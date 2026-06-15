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愈活愈累？拆解逆齡關鍵「粒線體與端粒」，主宰健康與衰老
健康Tips

愈活愈累？拆解逆齡關鍵「粒線體與端粒」，主宰健康與衰老

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　在我們身體深處，有兩個中文名字都帶「粒」字的關鍵角色——「粒線體」與「端粒」。很多人都把它們混淆，其實二者職責各異，卻同樣主宰着我們的健康與衰老。不懂這兩個「粒」，或許我們連保養自己都會走錯方向。

 

　　（一）先說粒線體（Mitochondrion）：我們可以把它想像成細胞的「小型發電機」。我們走路、思考、睡覺做夢，其實全部需要能量，而能量就是由粒線體製造出來的，沒有粒線體持續地發電，我們身體就會跌watt。年輕時粒線體很旺盛，熬夜第二天照樣眼仔碌碌；但隨着年紀增長，粒線體的發電能量隨之減少，所以為甚麼人到中年，就會常常覺得疲憊和氣力大不如前的樣子。

 

　　（二）至於端粒（Telomere）：它是染色體末端的「保護帽」。每次細胞分裂一次，端粒就會變短一截。短到某個程度，細胞就不再分裂，身體便走向衰老。所以端粒的長短，大致反映出我們的「生理時鐘」已經走到那裏。

 

　　換句話說，粒線體決定我們的精力夠不夠，而端粒決定我們老得快不快。現時香港已有一些檢測中心提供粒線體功能/基因檢測和端粒長度檢測和粒線的服務。但未認為自己想做這些檢測的朋友，也可以藉着觀察自己身體狀況，去得知一些頭緒。

 

　　想看看我們「粒線體」的健康狀況，可以自己觀察三件事：

 

　　（一）早上起床的感覺：究竟是感覺叉足電，還醒來仍昏沉？若能覺得「精神抖擻」，代表運作順暢。

 

　　（二）飯後是否睏到不行、呵欠連連？若吃完飯（尤其是澱粉質）很快就瞌睡，那表示粒線體處理血糖的效率欠佳。

 

　　（三）運動時體能追不上：同樣運動，以前毫無難道，現在則很快氣喘、肌肉痠痛或無力，那代表粒線體的「發電」功能下降了。

 

　　至於端粒的健康指標，也可從生活信號間接觀察：

 

　　（一）長期壓力是否超負荷：研究顯示，長期高壓者的端粒明顯較短；經常腦袋停不下來的人，端粒亦可能加速縮短。

 

　　（二）免疫力顯著下降： 容易感冒、容易感染，傷口癒合慢，這說明身體有慢性發炎，而慢性發炎正是端粒的頭號敵人。

 

　　（三）老態：例如四十歲前已大量長白髮、皮膚欠缺彈性、走路比以前慢、記性變差，這也可作為提醒——生理老化速度可能比實際年齡快。

 

　　一句話概括：想知道自己的粒線體好不好，看看自己的「精力」和「飯後反應」；想知道端粒好不好，則要留意自己的「壓力程度」和「免疫力」。

 

　　還有一些簡單的健康指標可以同時反映兩者狀態的。我會建議留意三組數字：

 

　　（一）空腹血糖——反映代謝效率；

 

　　（二）腰圍——反映慢性炎症指標，女士最好少於80厘米，男士少於90厘米；

 

　　（三）主觀活力評分——你每天醒來是否覺得「夠精神」？又或早上醒來覺得精神但很快又馬上疲倦？如果血糖偏高、腰圍增粗、經常疲倦，那說明粒線體和端粒到已響起警號了。

 

　　今期先認識這兩個小粒，下期再探討日常保養它們的方法。

 

Tags:#粒線體#端粒#健康#衰老#能量#保養#壓力#健康指標#免疫力#壽命#血糖#疲倦
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