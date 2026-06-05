抗老飲食｜40歲營養師保持少女樣，公開凍齡秘密：20年不碰這種食物

美貌會自然隨年月逝去，但飲食得宜的確能夠力保青春童顏！台灣一名40歲美女營養師靠著超過20年超自律飲食，不碰1種食物讓她40歲都毋須醫美，仍能保持如20歲的童顏美貌，更完全看不出已經是兩孩之母！

抗老飲食｜40歲營養師2大飲食習慣 堅持20年不變

台灣營養師呂孟凡日前在其Facebook專頁分享，自己剛過40歲生日，在一場演講中公開真實年齡時，全場聽眾瞬間驚呆，許多人不可置信地追問：「吃得健康真的能維持成這樣？」

她大方透露自己保持少女感的2大飲食習慣：

超過20年不吃油炸物

完全不喝含糖飲料。至於甜點，則是偶爾才碰，而且吃得極少

抗老飲食｜高溫油炸、精緻糖 加速皮膚老化

過往已有不少研究指出，高溫油炸不僅會破壞食物本身的營養，精緻糖更是會引發「糖化反應」。所謂「糖化反應」，是指人體內過多的糖分與蛋白質、脂質結合，產生「糖化終產物」（AGEs）。這些物質會在體內累積，像隱形刺客一樣攻擊膠原蛋白與彈性纖維，導致皮膚失去彈性、加速暗沉蠟黃，甚至引發慢性發炎，讓老化痕跡提早浮現。

抗老飲食｜獲皮膚科醫生認證「不需要醫美」

令人驚訝的是，呂孟凡透露多年來的乾淨飲食，最大收穫是至今連一次音波療程都沒做過，連皮膚科醫生都認證：「你不需要花這個錢！」

抗老飲食｜營養師教3招抗老 全憑天然飲食逆齡20歲

綜合專家建議，想要從飲食延緩老化，可以掌握以下原則：

1. 減少高溫烹調食物

油炸、燒烤、烘焙等溫度過高的烹調方式，會顯著增加AGEs形成。改用蒸、煮、燉等低溫烹調，能大幅減少AGEs攝入。

2. 戒含糖飲料與精緻甜點

手搖飲、蛋糕、餅乾等精緻糖分會導致血糖波動，加速體內糖化反應。營養師劉怡里指出，果糖在人體內吸收速度快，且不經過胰島素代謝，而是通過肝臟代謝儲存，易生成尿酸、脂肪肝。

3. 多吃抗氧化物

新鮮蔬果富含維他命A、C、E等抗氧化物質，有助抑制促衰老物質的形成。建議多攝取番薯、南瓜、芭樂、奇異果、堅果類等食物。

抗老飲食｜大豆異黃酮對更年期女性有益 減少皺紋7.1%

呂孟凡營養師也曾分享關於大豆抗老的研究，一項隨機雙盲對照研究顯示，44位停經後女性每日攝取含有50毫克大豆異黃酮的大豆分離蛋白，24周後平均皺紋嚴重程度降低7.1%。

研究結論指出，補充大豆分離蛋白可能有助於改善停經後女性的皮膚皺紋。這也解釋了為何許多凍齡女星多年來維持每天喝豆漿的習慣，專家指出，豆漿中的大豆異黃酮有助於延緩老化、刺激皮膚新陳代謝和保持潤澤。