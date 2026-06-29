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認識身體小摩打（2）｜CoQ10點揀至啱？教你聰明補充3招及服用禁忌
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認識身體小摩打（2）｜CoQ10點揀至啱？教你聰明補充3招及服用禁忌

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　上星期提及生產粒線體的關鍵輔酶CoQ10，會隨著年齡而在體內慢慢減少。那中年之友應該如何保養體內這麼珍貴的養分呢？

 

　　成年人每天的CoQ10攝取量約為30-150mg （有些特殊情況可去到200mg以上，例如服用高劑量 Statin 類降膽固醇藥物後出現嚴重的肌肉疼痛、無力或痙攣——Statin-Induced Myopathy）。食物當中是有CoQ10的。含量最高的是動物內臟，例如豬心、牛心，還有沙甸魚、鯖魚。但，我們或許需要大量進食，才能攝取到足夠的CoQ10。舉個例：假如你想攝取100毫克的CoQ10，那大概要吞下接近一公斤的沙甸魚。老實說，要每天狂吞一公斤的沙甸魚，頗難受的。所以，對於忙碌的都市人，服用補充品也是無可厚非。

 

　　但選購補充品，陷阱處處，一定要學識看清楚。我自己選購CoQ10保健品，有三大方向：

 

　　第一，看「形態」。市面有兩種：氧化型Ubiquinone（泛醌）和還原型Ubiquinol（泛醇）。還原型吸收率較高，尤其適合消化力較弱或年紀較大的朋友。

 

　　第二，看「劑型」。CoQ10是脂溶性的，最好選擇可把油原本裝入的軟膠囊 (capsule)，千萬不要買大片劑（tablet)，很多時候吞下去的片劑，大半都原封不動排出體外。

 

　　第三，看包裝。CoQ10是油狀，油是怕光怕熱的，一遇「光加熱」，就等如「廢」，所以包裝上用上不透明樽或深色玻璃樽瓶會比透明膠樽更穩妥。

 

　　還有一個重要提醒：如果正在服用薄血藥（例如Wafarrin），請先向醫生諮詢，因為CoQ10 或會抵消薄血藥的功效。最後，請記住，任何保健品都不是靈丹妙藥，不會讓人一夜回春。均衡飲食、適量運動、睡得好睡得足，才是永遠的王道。至於那些聲稱「一粒就攪掂」的廣告，聽完就算了吧。

 

Tags:#藥物安全#粒線體#端粒#CoQ10#健康#衰老#能量#保養#壓力#疲倦#輔酶 Q10#營養#薄血藥#保健品
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