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健脾胃食物｜都市人胃酸倒流火燒心，首推食木瓜和胃降逆最有效
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健脾胃食物｜都市人胃酸倒流火燒心，首推食木瓜和胃降逆最有效

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　胃酸倒流，用最淺白的話來說，就是本該留在胃裏的食物與胃酸，逆向湧上食道。食道不像胃壁那般耐酸，一旦被侵蝕，那種胸口如火燒的「火燒心」、喉嚨泛酸，甚至半夜被咳醒的感覺，我聽過無數朋友形容為「痛苦不堪」，絕無半點誇張。

 

　　為何都市人普遍深受胃酸倒流困擾？答案離不開「失調」二字。早、午、晚餐不定時，餐盤裏充斥高脂油膩的加工食品，再加上長期壓力令皮質醇居高不下，徹底打亂了胃腸道的正常節律。食道下括約肌該收緊時卻鬆開，胃氣不降反升，倒流便順理成章成為現代文明病。

 

　　要改善胃酸倒流，第一步是避開「地雷食物」。以下四大類「愈吃愈燒心」的食物，我建議受胃酸倒流之苦的朋友敬而遠之：

 

（一）煎炸食物：它們會延緩胃排空，令腹壓增加；

（二）朱古力、蛋糕等甜食：會刺激胃酸過量分泌;

（三）咖啡、濃茶、可樂：咖啡因會令食道括約肌鬆弛；

（四）生冷飲品：削弱胃氣，令逆氣更易上衝。

 

　　那麼，那些食物對胃酸倒流有益？我的首選毫無疑問是木瓜。原因有三：

 

　　(一) 酵素：木瓜所含的木瓜蛋白酶（papain），屬於蛋白質分解酵素，是我眼中最溫和的「拆解高手」。這些木瓜酵素能默默將進食入肚的蛋白質纖維打散，減輕胃的消化負擔。消化負荷輕了，胃排空自然順暢，脹氣減少，胃酸倒流的情況也隨之緩解。

 

　　(二) 賁門：即下食道括約肌，它就像一道閘門，而木瓜的鹼性特質與水溶性纖維能幫助這道閘門關得更緊密，胃酸想竄上食道的頻率便大大降低。

 

　　(三) 中醫角度：胃酸倒流的根本病機在於「脾胃升降失調」，亦即胃氣當降不降，反而挾酸上逆。木瓜入脾、肝二經，能滋養胃陰，同時能「和胃降逆」。

 

　　至於怎樣吃才最有效？請記住三個原則。

 

　　第一，飯後一小時食用半個或一個，讓酵素直接對準正在消化中的蛋白質。

 

　　第二，切勿空腹進食——未熟的青木瓜酵素太強，空腹反而刺激胃壁，若本身已有胃病，更應避免。

 

　　第三，熟木瓜性平，不寒不熱，適合大多數體質；反之青木瓜（生木瓜）性質偏涼，並非人人受得住。因此務必選擇熟透的橙色肉木瓜，這種木瓜性質最平和，對胃最友善。

 

　　總括而言，木瓜不是仙丹，也不可能一夜之間令所有倒流消失。但它是我多年觀察與實踐中，極少數能同時獲得中醫學與現代營養學雙重認證的天然食材。食療從不取代正規治療，但若你願意在生活習慣上踏出一小步——避開地雷，選對時機，吃對食材——那你的脾胃必會對你作出最友善的回應。

 

Tags:#木瓜#脾胃#食療#胃酸倒流#失調#都巿病#和胃降逆#生木瓜#熟木瓜#火燒心
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