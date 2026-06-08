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名人保養｜52歲港姐冠軍盧淑儀素逆齡現身，李克勤被指「似太太爸爸」
健康Tips

名人保養｜52歲港姐冠軍盧淑儀素逆齡現身，李克勤被指「似太太爸爸」

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的李克勤與52歲前香港小姐冠軍盧淑儀是圈中模範夫婦，兩人結婚多年恩愛如昔。婚後女方淡出幕前專心相夫教子，鮮有公開露面。日前，兩夫婦為香港時裝品牌創辦人劉志華（Henry Lau）慶祝生日，最新近照在網上流傳，其中盧淑儀的凍齡狀態隨即引發網民熱議。相反，其丈夫李克勤卻被指疲態盡顯「似太太爸爸」。

 

盧淑儀近乎素顏現身 逆齡美貌氣質出眾

 

　　現年52歲的盧淑儀自2006年與李克勤結婚後，便過着低調的一家四口生活。從近日的照片可見，兩人一同出席香港時裝品牌創辦人劉志華的生日聚會。久未露面的盧淑儀當晚身穿簡約星形圖案白色上衣，僅以近乎素顏的淡妝示人，但皮膚依然白皙，臉上幾乎毫無明顯的皺紋，頭髮依然烏黑濃密。她憑藉溫婉的笑容與出眾氣質，被網民大讚逆齡生長，完全看不出已是年過50歲的兩子之母。

 

李克勤現疲態 被指「似太太爸爸」

 

　　相反，現年58歲的歌王李克勤近年將事業重心轉移至內地，頻頻亮相各大綜藝節目，吸金力極強。未知是否因工作忙碌，照片中的李克勤雖然戴上大框時尚眼鏡遮掩近半張臉，但仍難掩一臉疲態，面色顯得較為普通。

 

　　照片曝光後隨即掀起熱議，有網民盛讚盧淑儀保養得宜、愈活愈年輕，依舊省鏡！與此同時，亦有網民幽默地提醒李克勤要多加注意保養，更開玩笑表示：「再這樣下去，很快就會像太太的爸爸，多過似老公了！」，似乎克勤要請教下太太的凍齡心得。

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

盧淑儀為1992年香港小姐冠軍。（影片截圖）

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

盧淑儀為1992年香港小姐冠軍。（影片截圖）

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

盧淑儀身型依然好弗。（取自instagram）

 

 

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

李克勤與盧淑儀是圈中模範夫婦。（微博）

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

李克勤早前跟胡楓等人飯聚，太太盧淑儀激罕現身。（取自instagram）

 

李克勤盧淑儀｜52歲港姐冠軍盧淑儀素顏現身 逆齡美貌氣質出眾震驚網民 李克勤疲態盡現被指「似太太爸爸」

（取自微博）

 

夫妻相愛逾30年

 

　　盧淑儀為1992年港姐冠軍，當選港姐未幾即跟李克勤相戀，並於2006年結婚，至今已攜手走過逾30年。當年盧淑儀曾剖白嫁給克勤是她的驕傲，而克勤婚後亦圓了40歲前當爸的心願，2007年大仔李立仁（Ryan）出世，3年後二仔李力司（Rex）出世，兩人三年抱兩。

 

 

Tags:#李克勤#盧淑儀#香港小姐#凍齡#網絡熱話#健康問題
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