認識身體小摩打（1）｜睡夠很攰、上樓梯氣喘？身體缺少CoQ10是關鍵

上星期提及粒線體負責我們細胞的能量生產，擔當的角色非常重要。而CoQ10（輔酶 Q10）就是令細胞內粒線體生產能量的關鍵輔酶。若經常感到明明睡夠時數，但醒後不久還是像漏了電一樣；又或上幾級樓梯就已經氣㗾氣喘 ，狀態大不如前，這些不起眼的能量跌Watt，可能都跟粒線體發電不夠力有關，關鍵或許是CoQ10減少了。

CoQ10 之開始聞名，是它對心臟非常有益。我是每天都必須確保自己攝取足夠的CoQ10的，皆因它是細胞裏的「小摩打」，幫助身體每個細胞——尤其是心臟——有效率地製造能量。它同時也是強效抗氧化劑，能對抗自由基，減慢細胞老化。我開始留意CoQ10，是由我一位登了六的女友人開始 。她家族上至父母、下至兄弟姊妹，都遺傳了心血管病，家族無一倖免——除了她之外！檢測後，醫生告訴她，其心血管非常健康，三條大血管竟無一條有些微的堵塞，全部暢通無阻，連家庭醫生也說，以其歲數以及家族病史，實屬罕見。我馬上問她是如何保養心血管的？她跟我分享，由於早知家族有此遺傳，她特別在意，在三十年前已開始每天服用CoQ10，「當時也不知CoQ10是否有用，現在回想過來，或許真的幫到手。」我聽了她的故事之後，自此不敢少看CoQ10。

那我們的身體能夠自己製造CoQ10嗎？會的，我們的心、肝、腎這些大器官尤會自己生產。不過，不幸的是，隨著年紀增長，身體的產能就會慢慢下降。四十歲時的CoQ10水平可能只剩二十歲時的一半。而且，有些中年朋友會聽西醫的判斷，服食降膽固醇藥物。但這些降膽固醇西藥裏含有 Statin（他汀類）成分，它會抑制體內CoQ10的生成，可能導致體內CoQ10水平大幅下降（16%至54%）——但藥廠說明書未必會高調地告訴病人這一點。所以，中年之友要注意補充CoQ10 ， 因它直接影響我們的細胞「發電」功能。（下回再續）