珊一度傳出退隱消息，她曾接受內地媒體訪問，親自否認退隱傳聞，她還透露除參演電影外，正與丈夫籌備教育節目系列的第三部曲，並強調：「我還是演員。」

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

自2006年與年長11歲的經理人鍾家鴻（Mike）再婚後，陳慧珊逐漸淡出幕前。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

自2006年與年長11歲的經理人鍾家鴻（Mike）再婚後，陳慧珊逐漸淡出幕前。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

成為母親後，她因自覺不足，決心為女兒重返校園，最終於2021年在香港大學攻讀教育博士學位。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

成為母親後，她因自覺不足，決心為女兒重返校園，最終於2021年在香港大學攻讀教育博士學位。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊早於2012年在香港大學修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問。（微博圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

陳慧珊與網民合照。（小紅書圖片）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

她曾接受內地媒體訪問，親自否認退隱傳聞，並強調：「我還是演員。」（影片截圖）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

她曾接受內地媒體訪問，親自否認退隱傳聞，並強調：「我還是演員。」（影片截圖）

 

陳慧珊｜TVB視后陳慧珊神隱多時罕現身凍齡力驚人　秘密再婚轉戰內地教育界

她曾接受內地媒體訪問，親自否認退隱傳聞，並強調：「我還是演員。」（影片截圖

 

Tags:#陳慧珊#健康問題#健康養生#網絡熱話#演員#大學教育#凍齡#博士#TVB視后#保養#再婚#教育顧問
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