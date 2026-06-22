歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
認識身體小摩打（1）｜睡夠很攰、上樓梯氣喘？身體缺少CoQ10是關鍵
健康Tips

認識身體小摩打（1）｜睡夠很攰、上樓梯氣喘？身體缺少CoQ10是關鍵

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　上星期提及粒線體負責我們細胞的能量生產，擔當的角色非常重要。而CoQ10（輔酶 Q10）就是令細胞內粒線體生產能量的關鍵輔酶。若經常感到明明睡夠時數，但醒後不久還是像漏了電一樣；又或上幾級樓梯就已經氣㗾氣喘 ，狀態大不如前，這些不起眼的能量跌Watt，可能都跟粒線體發電不夠力有關，關鍵或許是CoQ10減少了。

 

　　CoQ10 之開始聞名，是它對心臟非常有益。我是每天都必須確保自己攝取足夠的CoQ10的，皆因它是細胞裏的「小摩打」，幫助身體每個細胞——尤其是心臟——有效率地製造能量。它同時也是強效抗氧化劑，能對抗自由基，減慢細胞老化。我開始留意CoQ10，是由我一位登了六的女友人開始 。她家族上至父母、下至兄弟姊妹，都遺傳了心血管病，家族無一倖免——除了她之外！檢測後，醫生告訴她，其心血管非常健康，三條大血管竟無一條有些微的堵塞，全部暢通無阻，連家庭醫生也說，以其歲數以及家族病史，實屬罕見。我馬上問她是如何保養心血管的？她跟我分享，由於早知家族有此遺傳，她特別在意，在三十年前已開始每天服用CoQ10，「當時也不知CoQ10是否有用，現在回想過來，或許真的幫到手。」我聽了她的故事之後，自此不敢少看CoQ10。

 

　　那我們的身體能夠自己製造CoQ10嗎？會的，我們的心、肝、腎這些大器官尤會自己生產。不過，不幸的是，隨著年紀增長，身體的產能就會慢慢下降。四十歲時的CoQ10水平可能只剩二十歲時的一半。而且，有些中年朋友會聽西醫的判斷，服食降膽固醇藥物。但這些降膽固醇西藥裏含有 Statin（他汀類）成分，它會抑制體內CoQ10的生成，可能導致體內CoQ10水平大幅下降（16%至54%）——但藥廠說明書未必會高調地告訴病人這一點。所以，中年之友要注意補充CoQ10 ， 因它直接影響我們的細胞「發電」功能。（下回再續）

Tags:#粒線體#CoQ10#端粒#輔酶 Q10#健康#衰老#能量#保養#壓力#疲倦#心血管健康#膽固醇藥#他汀類
Add a comment ...Add a comment ...
小滿養生｜濕熱天氣易疲倦 寒底熱底祛濕大不同，推薦2款養生湯
更多嘉‧點健康文章
小滿養生｜濕熱天氣易疲倦 寒底熱底祛濕大不同，推薦2款養生湯
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處