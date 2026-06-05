飲食危機｜食西瓜消暑竟致肺水腫險死，醫生揭1類高危人士隨時奪命

炎炎夏日吃西瓜清涼解暑，對於一般人來說是一大享受，但對慢性腎臟病患者而言，可能成為奪命毒藥。台灣一名患腎病的伯伯因中午吃了半顆西瓜，導致肺水腫入ICU搶救。醫生提醒，普通人吃西瓜不會有問題，但腎病病人吃西瓜就要留意分量。

腎臟健康｜半顆西瓜=喝下4600毫升水 腎友排水不及釀肺水腫

台灣腎臟科醫生林軒任在其Facebook專頁分享個案，一名70歲伯伯是慢性腎臟病第五期病人，平時被嚴格要求每日限水1500毫升以內，連湯都不敢喝。沒想到當天中午因天氣炎熱吃了半顆西瓜解暑，傍晚開始氣喘到無法躺平、雙腳嚴重水腫，送院時胸部X光顯示有肺水腫情況，立刻送入ICU搶救。當時他已喘到只能坐在輪椅上、血氧濃度僅剩88%，胸部X光更是一片白霧，確診為嚴重肺水腫。

林軒任指出，一顆西瓜的含水量高達92%，以一顆5公斤的西瓜計算，就等同攝入約4600毫升水分，甚至超過一般成年男性一整天的需水量。對腎臟健康的人來說，多餘水分可透過尿液排出；但對慢性腎臟病第4、5期或規律透析的患者而言，腎臟功能如同「半癱瘓的抽水站」，進來的水排不出去，只能堆積在身體各處，導致下肢水腫、腹水等。若堆積在肺部就會引發「肺水腫」，表現為喘、咳、無法平躺，這也是許多腎友被送進ICU的主因。

腎臟健康｜「鉀離子」恐讓心臟突然停止

除了水分問題，西瓜含「鉀離子」同樣對腎病病人。林軒任解釋，每100公克西瓜約含112毫克鉀，一片正常切的西瓜約150克。若是半顆西瓜吃下肚，鉀攝取量就可能逼近3000毫克。

對於腎臟病患而言，每日鉀攝取建議不宜超過2000毫克。林軒任警告，高血鉀幾乎沒有明顯預兆但可隨時奪命。初期症狀可能僅是手腳發麻、無力，容易被誤認為「中暑」或「太累」。但當血鉀濃度飆破6.5 mEq/L，就會開始出現心律不正，一旦超過7.5 mEq/L，甚至可能在毫無預警下心臟驟停。湖南省第二人民醫院腎內科醫生也指出，約5%-10%的血透患者因排鉀障礙突發高血鉀血症，嚴重時可致猝死。

腎臟健康｜腎友吃西瓜分量上限

林軒任強調，腎友吃西瓜要懂得「分量」與「時機」。他提出以下4項原則：

一天以「1片」為上限：約手掌大小、厚度約一指節（100至150克），且水分需計入當日總攝取量，同時避免同日再攝取其他高鉀水果或湯水飲料。

透析腎友選對時間：建議在「透析後當天」吃一小片；若在非透析日且體重已增加5%以上、有水腫或喘的症狀，則應嚴禁食用。

不要打成果汁：一杯西瓜汁往往濃縮近一斤西瓜的水分與鉀含量，加上沒有咀嚼感，容易一口氣喝完，讓身體來不及反應就已全部吸收。

不要在西瓜上灑鹽提甜：這對血壓與體液控制都是雙重打擊。

腎臟健康｜別把西瓜當水喝 腎友留意

林軒任呼籲，對健康的人來說，西瓜確實有促進水分代謝、改善排尿及消除水腫的效果。但對於慢性腎臟病或心衰竭的患者而言，在吃西瓜、粥等高含水量食物前，應先諮詢醫生，視其病情和排尿量決定食用分量，才不會因為滿足口腹之慾，而使腎臟功能惡化。林軒任更直言，每年夏天都會收治到因吃西瓜送急診的腎友，呼籲大眾千萬別把西瓜當水喝。

腎臟健康｜出現5大症狀 恐已錯失黃金治療時間

據台灣大千綜合醫院在「世界腎臟日」期間在其Facebook專頁發文提醒大眾，腎臟內科醫生陳孟財指出，腎功能異常在早中期幾乎毫無感覺，臨床上僅有1成患者意識到自己腎臟出問題。他指出患上腎病有5大徵兆，簡稱「泡、水、高、貧、倦」：

泡：尿液出現細小且經久不散的泡沫，可能為蛋白尿

水：四肢或臉部出現不明原因水腫

高：血壓異常升高，無預警出現高血壓

貧：不明原因貧血

倦：經常感到莫名疲倦、無力

腎臟健康｜10大高風險族

陳孟財強調，上述症狀一旦出現，病程往往已進入不可逆的末期階段。他列出10大高風險族群應定期進行抽血（檢查腎絲球過濾率）與驗尿（檢查尿液白蛋白）：

糖尿病

高血壓

心血管疾病

蛋白尿

痛風

65歲以上長者

長期服用止痛藥者

有腎臟病家族史

吸煙

代謝症候群患者

陳孟財呼籲，慢性腎臟病雖不可逆，但透過早期篩檢與正確營養介入，患者依然能維持良好體能與高品質生活，提醒大眾勿輕忽腎臟健康。

腎臟健康｜腎友飲食2大原則

許多腎臟病友確診後因擔心增加腎臟負擔而不敢吃肉，結果導致肌肉流失、體力衰退。大千綜合醫院營養師陳怡姍澄清，腎友不是不能吃蛋白質，而是要「吃對、吃得剛剛好」。她推薦「涼拌水晶麵」的食譜，平日餐點亦可以跟從以下2大指標備餐：

高品質蛋白質： 包括魚肉、雞蛋、豆腐、瘦肉等

包括魚肉、雞蛋、豆腐、瘦肉等 低蛋白澱粉：主食可以選擇冬粉、米粉、藕粉、蘿蔔糕或太白粉，這類食材能提供足夠熱量，且蛋白質含量極低，可避免主食蛋白質過度擠佔配菜額度，減少腎臟代謝負擔。

腎衰竭｜腎功能下降5大徵兆

根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡眠時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

腎病先兆丨7類高危群組人士

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師曾在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

體內長期處於高血糖的環境

容易損容肝臟

誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4.腎結石患者

輸尿管堵塞導致尿流排除不暢，導致梗阻性腎病

5.痛風患者

經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣

7.不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩

同場加映｜10大傷腎惡習

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想舒壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。